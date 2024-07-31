Значительное участие региональных посетителей ITE2025 ведет к полному восстановлению

ГОНКОНГ, 31 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Единственная в Гонконге и крупнейшая в Азии международная туристическая ярмарка ITE2025, которая включает в себя 39-ю выставку ITE (досуг) и 20-ю выставку ITE MICE, пройдет с 12 по 15 июня 2025 года в Гонконгском центре конференций и выставок (зал 1A-1E).

A section of the front row of ITE Hong Kong 2024 across five halls, which roughly a quarter of one kilometer long, showcases many specially designed pavilions by international destinations from various continents and often packed with visitors.

Ежегодная выставка ITE в 2025 году станет 39-ой с момента запуска и 5-ой физической после Covid-19 и является проверенной маркетинговой и торговой платформой для охвата региональных и местных посетителей-специалистов, а также премиальных индивидуальных туристов в Гонконге и других городах района Большого залива. Эти крупные рынки стремительно восстанавливаются!

Устанавливая новые рекорды, ярмарка ITE2024 использовала 5 залов вместо 4 в 2023 году. На эту международную ярмарку 87% из 515 участников приезжают из-за рубежа, в том числе из 20 новых стран и регионов (2/3 из-за пределов Азии)!

Часто являясь третьим по величине источником туризма в Азии по расходам при выезде, жители Гонконга совершили 72,2 миллиона выездов в 2023 году, восстановившись до 76,8% от состояния до пандемии 2019 года; и 2,27 миллиона (30% населения) выездов за пять дней пасхальных каникул в 2024 году.

Ярмарка ITE2024 привлекла 7023 покупателей и посетителей-специалистов (+18,4%) и 63027 простых посетителей (+12,7%). В частности, на 24,8% больше или 3200 региональных покупателей и торговых посетителей, среди них 61% из материкового Китая, которые включают в себя торговые делегации, и 39% из других частей Азии.

Примечательно, что на ярмарку ITE2024 удалось привлечь больше региональных посетителей-специалистов и простых посетителей, несмотря на неоднократные ливни с худшим днем, когда были три предупреждающих сигнала!

Хотя в основном это свободный поток, поиск бизнес-партнеров проводится для продавцов, быстро встречающихся с покупателями. За 4 дня были проведены сетевая сессия KOL, отраслевые форумы, презентации и около 100 торговых и публичных семинаров по туризму.

Фактически, региональные посетители-специалисты и простые посетителей восстановились до 75,2% и 85,6% и т. д.! Простыми посетителями ITE являются премиальные индивидуальные туристы, которые, 2/3 которых, согласно опросу, потратят больше на поездки в будущем году, а также частые путешественники.

Цитируя участников, деловая ежедневная газета сообщила о «некотором охлаждении (отложенного спроса) в этом году, но результаты остаются идеальными»; а японская гостиничная сеть, ориентированная на B2B и B2C, увидела «результаты, которые в настоящее время считаются превышающими наши ожидания».

Ежегодная выставка ITE, организованная TKS Exhibition Services Ltd, поддерживается Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики при поддержке Совета по туризму Гонконга и т. д. Чтобы ускорить восстановление, аренда необорудованной площади снова остается такой же, как и в 2019 году, и продолжает предлагать скидку на раннюю оплату.

Полная статья: https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE24-Closing-Jun24-en.pdf

Сайт выставки: www.itehk.com или свяжитесь с TKS через WhatsApp: +85269361271 Электронная почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2470539/AZ9_3190.jpg