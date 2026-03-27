TCL präsentiert KI‑gestützte Klimatisierungslösungen auf der MCE 2026 in Mailand

Mit seiner fortgesetzten Expansion in den Weltmärkten, darunter Platz 2 bei den weltweiten Exportlieferungen von Klimaanlagen[1], will TCL Air Conditioner mit seiner Präsenz auf der MCE seine Position als Anbieter intelligenter, energieeffizienter Klimatechnologien für Wohnhäuser und Unternehmen weiter stärken.

Auf der MCE 2026 gibt es am Stand von TCL außerdem spezielle Erlebniszonen, in denen Besucher die neuesten Klimatisierungstechnologien des Unternehmens in realitätsnahen Anwendungsszenarien erleben können. Dazu gehören eine stabile Heizleistung selbst bei Außentemperaturen von bis zu -40 °C sowie die komfortable Sprachsteuerung des FreshIN 3.0. Gemeinsam veranschaulichen diese Live-Vorführungen, wie TCL KI‑gestützte Steuerung, energiesparende Leistung sowie komfortorientierte Luftführung kombiniert, um konkreten klimatischen Herausforderungen in Wohnhäusern und Gebäuden zu begegnen.

TCLs Klimaanlagenportfolio basiert auf drei zentralen Technologiesäulen: AI Health, AI Voice Control sowie AI Energy-Saving. Sie sollen die Innenraumluftqualität verbessern, die Klimasteuerung im Alltag vereinfachen und den Energieverbrauch senken.

Besucher des Stands auf der MCE 2026 können diese TCL‑Innovationen erleben:

FreshIN 3.0 mit Frischluftzufuhr und smarter Luftreinigung zur Verbesserung der Innenraumluftqualität. In der speziellen Smart-Voice-Erlebniszone können Besucher außerdem die Offline-Sprachsteuerung der Klimaanlage ausprobieren.

mit Frischluftzufuhr und smarter Luftreinigung zur Verbesserung der Innenraumluftqualität. In der speziellen Smart-Voice-Erlebniszone können Besucher außerdem die Offline-Sprachsteuerung der Klimaanlage ausprobieren. VoxIN , das in der Excellent Heating Experience Zone eine zuverlässige Heizleistung selbst bei Temperaturen von bis zu -40 °C demonstriert.

, das in der Excellent Heating Experience Zone eine zuverlässige Heizleistung selbst bei Temperaturen von bis zu demonstriert. SaveIN trägt im Alltag zu höherer Energieeinsparung beim Kühlen und Heizen bei.

trägt im Alltag zu höherer Energieeinsparung beim Kühlen und Heizen bei. BreezeIN kombiniert T‑AI‑Energiespartechnologie, intelligente Steuerung sowie Gentle Breeze für eine angenehmere Kühlung.

kombiniert für eine angenehmere Kühlung. Klimaanlage für kleinere gewerbliche Anwendungen , die TCL‑Free‑Match‑Außeneinheit, die den Anschluss einer Außeneinheit an bis zu sechs Innengeräte ermöglicht für Unternehmen, die eine flexible Klimaregelung benötigen.

, die TCL‑Free‑Match‑Außeneinheit, die den Anschluss einer Außeneinheit an für Unternehmen, die eine flexible Klimaregelung benötigen. Ein 200-Pa-Hochdruck‑Kanalsystem mit auf bis zu 20 m erweiterbarer Leitungslänge, das mit BMS (Gebäudemanagementsystem) für komfortable Überwachung und Steuerung sowie mit AIRZONE‑Systemen für flexible Zonenregelung kompatibel ist und damit den Anforderungen europäischer Gewerbeflächen optimal entspricht.

KI‑Klimalösungen für moderne Wohnhäuser

Auf der Messe präsentiert TCL seine zentrale Premium-Produktreihe für Privathaushalte, darunter FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN und BreezeIN.

FreshIN 3.0 verfügt über leistungsstarke Quadrupuri-Vierlagenfilter sowie eine in Echtzeit sichtbare Anzeige der Luftqualität, um die Innenraumluft zu reinigen und Gerüche zu entfernen und damit für sauberere, gesündere Räume zu sorgen. Ausgestattet mit dem Quadruple Noise Reduction System arbeitet die Klimaanlage besonders leise mit einem Geräuschpegel von nur 16 dB und sorgt damit beim Arbeiten, Entspannen oder Schlafen für angenehmen Komfort. FreshIN 3.0 verfügt über die branchenweit führende Energieeffizienzklasse A+++. Der weiterentwickelte T‑AI‑Energiesparalgorithmus ermöglicht zusätzlich zur bisherigen Leistung Energieeinsparungen von mehr als 37 %.

VoxIN, TCLs sprachgesteuerte Klimaanlage der neuen Generation, ist ein weiterer Schritt hin zu natürlicherem Komfort per Sprachsteuerung. Mit seinem speziell für Installateure entwickelten 5E-Design sorgt VoxIN für eine einfache Installation, Wartung, Montage und Demontage, Reinigung sowie OTA-Updates. VoxIN integriert die fortschrittliche T‑AI‑Energiespartechnologie sowie Gentle Breeze und liefert damit effiziente Kühlung ohne direkten Luftstrom. Zertifiziert mit Energieeffizienzklasse A+++ bietet VoxIN energieeffizienten Komfort für den Alltag.

