На старт! Этим летом TCL вдохновляет на великолепие просмотром спортивных зрелищ дома

ПАРИЖ, 27 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Когда мир готовится дружно праздновать лето спорта, TCL объявляет о своем старании доставить волнующие и рекордные моменты этих событий повсюду прямо в гостиные. Благодаря передовой технологии домашних развлечений QD-Mini LED от TCL зрители могут наслаждаться каждым захватывающим моментом в комфорте своего дома.

Ощутите дух спорта с TCL

На старт, внимание, МАРШ! В июле этого года TCL приглашает всех стать свидетелями самых ярких моментов крупным планом благодаря новейшим технологиям передачи изображения и иммерсивным аудиосистемам TCL. Инновационные продукты TCL не допустят, чтобы кто-нибудь пропустил хоть один удар. Домашние системы развлечений от TCL позволят получить исключительные впечатления от просмотра событий ближайших пары месяцев, от приветствий и слез до надежд и мечтаний. Вместе приобщаясь к великолепию в августе этого года, зрители смогут наблюдать, как спортсмены становятся национальными героями, и следить за каждым побитым рекордом и каждой церемонией награждения, используя технологию, которая обеспечивает потрясающую четкость изображения и захватывающий звук.

Поддерживаем наших партнеров и желаем им удачи

TCL с гордостью поддерживает рекордсмена мира по десятиборью Кевина Майера (Kevin Mayer) и желает ему всего наилучшего в его постоянном стремлении вдохновлять своим спортом на великолепие.

TCL также с удовольствием существенно спонсирует спорт, поддерживая национальные футбольные сборные Испании, Италии, Германии, Польши, Чехии и Словакии, а также такие клубные команды, как Arsenal и Djurgården IF.

Во Франции TCL сотрудничает со знаменитыми спортсменами Томасом Рамосом (Thomas Ramos) и Кингсли Команом (Kingsley Coman), еще раз подчеркивая свою приверженность поддержке лучших спортсменов и вдохновению на великолепие посредством спорта.

Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, сказал: «Спорт способен вдохновлять и объединять людей. Мы в TCL стремимся привнести эти моменты великолепия в дома по всему миру с помощью нашей инновационной технологии. Мы желаем нашим спортсменам и командам-партнерам удачи и с гордостью поддерживаем их на пути к совершенству».

TCL приносит зрелища в ваш дом

Поклонники смогут следить за своими любимыми спортивными моментами, раздвигая границы на 115-дюймовом телевизоре QD-Mini LED, и устанавливая новый стандарт домашних развлечений. Этот телевизор обеспечивает захватывающие впечатления, словно на стадионе, на самом большом в мире домашнем экране с потрясающей четкостью и яркими цветами, идеально подходя для просмотра кинофильмов, игр и спорта, запечатлевая каждый момент исключительно детально.

Приверженность TCL инновациям проявляется в широком спектре смартфонов, планшетов и сетевых устройств с большим количеством функций. Используя технологию TCL NXTPAPER и возможности 5G, эти устройства полностью интегрируются в обширную экосистему интеллектуальных устройств TCL и обеспечивают пользователям связь и взаимодействие в течение всего лета спорта. Кроме того, современные кондиционеры TCL, такие как FreshIN 2.0, создают прохладную и свежую среду для тренировок в помещении, а современные кухонные приборы компании, например холодильник серии Free Built-In (отдельно стоящий / встроенный), помогают придерживаться здоровой диеты, дольше сохраняя свежесть продуктов и поддерживая активный образ жизни.

Откройте для себя больше изделий для более ярких впечатлений от спорта этим летом: https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.