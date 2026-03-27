TCL демонстрирует решения для кондиционирования воздуха на базе искусственного интеллекта на выставке MCE 2026 в Милане

News provided by

TCL Europe

Mar 27, 2026, 07:48 ET

МИЛАН, 27 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- TCL представляет свои последние инновации в области кондиционирования жилых и коммерческих помещений на выставке MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026, которая проходит 24–27 марта 2026 года в Fiera Milano Rho. Посетители могут познакомиться с технологиями интеллектуального климата TCL в зале 7, стенд T11/U20, где компания продемонстрирует решения на основе ИИ, предназначенные для улучшения качества воздуха в помещениях, энергоэффективности и повседневного комфорта.

Continue Reading

Продолжая экспансию на мировые рынки, и с учетом второго места, которое компания занимает в глобальных экспортных поставках кондиционеров[1], присутствие TCL Air Conditioner на MCE направлено на укрепление позиций компании в качестве поставщика интеллектуальных, энергоэффективных климатических технологий для жилых и коммерческих помещений.

На выставке MCE 2026 на стенде TCL также будут представлены специальные зоны, где посетители смогут увидеть новейшие технологии кондиционирования воздуха, продемонстрированные в реальных сценариях. К ним относится стабильный обогрев даже при наружных температурах до -40 °C, а также удобное голосовое управление с помощью FreshIN 3.0. Вместе эти живые демонстрации иллюстрируют, как TCL объединяет управление на базе искусственного интеллекта, энергосберегающие технологии и комфортный воздушный поток для решения реальных климатических проблем, существующих в жилых и коммерческих помещениях.

Портфолио кондиционеров TCL построено вокруг трех основных технологических столпов: AI Health, AI Voice Control и AI Energy-Saving, предназначенных для улучшения качества воздуха в помещении, упрощения повседневного контроля климата и снижения потребления энергии.

Посетители стенда на выставке MCE 2026 могут ознакомиться с инновациями TCL:

  • FreshIN 3.0 имеет функцию вентиляции свежим воздухом и интеллектуальную очистку для улучшения качества воздуха в помещении. В специальной зоне «Smart Voice Experience» посетители могут опробовать автономное голосовое управление кондиционером.
  • VoxIN, демонстрирующий надежные характеристики обогрева при температурах до -40 °C в зоне «Excellent Heating Experience».
  • SaveIN, разработанный для поддержки улучшенных повседневных энергосберегающих характеристик для домашнего охлаждения и отопления.
  • BreezeIN, сочетающий энергосберегающую технологию T‑AI, интеллектуальное управление и функцию «Gentle Breeze» для более комфортного охлаждения.
  • Легкий коммерческий кондиционер, наружный блок TCL Free Match, позволяющий одному наружному блоку подключаться к до шести внутренним блокам для компаний, которым требуется гибкий климат-контроль.
  • Высокостатическая система воздуховодов 200 Па, имеет удлиняемый до 20 м  воздуховод и совместима с BMS (Система управления зданием) для удобного мониторинга и управления, а также с системами AIRZONE для гибкого управления зонированием, идеально отвечающими европейским требованиям к коммерческим помещениям.

Климатические ИИ-решения для современных домов

На выставке TCL представит свою основную линейку бытовых кондиционеров премиум-класса, включая FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN и BreezeIN.

FreshIN 3.0 оснащен высокопроизводительными четырехслойными фильтрами Quadrupuri и визуальным мониторингом качества воздуха в режиме реального времени для очистки воздуха в помещении и удаления запахов для большей чистоты и здоровой обстановки в помещениях. Оснащенный системой понижения шума Quadruple, он работает тихо на уровне всего 16 дБ, обеспечивая спокойный комфорт во время работы, отдыха или сна. FreshIN 3.0 имеет подтвержденный сертификатом, ведущий в отрасли рейтинг энергопотребления A+++. Обновленный алгоритм энергосбережения T-AI обеспечивает до 37 %+ дополнительную экономию энергии сверх текущей производительности.

VoxIN, кондиционер нового поколения TCL с голосовым управлением, является шагом навстречу естественному комфорту без использования рук. Благодаря конструкции 5E, специально предназначенной для монтажников, VoxIN обеспечивает простую установку, обслуживание, сборку и разборку, очистку и обновление OTA. VoxIN объединяет передовые энергосберегающие технологии T-AI и функцию Gentle Breeze, обеспечивая эффективное охлаждение без прямого ветра. Имеющий сертификат, подтверждающий класс энергопотреблением A+++, VoxIN предлагает энергосберегающий комфорт для повседневного использования.

