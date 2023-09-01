Третий раз -- удачный. Hisense станет спонсором EURO 2024 в рамках партнерства с УЕФА

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Hisense

01 Sep, 2023, 17:26 ET

БЕРЛИН, 2 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Международный производитель бытовой электроники и техники компания Hisense объявила о подписании спонсорского соглашения с УЕФА на поддержку чемпионата Европы по футболу EURO 2024™. Таким образом, Hisense в третий раз станет спонсором ЕВРО после партнерства с УЕФА в проведении двух предыдущих серий и успешного спонсирования Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup 2022™. Кроме того, в рамках этого соглашения компания Hisense получит спонсорские права на отборочные игры Лиги Европы УЕФА в 2023-24 и 2025-26 году, финальные игры Лиги Наций УЕФА, U21 ЕВРО 2025 года, Flinissima 2024 года и игры УЕФА по мини-футболу 2026 года.

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Hisense extends its partnership with UEFA for EURO 2024
Hisense extends its partnership with UEFA for EURO 2024
Fisher Yu, President of Hisense Group, announcing the partnership with UEFA
Fisher Yu, President of Hisense Group, announcing the partnership with UEFA
EURO CUP interactive zone at Hisense’s IFA booth
EURO CUP interactive zone at Hisense’s IFA booth

Директор УЕФА по маркетингу   Ги-Лоран Эпштейн (Guy-Laurent Epstein) выразил признательность Hisense за расширение их партнерства и прокомментировал это событие следующим образом: «Я очень рад тому, что компания Hisense вновь подтверждает свою приверженность европейскому футболу в качестве официального партнера УЕФА EURO 2024™, который станет третьим по счету подряд. Их технологии продолжают помогать все большему числу болельщиков по всему миру наслаждаться футболом».

Спортивный маркетинг по-прежнему является одним из ключевых элементов глобального роста Hisense и признания этого бренда по всему миру. За последние пять лет узнаваемость бренда Hisense выросла почти вдвое.

После объявления о предстоящей спонсорской поддержке EURO 2024™ УЕФА президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. Фишер Ю (Fisher Yu) также отметил в своей вступительной речи на IFA 2023, что спонсорство прекрасно помогает Hisense взаимодействовать с потребителями по всему миру и укреплять доверия к нашему бренду. Продолжая продвигать свой бренд по всему миру, Hisense обеспечит поклонникам по всему миру непревзойденное качество просмотра EURO 2024™ УЕФА, используя свои передовые технологии качества изображения.

Начиная с энергосберегающего лазерного телевизора и заканчивая глобальными инициативами по защите окружающей среды, компания Hisense привержена инвестированию в инновации и предоставлению потребителям более экологичной продукции для здорового образа жизни.

На протяжении многих лет компания Hisense непрерывно стремится развивать тесные связи с потребителями по всему миру независимо от того, где они живут или на каком языке они говорят, для лучшего понимания и удовлетворения индивидуальных потребностей большего числа пользователей, повышая качество их повседневной жизни.

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SOURCE Hisense

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