ITE Hong Kong 2026: Přední mezinárodní veletrh pro asijský cestovní ruch a prémiové individuální cestovatele
News provided byTKS Exhibition Services Ltd
Jan 13, 2026, 08:00 ET
HONGKONG, 13. ledna 2026 /PRNewswire/ – Výroční veletrh ITE 2026, který zahrnuje 40. ročník veletrhu ITE Leisure a 21. ročník veletrhu ITE MICE, oslaví své 40. výročí. Akce se bude konat v halách 1 v Hong Kong Convention Exhibition Centre od 11. do 14. června. Program bude rozdělen na dva dny pro odbornou veřejnost (obchodní dny) a dva dny pro širokou veřejnost a nabídne specializované programy pro segmenty B2B i B2C. ITE se jakožto osvědčená platforma koná nepřetržitě od roku 2021!
ITE nabízí bezkonkurenční přístup na hlavní asijské zdrojové trhy - 67 % návštěvníků veletrhu pochází z čínské oblasti Greater Bay Area (GBA ), která je ekonomickou velmocí zahrnující Hongkong, Šen-čen a Kanton. Celkové HDP této oblasti v roce 2024 dosáhlo 2,1 bil. USD.
Hongkong s pouhými 7,5 milionu obyvatel zaznamenal 104,7 milionu odletů, v roce 2024 utratil 28,9 mld. USD a zařadil se na 14. místo na světě jako největší zdrojový trh. Působivé je, že od 24. do 28. prosince 2025 bylo zaznamenáno 2,32 milionu odletů a 1. ledna 0,24 milionu odletů.
Veletrh ITE, který organizuje společnost TKS Exhibition Services Ltd., je silně podporován čínským ministerstvem kultury a cestovního ruchu, které také mělo největší pavilon, a podporuje jej mimo jiné i Hongkong Tourism Board.
ITE2025, který vláda označila za MEGAAKCI, zahrnoval:
a. 502 vystavovatelů (88 % mimo Hongkong) z 64 vystavujících zemí/regionů (22 mimo Asii včetně Afriky/Evropy)
b. 7 627 návštěvníků z řad regionálních nákupčích a obchodníků
46 % cestovních kanceláří a 15 % MICE
47 % z Hongkongu
33 % z pevninské Číny, včetnějednotlivců a obchodních delegací.
20 % z ostatních částí Asie
c. 70 212 návštěvníků z řad veřejnosti. Průzkum sestavený z 4 242 odpovědí zjistil následující:
Většina vysokoškolsky vzdělaných
72 % respondentů preferuje FIT pro dálkové destinace.
48 % podniklo od ledna do června 2025 alespoň 3 cesty do zahraničí.
Zámožní lidé - 91 % z nich zachovává nebo zvyšuje výdaje na cestování
32 % má zájem v příštích 6 měsících navštívit jiné než asijské destinace
Programy ITE pro B2B a B2C zahrnují propojování potenciálních obchodních partnerů, možnost vystoupení na odborném semináři, networking vlivných tvůrců veřejného mínění (více než 50) s vystavovateli, propagaci před veletrhem a expozici v tematických koutcích, jako jsou Mládež, Rodina či Zelené cestování.
Na konferenci ITE2025 se uskutečnilo 135 seminářů (~100 pro veřejnost), které přilákaly 9 224 sedících posluchačů, což odráží kvalitu návštěvníků.
Veřejné dny ITE jsou skvělé pro osobní propagaci a generování rezervací ze segmentu prémiových individuálních cestovatelů protože 43 % návštěvníků z řad veřejnosti má zájem o rezervace na místě a mnozí rezervují a platí online pomocí mobilního telefonu.
ITE 2026 vstřícně nabízí pronájem plochy bez expozice za 470 USD/m² – což představuje nárůst o pouhá 2,2 % od roku 2019. Slevy za včasnou platbu jsou stále k dispozici.
Dotazy: E-mail [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Webové stránky: https://www.itehk.com
