На старт! Этим летом TCL вдохновляет на великолепие просмотром спортивных зрелищ дома

News provided by

TCL Europe

Jul 27, 2024, 10:49 ET

ПАРИЖ, 27 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Когда мир готовится дружно праздновать лето спорта, TCL объявляет о своем старании доставить волнующие и рекордные моменты этих событий повсюду прямо в гостиные. Благодаря передовой технологии домашних развлечений QD-Mini LED от TCL зрители могут наслаждаться каждым захватывающим моментом в комфорте своего дома.

Ощутите дух спорта с TCL

На старт, внимание, МАРШ! В июле этого года TCL приглашает всех стать свидетелями самых ярких моментов крупным планом благодаря новейшим технологиям передачи изображения и иммерсивным аудиосистемам TCL. Инновационные продукты TCL не допустят, чтобы кто-нибудь пропустил хоть один удар. Домашние системы развлечений от TCL позволят получить исключительные впечатления от просмотра событий ближайших пары месяцев, от приветствий и слез до надежд и мечтаний. Вместе приобщаясь к великолепию в августе этого года, зрители смогут наблюдать, как спортсмены становятся национальными героями, и следить за каждым побитым рекордом и каждой церемонией награждения, используя технологию, которая обеспечивает потрясающую четкость изображения и захватывающий звук.

Поддерживаем наших партнеров и желаем им удачи

TCL с гордостью поддерживает рекордсмена мира по десятиборью Кевина Майера (Kevin Mayer) и желает ему всего наилучшего в его постоянном стремлении вдохновлять своим спортом на великолепие.

TCL также с удовольствием существенно спонсирует спорт, поддерживая национальные футбольные сборные Испании, Италии, Германии, Польши, Чехии и Словакии, а также такие клубные команды, как Arsenal и Djurgården IF.  

Во Франции TCL сотрудничает со знаменитыми спортсменами Томасом Рамосом (Thomas Ramos) и Кингсли Команом (Kingsley Coman), еще раз подчеркивая свою приверженность поддержке лучших спортсменов и вдохновению на великолепие посредством спорта.

Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, сказал: «Спорт способен вдохновлять и объединять людей. Мы в TCL стремимся привнести эти моменты великолепия в дома по всему миру с помощью нашей инновационной технологии. Мы желаем нашим спортсменам и командам-партнерам удачи и с гордостью поддерживаем их на пути к совершенству».

TCL приносит зрелища в ваш дом

Поклонники смогут следить за своими любимыми спортивными моментами, раздвигая границы на 115-дюймовом телевизоре QD-Mini LED, и устанавливая новый стандарт домашних развлечений. Этот телевизор обеспечивает захватывающие впечатления, словно на стадионе, на самом большом в мире домашнем экране с потрясающей четкостью и яркими цветами, идеально подходя для просмотра кинофильмов, игр и спорта, запечатлевая каждый момент исключительно детально.

Приверженность TCL инновациям проявляется в широком спектре смартфонов, планшетов и сетевых устройств с большим количеством функций. Используя технологию TCL NXTPAPER и возможности 5G, эти устройства полностью интегрируются в обширную экосистему интеллектуальных устройств TCL и обеспечивают пользователям связь и взаимодействие в течение всего лета спорта. Кроме того, современные кондиционеры TCL, такие как FreshIN 2.0, создают прохладную и свежую среду для тренировок в помещении, а современные кухонные приборы компании, например холодильник серии Free Built-In (отдельно стоящий / встроенный), помогают придерживаться здоровой диеты, дольше сохраняя свежесть продуктов и поддерживая активный образ жизни.

Откройте для себя больше изделий для более ярких впечатлений от спорта этим летом: https://www.tcl.com/eu/en 

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Also from this source

Na značky: TCL doma toto leto inšpiruje k veľkosti atletickým predstavením

V čase, keď sa svet pripravuje na zjednotenie na oslavu športového leta, spoločnosť TCL oznamuje svoje úsilie priniesť kdekoľvek priamo do obývačiek...

À vos marques : cet été, TCL inspire l'excellence avec un spectacle sportif à domicile

Alors que le monde se prépare à s'unir pour célébrer un été sportif, TCL annonce ses efforts pour apporter la joie et la performance sportive de ces...
More Releases From This Source

Explore

Image1

General Sports

Image1

Consumer Electronics

Image1

Computer & Electronics

Image1

Entertainment

News Releases in Similar Topics