China aprova a primeira vacina do mundo contra linhagens descendentes da XBB da SARS-CoV-2 para uso emergencial

CHENGDU, China, 9 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 8 de junhode 2023, a vacina de proteína trivalente Coviccine® XBB.1.5-Recombinante contra a COVID-19 (XBB.1.5+BA.5+Delta) (célula Sf9) desenvolvida pela WestVac Biopharma, West China Medical Center da Universidade de Sichuan foi aprovada para os EUA pelas autoridades pertinentes na China. Esta é a primeira vacina contra a COVID-19 do mundo aprovada para os EUA contra linhagens descendentes da XBB SARS-CoV-2. Isso demonstra que a China está liderando o mundo no desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19.

1 2

A WestVac Biopharma e sua empresa subsidiária, WestVac Biopharma (Guangzhou), potencializaram a resposta rápida da plataforma de expressão de células de insetos na construção do vetor para a proteína Coviccine® Trivalente XBB.1.5-Recombinantee a vacina trivalente (XBB.1.5+BA.5+Delta) contra a COVID-19 (Sf9 Cell), que é de alta pureza e alta qualidade para uso humano. O antígeno da vacina de subunidade foi precisamente projetado com base na estrutura das proteínas de direcionamento S-RBD e RH das subvariantes da COVID-19 XBB.1.5 e BA.5 e automontado em partículas de proteínas triméricas estáveis com adjuvante de emulsão de óleo em água à base de esqualeno, adicionado após a purificação e mistura. Este novo adjuvante eleva significativamente o titulante de anticorpos neutralizantes, o que permite que a vacina de proteína trimérica induza uma resposta imunológica de células T de nível mais alto. Estudos mostraram que a Coviccine® Trivalent XBB.1.5 induziu um alto titulante de anticorpos neutralizantes contra múltiplas subvariantes, incluindo as subvariantes Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1 XBB.2.3, B.5, BF.7, BQ1, BA.2.75. Após 14 dias da injeção deste produto, a eficácia de proteção contra a XBB.1, a XBB.1.5 XBB1.9 é de 93,28% com um excelente perfil de segurança, demonstrando que é uma vacina contra a COVID-19 de amplo espectro contra várias subvariantes prevalentes local e internacionalmente.

A variante da XBB.1.5 havia se tornado gradualmente a maior variante circulante em várias partes do mundo até o início de 2023. Com a orientação profissional e o apoio da equipe de P&D de vacinas do Mecanismo Conjunto de Prevenção e Controle do Conselho Estadual, a equipe científica do WestVac Biopharma e West China Medical Center, Universidade de Sichuan superou todos os obstáculos e desenvolveu com sucesso uma vacina que abrange a família de variantes da XBB.

No início de maio, o especialista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China observou que a capacidade de transmissão e de escape imunológico das variantes da XBB é muito mais forte do que a das primeiras variantes circulantes da Omicron. As linhagens descendentes da XBB.1 atualmente predominam a circulação da SARS-CoV-2 em todo o mundo. No final de maio, a família de variantes XBB respondia por 98,1% de todas as variantes nos Estados Unidos. Na China, as variantes da XBB recentemente detectadas aumentaram gradualmente e agora ultrapassaram 90%.

O grupo técnico assessor da OMS sobre a composição de vacinas da COVID-19 (TAG-CO-VAC) aconselhou, em18 de maio, que as novas formulações de vacinas contra a COVID-19 devem ter como objetivo induzir respostas de anticorpos que neutralizem linhagens descendentes da XBB. A taxa de "segunda infecção" está aumentando. Os especialistas solicitam prevenção rápida e imunização contra a COVID-19, particularmente para pessoas com infecção de alto risco, idosos, pessoas com doenças subjacentes e imunocomprometidas para obter uma vacina que cubra variantes da SARS-CoV-2.

A WestVac Biopharma utiliza a plataforma internacional avançada de vacina contra a proteína recombinante de células de insetos para desenvolver a Coviccine® Trivalente XBB.1.5, que foi aprovada na China para os EUA. A vacina contra a COVID-19 da WestVac oferece uma opção única para a prevenção da COVID-19, é crucial para a prevenção das atuais linhagens descendentes da XBB e contribui significativamente para a gestão contínua da epidemia da COVID-19.

Sobre a WestVac Biopharma

A WestVac BioPharma Co., Ltd. é uma empresa biofarmacêutica inovadora, capacitada para fazer todo o espectro de pesquisa, fabricar e comercializar os produtos. A WestVac Biopharma foi selecionada com sucesso na lista de empresas unicórnio de 2021 a 2023. A WestVac BioPharma Co., Ltd. está localizada em Chengdu, no oeste da China, enquanto a WestVac Biopharma (Guangzhou), uma empresa subsidiária integral da WestVac Biopharma, está localizada na zona de desenvolvimento econômico de Guangzhou.

A WestVac BioPharma Co., Ltd. concluiu a construção de linhas de produção de vacinas recombinantes de células de insetos de 3.000 e 5.000 litros, com uma capacidade de produção anual de 100 milhões de doses. As linhas de produção da GMP foram consolidadas com a "Licença de produção de medicamentos" vigente. A WestVac Biopharma (Guangzhou) concluiu a construção em escala de linhas de produção de vacinas recombinantes de proteínas de células de insetos com uma capacidade de produção anual de 100 milhões de doses.

Em dezembro de 2022, a vacina Coviccine®-Recombinante COVID-19 (célula Sf9) desenvolvida pela WestVac Biopharma foi aprovada pelas autoridades pertinentes na China para os EUA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097400/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097401/2.jpg

FONTE WestVac BioPharma Co., Ltd.

SOURCE WestVac BioPharma Co., Ltd.