Sowohl FreshIN 3.0 als auch VoxIN unterstützen Offline-Sprachsteuerung für freihändige Bedienung. Sie reagieren sofort auch ohne Internetverbindung, sodass Nutzer Temperatur, Modi oder Luftstrom per einfachem Sprachbefehl anpassen können. TCL integriert seine firmeneigene T‑AI‑Energiespartechnologie außerdem in sein gesamtes Klimaanlagenportfolio und verbindet damit hohe Leistung mit Umweltfreundlichkeit.

Zudem bietet TCL weitere Produktreihen wie SaveIN sowie BreezeIN an und damit umfassende Klimatisierungslösungen, die auf die vielfältigen Anforderungen europäischer Nutzer zugeschnitten sind.

Flexible Klimalösungen für gewerbliche Räume

Neben Systemen für Privathaushalte präsentiert TCL auch sein Klimaanlagenportfolio für kleinere gewerbliche Anwendungen, das für Büros, Einzelhandelsflächen, Gastgewerbe sowie weitere gewerbliche Räume entwickelt wurde.

Im Mittelpunkt steht TCLs Free‑Match‑Lösung für die Klimatisierung, bei der sich bis zu sechs Inneneinheiten an eine einzelne Außeneinheit anschließen lassen und so eine flexible Mehrzonen‑Klimaregelung in unterschiedlichen Räumen ermöglicht wird.

TCLs Außeneinheit bietet starke Leistung sowie nahtlose Smart‑Integration und ist vollständig mit BMS- und Airzone‑Systemen für zentrale Überwachung und Steuerung kompatibel. Zusätzliche technische Merkmale wie eine verbesserte Wärmeabfuhr bis 58 °C sowie eine Selbstreinigungsfunktion bei 56 °C tragen dazu bei, die Effizienz des Systems und seine langfristige Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die Einheit unterstützt den Hotelmodus mit vernetzter Steuerung für den automatischen Betrieb in Verbindung mit Tür- und Fensterstatus sowie Brandmeldesystemen. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein kabelgebundenes Steuergerät für die bequeme Bedienung vor Ort.

Um unterschiedliche Gebäudekonzepte zu unterstützen, bietet TCL außerdem mehrere Formate für Inneneinheiten an, darunter Luftkanal-, Decken- und Boden-, Konsolen- sowie Kassettenmodelle, und schafft damit flexible Installationsmöglichkeiten für verschiedene gewerbliche Räume.

Das 200‑Pa‑Hochdruck‑Kanalsystem unterstützt Leitungslängen von bis zu 20 Metern und ermöglicht damit flexible Installationen mit langen Leitungswegen in größeren gewerblichen Räumen. In Kombination mit Mehrzonenregelung und der Kompatibilität mit BMS- und Airzone-Plattformen erlaubt das System eine präzise Klimasteuerung in verschiedenen Räumen und unterstützt zugleich ein integriertes Gebäudemanagement.

TCL präsentiert außerdem seine Produkte und Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien, darunter die R290 TRI-THERMAL PRO ATW Heat Pump sowie den R290 HP Water Heater, und unterstreicht damit seine umweltfreundliche smarte Energielösung für das gesamte Haus sowie seine Kompetenz bei der professionellen Systemvernetzung.

Komfortable Umgebungen für den Profisport schaffen

TCL ist weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele in den Kategorien audiovisuelle Geräte für den Heimgebrauch und Haushaltsgeräte. Während der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 stellte TCL Air Conditioner professionelle, stabile und smarte Klimalösungen bereit.

Einheiten der TCL FreshIN 3.0 Klimaanlage wurden im Olympischen Dorf installiert, um Athleten bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 eine gesündere Innenraumluft zu bieten. TCL präsentierte seine Klimatisierungslösungen außerdem im TCL Edelweiss Land sowie im China House während der Olympischen Winterspiele und bot internationalen Besuchern, Medienvertretern und Gästen in Mailand zuverlässige Leistung und ein hochwertiges Erlebnis.

Mit Funktionen wie intelligenter KI-Steuerung, stabiler Heizung bei extrem niedrigen Temperaturen sowie effizientem, leisem Betrieb unterstrichen die Systeme die starke Forschungs- und Entwicklungskompetenz von TCL und trugen zugleich dazu bei, im Olympischen Dorf und darüber hinaus komfortable Innenraumumgebungen aufrechtzuerhalten.

Die Teilnahme von TCL an der MCE spiegelt die Mission des Unternehmens wider, ein gesundes, nachhaltiges Raumklima für alle mühelos zugänglich zu machen, ebenso wie seine Vision, ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Energie- und Raumluftlösungen zu werden. Das Klimaanlagenportfolio ist darauf ausgelegt, die Innenraumluftqualität zu verbessern, die Klimasteuerung im Alltag zu vereinfachen sowie Haushalten und Unternehmen dabei zu helfen, ihren Energieverbrauch zu senken.

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernseher, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Mit durchdachtem Design und innovativer Technologie, die zu Großem inspiriert, bietet unser Portfolio gefragte Funktionen und echte Mehrwerte. Als eine der größten Marken für Unterhaltungselektronik weltweit helfen unsere vertikal integrierte Lieferkette und unser hochmodernes Werk für Displaypanels TCL dabei, Innovation für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com

TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

[1] Quelle: ChinalOL, 2024. Die Exportdaten für Haushaltsklimaanlagen aus China werden anhand von Recherchen unter Branchenexperten und Klimaanlagenlieferanten statistisch ausgewertet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942307/TCL_FreshIN_3_0_Air_Conditioner.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942308/TCL_VoxIN_Air_Conditioner.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942309/TCL_Residential_Air_Conditioners.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942310/TCL_Free_Match_Solution.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942311/TCL_is_the_official_Worldwide_Olympic_and_Paralympic_Partner.jpg