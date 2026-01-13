ITE Hong Kong 2026: Přední mezinárodní veletrh pro asijský cestovní ruch a prémiové individuální cestovatele

HONGKONG, 13. ledna 2026 /PRNewswire/ – Výroční veletrh ITE 2026, který zahrnuje 40. ročník veletrhu ITE Leisure a 21. ročník veletrhu ITE MICE, oslaví své 40. výročí. Akce se bude konat v halách 1 v Hong Kong Convention Exhibition Centre od 11. do 14. června. Program bude rozdělen na dva dny pro odbornou veřejnost (obchodní dny) a dva dny pro širokou veřejnost a nabídne specializované programy pro segmenty B2B i B2C. ITE se jakožto osvědčená platforma koná nepřetržitě od roku 2021!

ITE Hong Kong — Large in scale and great in variety, China Pavilion drew many visitors. Business Matching for Buyers meeting Sellers. Official Trade Delegations from various Guangdong cities. Over 50 KOLs joined tour to visit exhibitors in trade days.
ITE nabízí bezkonkurenční přístup na hlavní asijské zdrojové trhy - 67 % návštěvníků veletrhu pochází z čínské oblasti Greater Bay Area (GBA ), která je ekonomickou velmocí zahrnující Hongkong, Šen-čen a Kanton. Celkové HDP této oblasti v roce 2024 dosáhlo 2,1 bil. USD.

Hongkong s pouhými 7,5 milionu obyvatel zaznamenal 104,7 milionu odletův roce 2024 utratil 28,9 mld. USD a zařadil se na 14. místo na světě jako největší zdrojový trh. Působivé je, že od 24. do 28. prosince 2025 bylo zaznamenáno 2,32 milionu odletů a 1. ledna 0,24 milionu odletů.

Veletrh ITE, který organizuje společnost TKS Exhibition Services Ltd., je silně podporován čínským ministerstvem kultury a cestovního ruchu, které také mělo největší pavilon, a podporuje jej mimo jiné i Hongkong Tourism Board.

ITE2025, který vláda označila za MEGAAKCI, zahrnoval:

a.  502 vystavovatelů (88 % mimo Hongkong) z 64 vystavujících zemí/regionů (22 mimo Asii včetně Afriky/Evropy)

b.  7 627 návštěvníků z řad regionálních nákupčích a obchodníků

46 % cestovních kanceláří a 15 % MICE
47 % z Hongkongu
33 % z pevninské Číny, včetnějednotlivců a obchodních delegací.
20 % z ostatních částí Asie

c.  70 212 návštěvníků z řad veřejnosti. Průzkum sestavený z 4 242 odpovědí zjistil následující:

Většina vysokoškolsky vzdělaných
72 % respondentů preferuje FIT pro dálkové destinace.
48 % podniklo od ledna do června 2025 alespoň 3 cesty do zahraničí.
Zámožní lidé - 91 % z nich zachovává nebo zvyšuje výdaje na cestování
32 % má zájem v příštích 6 měsících navštívit jiné než asijské destinace

Programy ITE pro B2B a B2C zahrnují propojování potenciálních obchodních partnerůmožnost vystoupení na odborném semináři, networking vlivných tvůrců veřejného mínění (více než 50) s vystavovatelipropagaci před veletrhem a expozici v tematických koutcích, jako jsou Mládež, Rodina či Zelené cestování.

Na konferenci ITE2025 se uskutečnilo 135 seminářů (~100 pro veřejnost), které přilákaly 9 224 sedících posluchačů, což odráží kvalitu návštěvníků.

Veřejné dny ITE jsou skvělé pro osobní propagaci a generování rezervací ze segmentu prémiových individuálních cestovatelů protože 43 % návštěvníků z řad veřejnosti má zájem o rezervace na místě a mnozí rezervují a platí online pomocí mobilního telefonu.

ITE 2026 vstřícně nabízí pronájem plochy bez expozice za 470 USD/m² – což představuje nárůst o pouhá 2,2 % od roku 2019. Slevy za včasnou platbu jsou stále k dispozici.

Dotazy: E-mail [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Webové stránky: https://www.itehk.com

