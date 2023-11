Augmentation de 5,13 % de la production d'énergie : Risen Energy publie les données empiriques des modules HJT Hyper-ion

NINGBO, Chine, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant d'entreprises chinoises ont lancé des projets d'énergie verte dans le monde entier. Parmi eux, le développement du photovoltaïque (PV) devient un moteur principal pour la croissance plus profonde de l'industrie, avec ses émissions de carbone plus faibles et son LCOE plus bas. Les modules Hyper-ion à hétérojonction (HJT) de Risen Energy ont toujours adhéré à une approche double : réduction du LCOE et des émissions de carbone. Cette philosophie vise à réduire l'empreinte carbone tout en obtenant un LCOE plus faible avec une production d'énergie plus élevée, en fournissant des produits de qualité fabriqués en Chine qui répondent aux demandes du marché mondial.

(The above comparisons are based on PVsyst software simulation) Figure 1: HJT Modules ’s Simulated Global Power Generation in Comparison with TOPCon and PERC Modules Figure 2: Power Generation Data from the CPVT Hainan Test Facility

Les produits HJT se caractérisent intrinsèquement par une production d'énergie élevée. Risen Energy a comparé la production d'énergie des modules HJT Hyper-ion par rapport aux modules PERC et TOPCon au moyen de simulations dans plus de 20 pays et régions du monde présentant des environnements climatiques typiques, comme le montre la figure 1. Les résultats des simulations indiquent que les modules HJT présentent systématiquement une augmentation significative de la production d'énergie par rapport aux modules TOPCon et PERC dans diverses régions. Dans les zones chaudes, ils affichent des performances exceptionnelles.

En plus de la simulation, Risen Energy a collaboré avec diverses organisations et clients pour mener des tests empiriques de production d'énergie dans certaines régions du monde afin d'explorer davantage les performances de production d'énergie des produits HJT Hyper-ion dans le monde réel.

La figure 2 montre les données des tests de production d'énergie réalisés à Hainan par Risen Energy en collaboration avec le Centre national de supervision et d'inspection de la qualité des produits solaires photovoltaïques (CPVT). Bien que deux mois seulement se soient écoulés depuis la connexion au réseau, un calcul basé sur les données de production d'énergie recueillies indique que les modules HJT Hyper-ion ont une production d'énergie par watt supérieure de 5,13 % à celle des modules PERC. Ce résultat correspond aux résultats de la simulation de la figure 1, qui montre que le module HJT génère 5,51 % d'énergie en plus à Hainan par rapport au module PERC. Cela signifie que notre simulation de la production d'énergie a une valeur de référence relativement élevée.

L'essai empirique est toujours en cours et l'équipe technique de Risen Energy continuera à collecter et à analyser les données provenant de ce site et d'autres sites d'essai sur le terrain. Nous pensons qu'avec les mises à jour continues et la publication des données empiriques, les performances exceptionnelles des produits HJT Hyper-ion de Risen Energy en matière de production d'électricité seront davantage vérifiées et constitueront le meilleur choix et la meilleure garantie pour les clients.

