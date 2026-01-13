ITE Hong Kong 2026: Popredný medzinárodný obchodný veľtrh pre ázijský cestovný ruch a segment premium FIT

News provided by

TKS Exhibition Services Ltd

Jan 13, 2026, 08:00 ET

HONG KONG, 13. január 2026 /PRNewswire/ – Výročný veľtrh ITE, ktorý zahŕňa 40. ročník podujatia ITE Leisure a 21. ročník ITE MICE, oslávi svoje 40. výročie. Bude sa konať v priestoroch Halls 1 Hong Kong Convention Exhibition Centre od 11. do 14. júna, pričom dva dni budú určené pre obhodníkov a dva pre verejnosť, venované budú programom B2B a B2C. Osvedčená platforma, živé podujatie ITE sa koná každý rok už od roku 2021!

Continue Reading
ITE Hong Kong — Large in scale and great in variety, China Pavilion drew many visitors. Business Matching for Buyers meeting Sellers. Official Trade Delegations from various Guangdong cities. Over 50 KOLs joined tour to visit exhibitors in trade days.
ITE Hong Kong — Large in scale and great in variety, China Pavilion drew many visitors. Business Matching for Buyers meeting Sellers. Official Trade Delegations from various Guangdong cities. Over 50 KOLs joined tour to visit exhibitors in trade days.

ITE ponúka bezkonkurenčný prístup k hlavným zdrojovým trhom Ázie67 % obchodných návštevníkov pochádza z čínskej oblasti Veľkého zálivu (GBA), ktorá je ekonomickým centrom vrátane Hong Kongu, Shenzhenu a Guangzhou s kombinovaným HDP 2,1 bilióna USD v roku 2024.

Hongkong, ktorý má iba 7,5 milióna obyvateľov, uskutočnil 104,7 milióna odletov, v roku 2024 minul 28,9 miliardy USD a zaradil sa na 14. miesto v rebríčku zdrojových cestovateľských trhov na svete. Pôsobivých 2,32 milióna odletov sa uskutočnilo od 24. do 28. decembra 2025 a 0,24 milióna odletov v januári. 1.

Organizátorom ITE je spoločnosť TKS Exhibition Services Ltd., pričom má silnú podporu čínskeho ministerstva kultúry a cestovného ruchu, ktoré tiež pripravilo najväčší pavilón, a podporuje ho okrem iných aj Hongkongská turistická rada.

Podujatie ITE2025, ktoré vláda označila za MEGA UDALOSŤ, zahŕňalo:

a.  502 vystavovateľov (88 % mimo Hong Kongu) zo 64 vystavujúcich krajín/regiónov (22 mimo Ázie vrátane Afriky/Európy)

b.  7627 regionálnych návštevníkov z radov kupujúcich a obchodných zástupcov

     46 % cestovných kancelárií a 15 % MICE
     47 % z Hong Kongu
     33 % z pevninskej Číny vrátane jednotlivcov a obchodných delegácií
     20 % z ostatných častí Ázie

c.  70 212 návštevníkov z radov verejnosti. Prieskum, v ktorom sa zhromaždilo 4242 odpovedí, zistil:

     Väčšina má vysokoškolské vzdelanie
     72 % uprednostňuje možnosti FIT pre diaľkové destinácie
     48 % absolvovalo od januára do júna 2025 3 alebo viac ciest do zahraničia
     Majetných  – 91 % si udržiava alebo zvyšuje cestovné výdavky
     32 % má záujem o návštevu neázijských destinácií v nasledujúcich 6 mesiacoch

Programy ITE B2B a B2C zahŕňajú Business MatchingMožnosť vystúpiť na obchodnom/verejnom seminári; Networking s vystavovateľmi spomedzi známych osobností (viac ako 50)Propagáciu pred výstavou a prezentáciu v tematických kútikoch ako Mládež, Rodina, Zelené cestovanie atď.

Na podujatí ITE2025 sa konalo 135 seminárov (približne 100 pre verejnosť), ktoré prilákali 9224 divákov, čo odráža kvalitu návštevníkov!

Dni pre verejnosť v ITE sú skvelé na osobnú propagáciu a generovanie rezervácií zo segmentu Premium FIT, keďže 43 % návštevníkov má záujem o rezervácie na mieste a mnohí používajú na rezervácie a platby online mobilné zariadenia.

Prenájom prázdnych priestorov ITE2026 o ktoré sa organizátor stará, stojí 470 USD za meter štvorcový, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast len o 2,2 %. Stále sú k dispozícii zľavy za skorú platbu.

E-mail pre otázky: [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Webová stránka: https://www.itehk.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2855664/ITEHK.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ITE Hong Kong 2026: Přední mezinárodní veletrh pro asijský cestovní ruch a prémiové individuální cestovatele

ITE Hong Kong 2026: Přední mezinárodní veletrh pro asijský cestovní ruch a prémiové individuální cestovatele

HONGKONG, 13. ledna 2026 /PRNewswire/ – Výroční veletrh ITE 2026, který zahrnuje 40. ročník veletrhu ITE Leisure a 21. ročník veletrhu ITE MICE,...
ITE Hong Kong 2026: ведущая международная ярмарка поставщиков для азиатской туристической индустрии и независимых путешественников

ITE Hong Kong 2026: ведущая международная ярмарка поставщиков для азиатской туристической индустрии и независимых путешественников

в 2026 году ежегодная выставка ITE, объединившая 40-ю выставку ITE Leisure (туризм для отдыха) и 21-ю выставку ITE MICE (бизнес-туризм), отмечает...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics