Официальное создание дочерней компании XCMG Machinery в Кыргызстане знаменует собой новую веху в развитии «Пояса и пути»

БИШКЕК, Кыргызстан, 18 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery («XCMG», ОНА: 000425) официально создала дочернюю компанию в Кыргызстане, что стало ключевым этапом ее деятельности по локализации на рынке Центральной Азии. На церемонии открытия компания XCMG также запустила кампанию бренда X-Charge MeetGreen в Кыргызстане.

XCMG Machinery’s official establishment of its Kyrgyzstan subsidiary ushers in a new Belt and Road milestone

Кыргызстан стратегически расположен в ключевом узле Экономического пояса Шелкового пути. Дочерняя компания XCMG еще больше повысит оперативность обслуживания и поддержку бренда по всему региону, предоставляя полный набор услуг, запасных частей и технической поддержки непосредственно на пороге клиентов.

В церемонии открытия приняли участие руководство XCMG в Центральной Азии, представители местных органов власти из Кыргызстана, дилеры и местные клиенты. Руководитель Центрально-Азиатского региона XCMG обозначил стратегическое направление для дочерней компании: расширить возможности глубокой локализации и долгосрочной поддержки модернизации региональной инфраструктуры, уделяя особое внимание конкретным действиям, а не пустым обещаниям.

Представители местных дилеров также отметили качество и превосходное обслуживание XCMG: «В отрасли строительной техники это говорит громче, чем любая реклама».

X-Charge MeetGreen: стимулирование зеленых инноваций во всем мире

Кампания X-Charge MeetGreen подчеркивает приверженность XCMG зеленым инновациям и комплексному послепродажному обслуживанию, продвигая глобальную низкоуглеродную трансформацию.

Электрический погрузчик XC968‑EV, оснащенный фирменной электронной системой управления XCMG и высокоэффективной системой привода, специально адаптирован для сложных условий работы в Центральной Азии. Данные измерений, поступающие от реальных операций на месте, доказывают возможности:

Снижение эксплуатационных расходов на 78% по сравнению с дизельными погрузчиками в эквивалентных условиях

60% снижение затрат на техническое обслуживание

Ежегодная совокупная экономия более 350 000 юаней (51 520 долларов США)

Сокращение выбросов CO₂ на 150 тонн в год

На мероприятии несколько заказчиков подписали письма о намерениях по закупкам, и сигнал с рынка становится понятным: спрос на зеленую строительную технику в Центральной Азии переходит от политики к ценности.

В 2025 году кампания X-Charge MeetGreen посетила Азию, Европу и Африку, приблизив интеллектуальные, устойчивые строительные решения к рынкам по всему миру.

Заглядывая в будущее, XCMG продолжит углублять свое присутствие на рынке Центральной Азии, работая рука об руку с местными партнерами и внося свой вклад в развитие региональных связей и инфраструктуры.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2982011/2026_05_18_154254_259.jpg