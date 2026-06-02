В стремлении к углеродно-нейтральному будущему: в Лючжоу (Liuzhou) состоялся 6-й Всемирный день клиента LiuGong

ЛЮЧЖОУ, Китай, 2 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- 31 мая в китайском городе Лючжоу (Liuzhou) состоялся 6-й Всемирный день клиента (Global Customer Day) LiuGong (000528.SZ). В мероприятии приняли участие президент Китайской ассоциации строительного машиностроения г-н Су Цзимэн (Song Zimeng), президент Китайской ассоциации публичных компаний г-н Сун Чжипин (Song Zhiping), председатель совета директоров LiuGong Group и LiuGong Machinery г-н Чжэн Цзинь (Zheng Jin), заместитель председателя совета директоров и президент LiuGong Machinery г-н Ло Гобин (Luo Guobing), другие руководители высшего звена компании LiuGong, а также более 1200 клиентов, партнеров, отраслевых экспертов и представителей СМИ из более чем 50 стран и регионов мира, которые собрались, чтобы ознакомиться с новейшими достижениями LiuGong в области устойчивого развития, интеллектуальных технологий и глобализации, а также обсудить перспективы перехода к низкоуглеродной экономике в строительном машиностроении.

На выставочной площадке было представлено более 150 единиц техники, причем около половины экспонатов составило оборудование, работающее на новых источниках энергии. Программа мероприятия включала, в числе прочего, дискуссии об интеллектуальных решениях для горнодобывающей промышленности и электрификации с нулевым выбросом углерода, демонстрации техники, тест-драйвы и экскурсии на производственные площадки. Президент г-н Ло Гобин (Luo Guobing) представил глобальную стратегию развития компании, а клиент из Южной Африки поделился успешным практическим опытом, продемонстрировав инновационный потенциал LiuGong и ее комплексные решения для мировых рынков.

Решения для горнодобывающей промышленности с нулевым выбросом углерода

В ходе мероприятия LiuGong официально представила свое интеллектуальное решение для горнодобывающей промышленности с нулевым выбросом углерода (Zero-Carbon Smart Mining Solution), охватывающее экологически чистую энергетику, интеллектуальное оборудование, цифровое управление и сервисное сопровождение на протяжении всего жизненного цикла техники. В рамках живых презентаций были также продемонстрированы новые модели горнодобывающего оборудования.

Практическое знакомство с техникой

Одним из самых ожидаемых событий в программе стали тест-драйвы техники LiuGong, где участники получили возможность испытать флагманские продукты компании, включая электрические фронтальные погрузчики и самоуправляемые карьерные самосвалы, а на практике оценить производительность оборудования и эффективность интегрированных решений LiuGong.

Передача заказчику 600-тысячного фронтального погрузчика

В год, когда LiuGong отмечает 60-летие своего направления по производству фронтальных погрузчиков, заказчику был официально передан 600-тысячный фронтальный погрузчик, что стало еще одной важной вехой в истории компании. С момента выпуска первого в Китае фронтального погрузчика в 1966 году LiuGong последовательно продвигает отраслевые инновации и расширяет свое международное присутствие, внося значительный вклад в развитие китайской индустрии строительной техники.

Крепче партнерство — больше совместных достижений

В рамках мероприятия также состоялось торжественное подписание соглашений о стратегическом сотрудничестве и контрактов с ключевыми клиентами, а также проведены церемонии награждения партнеров, что еще больше укрепило взаимодействие LiuGong с клиентами и партнерами во всем мире.

В ходе развлекательной программы гости совершили ночной круиз по реке Люцзян (Liujiang) и насладились световым шоу дронов, приобщившись к уникальной атмосфере города Лючжоу и корпоративной культуре компании LiuGong.

«В перспективе LiuGong будет и впредь ставить интересы клиентов на первое место, стимулировать экологичные и интеллектуальные инновации, а также тесно взаимодействовать с партнерами во всем мире ради создания более эффективного, устойчивого и низкоуглеродного будущего для горнодобывающей и строительной отраслей», — отметил г-н Чжэн Цзинь (Zheng Jin), председатель совета директоров LiuGong Group и LiuGong Machinery.

