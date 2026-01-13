ITE Hong Kong 2026: Popredný medzinárodný obchodný veľtrh pre ázijský cestovný ruch a segment premium FIT
HONG KONG, 13. január 2026 /PRNewswire/ – Výročný veľtrh ITE, ktorý zahŕňa 40. ročník podujatia ITE Leisure a 21. ročník ITE MICE, oslávi svoje 40. výročie. Bude sa konať v priestoroch Halls 1 Hong Kong Convention Exhibition Centre od 11. do 14. júna, pričom dva dni budú určené pre obhodníkov a dva pre verejnosť, venované budú programom B2B a B2C. Osvedčená platforma, živé podujatie ITE sa koná každý rok už od roku 2021!
ITE ponúka bezkonkurenčný prístup k hlavným zdrojovým trhom Ázie – 67 % obchodných návštevníkov pochádza z čínskej oblasti Veľkého zálivu (GBA), ktorá je ekonomickým centrom vrátane Hong Kongu, Shenzhenu a Guangzhou s kombinovaným HDP 2,1 bilióna USD v roku 2024.
Hongkong, ktorý má iba 7,5 milióna obyvateľov, uskutočnil 104,7 milióna odletov, v roku 2024 minul 28,9 miliardy USD a zaradil sa na 14. miesto v rebríčku zdrojových cestovateľských trhov na svete. Pôsobivých 2,32 milióna odletov sa uskutočnilo od 24. do 28. decembra 2025 a 0,24 milióna odletov v januári. 1.
Organizátorom ITE je spoločnosť TKS Exhibition Services Ltd., pričom má silnú podporu čínskeho ministerstva kultúry a cestovného ruchu, ktoré tiež pripravilo najväčší pavilón, a podporuje ho okrem iných aj Hongkongská turistická rada.
Podujatie ITE2025, ktoré vláda označila za MEGA UDALOSŤ, zahŕňalo:
a. 502 vystavovateľov (88 % mimo Hong Kongu) zo 64 vystavujúcich krajín/regiónov (22 mimo Ázie vrátane Afriky/Európy)
b. 7627 regionálnych návštevníkov z radov kupujúcich a obchodných zástupcov
46 % cestovných kancelárií a 15 % MICE
47 % z Hong Kongu
33 % z pevninskej Číny vrátane jednotlivcov a obchodných delegácií
20 % z ostatných častí Ázie
c. 70 212 návštevníkov z radov verejnosti. Prieskum, v ktorom sa zhromaždilo 4242 odpovedí, zistil:
Väčšina má vysokoškolské vzdelanie
72 % uprednostňuje možnosti FIT pre diaľkové destinácie
48 % absolvovalo od januára do júna 2025 3 alebo viac ciest do zahraničia
Majetných – 91 % si udržiava alebo zvyšuje cestovné výdavky
32 % má záujem o návštevu neázijských destinácií v nasledujúcich 6 mesiacoch
Programy ITE B2B a B2C zahŕňajú Business Matching; Možnosť vystúpiť na obchodnom/verejnom seminári; Networking s vystavovateľmi spomedzi známych osobností (viac ako 50); Propagáciu pred výstavou a prezentáciu v tematických kútikoch ako Mládež, Rodina, Zelené cestovanie atď.
Na podujatí ITE2025 sa konalo 135 seminárov (približne 100 pre verejnosť), ktoré prilákali 9224 divákov, čo odráža kvalitu návštevníkov!
Dni pre verejnosť v ITE sú skvelé na osobnú propagáciu a generovanie rezervácií zo segmentu Premium FIT, keďže 43 % návštevníkov má záujem o rezervácie na mieste a mnohí používajú na rezervácie a platby online mobilné zariadenia.
Prenájom prázdnych priestorov ITE2026 o ktoré sa organizátor stará, stojí 470 USD za meter štvorcový, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast len o 2,2 %. Stále sú k dispozícii zľavy za skorú platbu.
E-mail pre otázky: [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Webová stránka: https://www.itehk.com
