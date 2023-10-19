Интеллектуальное образовательное решение Five Ones для сообщества цифрового образования

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 19 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Хуанг Юй (Huang Yu), эксперт по решениям в области образования Huawei Enterprise Business

Образование становится все более интеллектуальным. Преподавание, научные исследования, управление кампусами и школьные услуги претерпевают глубокие изменения:

· В преподавании и обучении произошел переход от использования традиционных досок к мультимедийным инструментам, от обучения в определенном месте — к свободе выбора места и времени обучения, от одностороннего формата лекций — к формам обучения, более ориентированным на учащихся.

· Научные исследования требуют решения сложных вычислительных и аналитических задач и в большей степени опираются на такие технологии, как высокопроизводительные вычисления (HPC), высокопроизводительная аналитика данных (HPDA), большие данные и искусственный интеллект.

· Большие данные теперь являются основой эффективного принятия решений в сфере управления и услуг. Администраторам необходимо отслеживать ключевую информацию по каждой сервисной системе в режиме реального времени. Кроме того, происходит постепенный переход от децентрализованного к комплексному оказанию услуг в кампусах, что повышает эффективность работы преподавателей и студентов.

Столкнувшись с такими значительными изменениями как концепции, так и формы, отрасль начала активно изучать возможности глубокой интеграции ИКТ и образования. Такие технологии, как графы знаний и большие данные, делают обучение более персонализированным, а 5G и облачные технологии повышают доступность гибридного обучения. Потребности научных исследований в вычислительных мощностях и хранилищах стремительно растут. Этот положительный опыт стимулировал интерес отрасли к применению ИКТ. Однако новые проблемы, такие как создание разрозненных объектов, создание повторяющихся объектов, обособленные базы данных и устаревшая инфраструктура ИКТ, существенно ограничивают ход реформы. Улучшение использования ИКТ для обновления моделей образования — неотложная задача для всех заинтересованных сторон в отрасли.

Обновление интеллектуального образования при помощи ИКТ

Будучи ведущим глобальным поставщиком решений в области ИКТ, компания Huawei верит в образование, ориентированное на потребности людей. Мы стремимся интегрировать ИКТ — включая облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект — во все образовательные процессы, чтобы стимулировать инновации в обучении, научных исследованиях, управлении и обслуживании. В частности, решение для интеллектуального образования Huawei, опираясь на усовершенствованные ИКТ, предлагает интеллектуальное взаимодействие, связь, платформы и приложения для поддержки перехода клиентов на цифровые технологии.

· Изменение подхода к образованию и следование общенациональной концепции высшего уровня

В процессе перехода на цифровые технологии задачей администраторов сферы образования является разработка централизованных планов и инструкций верхнего уровня и их последующая поэтапная реализация. Принятые в Китае программные документы национального уровня, такие как Средне- и долгосрочный план развития информатизации образования (2021–2035 гг.) и 14-ый Пятилетний план информатизации образования, устанавливают дифференцированные цели информатизации для высшего, профессионального, базового, дошкольного образования и образования для взрослых. Эти документы регламентируют создание среды информатизации, включая сеть, облачную платформу, содержание и стандарты информатизации образования, а также соответствующие руководящие принципы и нормативные акты. Университетам и учреждениям профессионального образования необходимо вкладывать людские ресурсы, средства и многое другое в разработку дорожных карт информатизации в соответствии со своими долгосрочными планами. Что касается базового образования, то начальные и средние школы, как правило, не обладают достаточным потенциалом в области ИКТ. Поэтому органам управления образованием нужно взять на себя руководство по обеспечению дополнительной поддержки платформ и приложений, чтобы эти школы могли сосредоточиться на создании общей инфраструктуры ИКТ.

Опираясь на свои возможности в области ИКТ и понимание специфики отрасли, компания Huawei предлагает концепцию «сообщества цифрового образования». Мы намерены использовать ее как основу для разработки разнообразных сценариев подключения и агрегации образовательных ресурсов, а также для создания атмосферы всесторонней открытости и сотрудничества. Эта концепция поможет объединить полный цикл эксплуатации и технического обслуживания и непрерывное развитие с передовыми облачными, сетевыми, пограничными и периферийными технологиями.