FreshIN 3.0 и VoxIN поддерживают автономное голосовое управление для регулировки кондиционера без использования рук. Он мгновенно реагирует без подключения к Интернету, что позволяет пользователям регулировать температуру, режимы или поток воздуха с помощью простых голосовых команд. TCL также интегрирует свою запатентованную технологию энергосбережения T‑AI в портфель кондиционеров, что делает их высокопроизводительными и экологически чистыми.

TCL также предлагает дополнительные линейки, включая кондиционеры SaveIN и BreezeIN, предоставляя комплексные решения для кондиционирования воздуха, адаптированные к различным потребностям европейских пользователей.

Гибкие климатические решения для коммерческих помещений

Наряду с бытовыми системами TCL также представит свой портфель легких коммерческих кондиционеров, предназначенных для офисов, торговых помещений, заведений сферы гостеприимтсва и других коммерческих помещений.

В центре находится решение TCL Free‑Match Solution для кондиционирования воздуха, позволяющее одному наружному блоку подключаться к до шести внутренним блокам для гибкого многозонного климат-контроля в разных помещениях.

Наружный блок TCL обеспечивает надежную производительность и бесшовную интеллектуальную интеграцию, полностью совместимую с системами BMS и Airzone для централизованного мониторинга и управления. Дополнительные технические функции, такие как улучшенное рассеивание тепла при 58 °C и функция самоочистки при 56 °C, помогают поддерживать эффективность системы и долгосрочную производительность. Устройство поддерживает отельный режим Hotel Mode с взаимосвязанным управлением для работы в автоматическом режиме, связанном с состоянием дверей/окон и системами пожарной сигнализации. Он также поставляется с проводным контроллером для удобной локальной работы.

Для использования при самых разных планировках помещений TCL также предлагает несколько форматов внутренних блоков, включая воздуховод, потолок и пол, консоль и кассету, обеспечивая гибкие варианты установки для различных коммерческих помещений.

Высокостатическая канальная система 200 Па, поддерживающая выдвижные воздуховоды длиной до 20 метров, обеспечивает гибкую установку длинных труб в больших коммерческих помещениях. В сочетании с многозонным управлением и совместимостью с платформами BMS и Airzone система обеспечивает точное управление климатом в разных помещениях, поддерживая при этом интегрированное управление зданием.

TCL также  представляет свои продукты и решения в области возобновляемых источников энергии, включая тепловой насос R290 TRI-THERMAL PRO ATW и водонагреватель R290 HP, демонстрируя свое экологически чистое интеллектуальное энергетическое решение для всего дома и возможности подключения профессиональной системы.

Создание комфортных условий для профессионального спорта

TCL является партнером мировых Олимпийских и Паралимпийских игр в категориях домашнего аудиовизуального оборудования и бытовой техники. Во время Milano Cortina 2026 TCL Air Conditioner предоставила профессиональные, стабильные и интеллектуальные решения для кондиционирования воздуха.

В Олимпийской деревне были установлены кондиционеры TCL FreshIN 3.0 для обеспечения более здорового воздуха в помещениях для спортсменов на Milano Cortina 2026. TCL также продемонстрировала свои решения по кондиционированию воздуха на площадках TCL Edelweiss Land и China House во время зимних Олимпийских игр, обеспечив надежную работу и первоклассный опыт для посетителей со всего мира, средств массовой информации и гостей Милана.

Благодаря таким функциям, как интеллектуальное управление на базе ИИ, сверхнизкотемпературный стабильный нагрев и эффективная бесшумная работа, системы продемонстрировали сильные возможности TCL в области исследований и разработок, помогая поддерживать комфортную внутреннюю среду в Олимпийской деревне и за ее пределами.

Участие TCL в MCE отражает миссию компании, заключающуюся в том, чтобы сделать здоровый, устойчивый воздух легко доступным для всех, и ее видение стать мировым лидером в области устойчивой энергетики и решений для здорового воздуха. Продуктовая линейка кондиционеров компании призвана улучшить качество воздуха в помещениях, упростить повседневный климат-контроль и помочь домашним хозяйствам и предприятиям снизить потребление энергии.

О TCL  

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com  

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей. 

[1] Источник: ChinalOL, 2024. Данные об экспорте бытовых кондиционеров в Китае статистически анализируются с помощью исследований отраслевых экспертов и поставщиков кондиционеров.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2942307/TCL_FreshIN_3_0_Air_Conditioner.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2942308/TCL_VoxIN_Air_Conditioner.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2942309/TCL_Residential_Air_Conditioners.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2942310/TCL_Free_Match_Solution.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2942311/TCL_is_the_official_Worldwide_Olympic_and_Paralympic_Partner.jpg

Explore

HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)

HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household Products

Household Products

News Releases in Similar Topics