Китай одобрил вакцину против XBВ-вариантов SARS-CoV-2 для экстренного использования

Китай одобрил первую в мире вакцину против XBB-вариантов SARS-CoV-2 для экстренного использования

ЧЭНДУ, Китай, 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- 8 июня 2023 г. была одобрена трехвалентная (XBB.1.5+BA.5+Delta) белковая вакцина Coviccine® XBB.1.5-Recombinant COVID-19 (клетки Sf9), разработанная WestVac Biopharma/Западно-китайским медицинским центром Сычуаньского университета и была утверждена дл EUA соответствующими органами в Китае. Это первая в мире вакцина против COVID-19, одобренная для EUA против вариантов XBB SARS-CoV-2. Это свидетельствует о том, что Китай лидирует в разработке вакцин против COVID-19.

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Компания WestVac Biopharma и ее дочерняя компания WestVac Biopharma (Гуанчжоу) использовали быстрый отклик платформы экспрессии клеток насекомых при создании вектора для трехвалентной белковой вакцины Coviccine® TrivalentXBB.1.5-Recombinant COVID-19 ® (XB.1.5+BA.5+Delta), отличающейся высокой степенью чистоты и качества для человеческого использования. Субъединичный вакцинный антиген точно разработан на основе структуры нацеливающих белков S-RBD и HR подвариантов COVID-19 XBB.1.5 и BA.5 и самособирается в стабильные тримерные белковые структуры с помощью адъюванта в виде эмульсии масла и воды на основе сквалена после очистки и смешивания. Этот новый адъювант значительно повышает титр нейтрализующих антител, что позволяет вакцине с тримерным белком индуцировать более высокий уровень Т-клеточного иммунного ответа. Исследования показали, что Coviccine® Trivalent XBB.1.5 индуцирует высокий титр нейтрализующих антител против нескольких подвариантов, включая подварианты Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ. 1, ВА.2.75. Через 14 дней после введения данной вакцины защитная эффективность против XBB.1, XBB.1.5, XBB1.9 составляет 93,28 % с превосходным профилем безопасности, что свидетельствует о широкоспектральном действии вакцины от COVID-19 против многочисленных распространенных субвариантов как в Китае, так и по всему миру.

К началу 2023 года вариант XBB.1.5 постепенно стал основным циркулирующим вариантом в различных частях мира. Под профессиональным руководством и при поддержке научно-исследовательской группы по механизму профилактики и контроля вакцины от Государственного совета, научная группа WestVac Biopharma/Западно-Китайского медицинского центра Сычуаньского университета преодолела все препятствия и успешно разработала вакцину, охватывающую семейство вариантов XBB.

В начале мая эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая заметил, что способность вариантов XBB к передаче и ускользанию от иммунного ответа намного выше, чем у ранних циркулирующих вариантов Omicron. В настоящее время вариантные линии XBB.1 доминируют в циркуляции SARS-CoV-2 по всему миру. По состоянию на конец мая семейство вариантов XBB составляло 98,1% из всех вариантов в Соединенных Штатах. В Китае количество новых обнаруженных вариантов XBB постепенно увеличивалось и в настоящее время превышает 90%.

18 мая техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин против COVID-19 (TAG-CO-VAC) сообщила о том, что новые составы вакцин против COVID-19 должны быть направлены на стимулирование реакции на антитела, нейтрализующие следы от XBB. Скорость "второго заражения" увеличивается. Эксперты настоятельно призывают к своевременной профилактике и иммунизации от COVID-19, особенно для людей с высоким риском заражения, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, чтобы получить вакцину, охватывающую различные варианты SARS-CoV-2.

WestVac Biopharma использует международную передовую платформу рекомбинантных белковых вакцин из клеток насекомых для разработки Coviccine® Trivalent XBB.1.5, которая была одобрена для EUA в Китае. Вакцина против COVID-19 от WestVac представляет собой уникальный вариант профилактики COVID-19, имеет решающее значение для профилактики текущих вариантов XBB и вносит значительный вклад в непрерывную борьбу с эпидемией COVID-19.

Информация о компании WestVac Biopharma

WestVac BioPharma Co., Ltd. – инновационная биофармацевтическая компания, способная осуществлять весь спектр исследований, производства и коммерциализации продукции. Компания WestVac Biopharma успешно прошла отбор в список компаний-единорогов с 2021 по 2023 год. Компания WestVac BioPharma Co., Ltd. расположена в Чэнду на западе Китая, а WestVac Biopharma (Гуанчжоу), дочерняя компания WestVac Biopharma, – в зоне экономического развития Гуанчжоу.

Компания WestVac BioPharma Co., Ltd. завершила строительство 5000-литровых и 3000-литровых линий по производству рекомбинантных белковых вакцин из клеток насекомых с годовой производственной мощностью 100 миллионов доз. Производственные линии GMP были хорошо налажены с наличием «Лицензии на производство лекарств». Компания WestVac Biopharma (Гуанчжоу) завершила масштабное строительство линий по производству рекомбинантных белковых вакцин из клеток насекомых с годовой производственной мощностью 100 миллионов доз.

В декабре 2022 года рекомбинантная вакцина против COVID-19 Coviccine® (клетка Sf9), разработанная WestVac Biopharma, была одобрена соответствующими органами для EUA в Китае.

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SOURCE WestVac BioPharma Co., Ltd.