· Интеллектуальное образовательное решение Five Ones

Компания Huawei создала техническую архитектуру интеллектуального образования Five Ones: единый экран, единая сеть, единое облако, единая платформа и единый портал.

Единый экран — это терминальный интерфейс для взаимодействия человека и машины, представленный различными дисплейными терминалами, включая ПК, планшеты, цифровые терминалы, терминалы для конференц-связи, интерактивные доски и большие ЖК-экраны. В различных сценариях существуют соответствующие терминалы интеллектуального взаимодействия для сбора и отображения информации на основе требований каждого субъекта образовательного процесса. «Единый экран» важен для интеллектуального образования, как ключ для замка: он открывает пользователю всю систему.

Единая сеть, поддерживаемая новыми технологиями и приложениями, необходима для оптимизации управления преобразованием учебного процесса, управления школами и предоставления услуг. Сейчас сети подключаются не только к мобильным телефонам и компьютерам, но и к IoT-терминалам для Интернета вещей и интеллектуальным устройствам. Основываясь на таких технологиях, как 5G, оптоволоконная сеть и Wi-Fi 7, Huawei интегрирует проводные, беспроводные, офисные и IoT-сети для объединения кампусных сетей, городских вычислительных сетей (MAN) для учебных учреждений, образовательных и исследовательских сетей, а также Интернета. Так создается единая надежная, стабильная и интеллектуальная сеть, повышающая пропускную способность сервисной системы, а также удобство использования.

Huawei предлагает единое облако для интеллектуального образования с централизованными стандартами и службами для интеграции интеллектуального обучения, преподавания, научных исследований, оценки, управления и кампусом, что создает интеллектуальную образовательную среду, где каждый желающий может обучаться в любое время и в любом месте. Таким образом можно значительно повысить качество преподавания и обучения и обеспечить всем равный доступ к качественным образовательным ресурсам.

Единая платформа — это государственная образовательная цифровая платформа, которая поддерживает интеллектуальные приложения для обучения, научных исследований, управления и предоставления услуг. Она обеспечивает обмен данными между облаками, сетями, устройствами и системами, разрушая изолированность баз данных. Эта платформа обеспечивает гибкое внедрение инноваций в образовательные услуги и оптимизирует взаимодействие между облаком, каналом и устройством, объединяя физическое и цифровое пространство для дополнительных служб данных и управления в интеллектуальном образовании.

Центр интеллектуального управления кампусом (IOC) и суперприложение установлены на едином портале для обеспечения централизованной эксплуатации и управления. Он одновременно выступает в роли единой базы для обучения, научных исследований, управления и предоставления услуг. IOC позволяет руководству школы отслеживать состояние кампуса и осуществлять точное управление им, а отделы логистики, безопасности, информации и другие подразделения получают возможность для более централизованной, автоматической и интеллектуальной работы. Суперприложение создает унифицированный портал интеллектуального образования, объединяющий людей, события и вещи, предоставляя пользователям удобный доступ к облачным приложениям через единое окно. На базе суперприложения университеты могут создать мобильный портал кампуса с функциями мобильного терминала, охватывающими сферы работы, обучения и досуга, за счет чего может быть достигнута цель обеспечить каждому человеку возможность обучения в любое время и в любом месте.

Сотрудничество с отраслью и продвижение в области интеллектуального образования

В настоящее время компания Huawei обслуживает более 2800 министерств образования, университетов и научно-исследовательских институтов в более чем 120 странах и регионах мира. Более 30 из 100 лучших университетов согласно рейтингу университетов мира (QS World University Rankings) выбрали Huawei в качестве своего партнера по переходу на цифровые технологии.

В будущем компания Huawei продолжит тесно сотрудничать с образовательной сферой и гибко интегрировать большие данные, искусственный интеллект и облачные технологии в образовательные сценарии, чтобы совместно с партнерами разрабатывать решения на основе сценариев и способствовать развитию высококачественного образования посредством цифровой трансформации.

Эта статья взята из выпуска «Интеллектуальное образование» (Smart Education) журнала ICT Insights. Чтобы узнать больше, посетите официальный сайт компании Huawei: https://e.huawei.com/en/ict-insights/global/ict_insights/ict34-intelligent-education

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