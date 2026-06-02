Smerujeme k budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka | 6. ročník globálneho dňa zákazníkov spoločnosti LiuGong v Liou-čou
Jun 02, 2026, 12:36 ET
LIOU-ČOU, Čína, 2. júna 2026 /PRNewswire/ -- V čínskom meste Liou-čou sa 31. mája konal 6. ročník globálneho dňa zákazníkov spoločnosti LiuGong (000528.SZ). Pán Su Zimeng, prezident Čínskej asociácie stavebných strojov, pán Song Zhiping, prezident Čínskej asociácie verejných spoločností, pán Zheng Jin, predseda predstavenstva skupiny LiuGong a spoločnosti LiuGong Machinery, pán Luo Guobing, podpredseda predstavenstva a prezident spoločnosti LiuGong Machinery a ďalší vrcholový manažment spoločnosti LiuGong, spolu s viac ako 1 200 zákazníkmi, partnermi, odborníkmi z odvetvia a zástupcami médií z viac ako 50 krajín a regiónov sa zišli, aby boli svedkami najnovších úspechov spoločnosti LiuGong v oblasti udržateľnosti, inteligencie a globalizácie a aby preskúmali budúcnosť nízkouhlíkovej transformácie v odvetví stavebných strojov.
Na mieste bolo vystavených viac ako 150 strojov a zariadenia na nové zdroje energie tvoria polovicu z nich. Podujatie zahŕňalo sériu aktivít vrátane diskusií o inteligentných riešeniach ťažby a elektrifikácie s nulovými emisiami uhlíka, ukážok strojov, testovacích jázd a prehliadok tovární. Prezident spoločnosti pán Luo Guobing sa podelil o stratégiu globálneho rozvoja spoločnosti a zákazník z Južnej Afriky predstavil úspešné príbehy zo skutočného sveta, pričom prezentoval inovačné spôsobilosti spoločnosti LiuGong a komplexné riešenia pre globálne trhy.
Odhalené riešenia pre ťažbu s nulovými emisiami uhlíka
Počas podujatia spoločnosť LiuGong oficiálne predstavila svoje riešenie pre inteligentnú ťažbu s nulovými emisiami uhlíka, ktoré zahŕňa zelenú energiu, inteligentné zariadenia, digitálny manažment a služby v priebehu životného cyklu. Nové banské stroje a riešenia boli tiež prezentované prostredníctvom živých ukážok.
Praktické skúsenosti
Jednou z najočakávanejších aktivít bol testovací program spoločnosti LiuGong, ktorý zahŕňal hviezdne produkty vrátane elektrických kolesových nakladačov a autonómnych banských nákladných vozidiel, čo zákazníkom umožnilo na vlastnej koži vyskúšať výkon zariadení a synergiu integrovaných riešení spoločnosti LiuGong.
Odovzdanie 600 000. kolesového nakladača
Keďže spoločnosť LiuGong oslavuje 60. výročie svojho podnikania s kolesovými nakladačmi, oficiálne dodala svoj 600 000. kolesový nakladač, čo predstavuje ďalší dôležitý míľnik v jej vývoji. Od uvedenia prvého kolesového nakladača v Číne v roku 1966 spoločnosť LiuGong neustále zdokonaľuje inovácie v tomto odvetví a rozširuje svoju globálnu prítomnosť, čím pomáha formovať vývoj čínskeho priemyslu stavebných strojov.
Silnejšie partnerstvá, spoločný úspech
Spoločnosť LiuGong tiež usporiadala podpisovanie zmlúv o strategickej spolupráci, podpisovanie objednávok pre kľúčových zákazníkov a slávnostné udeľovanie cien partnerom, čím ďalej posilnila spoluprácu so zákazníkmi a partnermi na celom svete.
V rámci uvítacích aktivít si hostia užili nočnú plavbu po rieke Liou-ťiang a svetelnú show s dronmi, čím zažili jedinečné čaro mesta Liou-čou a kultúry spoločnosti LiuGongu.
„Pre spoločnosť LiuGong budú aj naďalej zákazníci na prvom mieste, bude presadzovať zelené a inteligentné inovácie a úzko spolupracovať s globálnymi partnermi na budovaní efektívnejšej, udržateľnejšej a nízkouhlíkovej budúcnosti pre ťažobný a stavebný priemysel," povedal Zheng Jin, predseda predstavenstva skupiny LiuGong a spoločnosti LiuGong Machinery.
