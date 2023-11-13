Выработка энергии на 5,13 % выше -- Risen Energy опубликовала данные модулей HJT Hyper-ion | Выработка энергии на 5,13 % выше -- компания Risen Energy опубликовала эмпирические данные модулей HJT Hyper-ion

НИНБО, Китай, 13 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- За последнее десятилетие все больше китайских компаний запускают экологичные энергетические проекты по всему миру. Среди них развитие фотоэлектрической технологии (PV) становится приоритетным двигателем углубленного роста отрасли, с учетом обеспечиваемого ею снижения выбросов углерода и нормированной стоимости энергии (LCOE). При создании модулей Hyper-ion с гетеропереходом (HJT) компания Risen Energy постоянно придерживаются подхода «двойной эффект» — снижение нормированной стоимости энергии и выбросов углерода. Эта философия направлена на снижение выбросов углерода при одновременном достижении более низкой нормированной стоимости энергии и повышении выработки энергии, что позволяет создавать высококачественные изделия со знаком «Сделано в Китае», удовлетворяющие требованиям глобального рынка.

(The above comparisons are based on PVsyst software simulation) Figure 1: HJT Modules ’s Simulated Global Power Generation in Comparison with TOPCon and PERC Modules Figure 2: Power Generation Data from the CPVT Hainan Test Facility

Изделия на основе технологии HJT по своей природе характеризуются высокой выработкой энергии. Компания Risen Energy сравнила выработку энергии модулями HJT Hyper-ion с выработкой модулями PERC и TOPCon путем моделирования условий более чем 20 стран и регионов по всему миру, представляющих типовые климатические среды, как показано на рис. 1. Результаты моделирования показывают, что модули HJT стабильно демонстрируют более высокую выработку энергии по сравнению с модулями TOPCon и PERC в самых разных регионах. В частности, они демонстрируют исключительную производительность в регионах с высокими температурами.

Помимо указанного моделирования, чтобы дополнительно исследовать производительность генерации модулей HJT Hyper-ion в реальных условиях, компания Risen Energy совместно с разными организациями и клиентами провела эмпирические испытания в некоторых регионах мира.

На рис. 2 показаны данные испытаний выработки энергии, проведенных в провинции Хайнань компанией Risen Energy совместно с Национальным центром надзора и инспектирования качества фотоэлектрических солнечных изделий (CPVT). Хотя с момента подключения к энергосистеме прошло всего два месяца, расчеты на основе собранных данных о выработке энергии показывают, что модули HJT Hyper-ion обеспечивают выработку энергии на 5,13 % выше, чем модули PERC. Этот результат близко совпадает с результатами моделирования на рис. 1, которые показывают, что выработка модулями HJT энергии в провинции Хайнань на 5,51 % выше, чем выработка модулями PERC. Это означает, что наше моделирование выработки энергии имеет относительно высокую справочную ценность.

Эмпирические испытания все еще продолжаются, и технический коллектив компании Risen Energy продолжит собирать и анализировать данные с этого и других объектов полевых испытаний. Мы уверены, что за счет постоянного обновления и публикации эмпирических данных, исключительно высокая производительность выработки энергии изделиями HJT Hyper-ion компании Risen Energy будет дополнительно подтверждена, став рекомендацией лучшего выбора и гарантией для клиентов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2272152/Figure_1_HJT_Modules__s_Simulated_Global_Power_Generation_Comparison.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2272153/Figure_2_Power_Generation_Data_CPVT_Hainan_Test_Facility.jpg