Официальное создание дочерней компании XCMG Machinery в Кыргызстане знаменует собой новую веху в развитии «Пояса и пути»
News provided byXCMG
May 18, 2026, 11:09 ET
БИШКЕК, Кыргызстан, 18 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery («XCMG», ОНА: 000425) официально создала дочернюю компанию в Кыргызстане, что стало ключевым этапом ее деятельности по локализации на рынке Центральной Азии. На церемонии открытия компания XCMG также запустила кампанию бренда X-Charge MeetGreen в Кыргызстане.
Кыргызстан стратегически расположен в ключевом узле Экономического пояса Шелкового пути. Дочерняя компания XCMG еще больше повысит оперативность обслуживания и поддержку бренда по всему региону, предоставляя полный набор услуг, запасных частей и технической поддержки непосредственно на пороге клиентов.
В церемонии открытия приняли участие руководство XCMG в Центральной Азии, представители местных органов власти из Кыргызстана, дилеры и местные клиенты. Руководитель Центрально-Азиатского региона XCMG обозначил стратегическое направление для дочерней компании: расширить возможности глубокой локализации и долгосрочной поддержки модернизации региональной инфраструктуры, уделяя особое внимание конкретным действиям, а не пустым обещаниям.
Представители местных дилеров также отметили качество и превосходное обслуживание XCMG: «В отрасли строительной техники это говорит громче, чем любая реклама».
X-Charge MeetGreen: стимулирование зеленых инноваций во всем мире
Кампания X-Charge MeetGreen подчеркивает приверженность XCMG зеленым инновациям и комплексному послепродажному обслуживанию, продвигая глобальную низкоуглеродную трансформацию.
Электрический погрузчик XC968‑EV, оснащенный фирменной электронной системой управления XCMG и высокоэффективной системой привода, специально адаптирован для сложных условий работы в Центральной Азии. Данные измерений, поступающие от реальных операций на месте, доказывают возможности:
- Снижение эксплуатационных расходов на 78% по сравнению с дизельными погрузчиками в эквивалентных условиях
- 60% снижение затрат на техническое обслуживание
- Ежегодная совокупная экономия более 350 000 юаней (51 520 долларов США)
- Сокращение выбросов CO₂ на 150 тонн в год
На мероприятии несколько заказчиков подписали письма о намерениях по закупкам, и сигнал с рынка становится понятным: спрос на зеленую строительную технику в Центральной Азии переходит от политики к ценности.
В 2025 году кампания X-Charge MeetGreen посетила Азию, Европу и Африку, приблизив интеллектуальные, устойчивые строительные решения к рынкам по всему миру.
Заглядывая в будущее, XCMG продолжит углублять свое присутствие на рынке Центральной Азии, работая рука об руку с местными партнерами и внося свой вклад в развитие региональных связей и инфраструктуры.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2982011/2026_05_18_154254_259.jpg
Share this article