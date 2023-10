La solution d'éducation intelligente « Five One » favorise la création d'une communauté éducative numérique

SHENZHEN, Chine, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Un article de Huang Yu, expert en solutions pour l'éducation chez Huawei Enterprise Business

L'éducation devient de plus en plus intelligente. L'enseignement, la recherche scientifique, la gestion des campus et les services scolaires connaissent de profonds changements :

Les activités d'enseignement et d'apprentissage ont remplacé les tableaux noirs traditionnels par des outils multimédias, le lieu d'enseignement fixe par un apprentissage accessible en tout temps et en tous lieux, et l'enseignement à sens unique par à un apprentissage plus centré sur l'élève.

La recherche scientifique doit résoudre des tâches de calcul et d'analyse complexes, s'appuyant davantage sur des technologies telles que le calcul haute performance (HPC), l'analyse de données haute performance (HPDA), le big data et l'intelligence artificielle.

Le big data constitue désormais la base d'une gestion et d'une prise de décision affinées. Les administrateurs doivent recevoir des informations clés en temps réel sur chaque système de service. De plus, les services de campus ont graduellement fait une transition d'un système décentralisé vers un modèle de guichet unique afin d'améliorer l'expérience des facultés et des étudiants.

Face à ces profonds changements de concept et de forme, l'industrie étudie activement l'intégration profonde des TIC dans l'éducation. Les technologies telles que les graphiques de connaissances et le big data rendent l'apprentissage plus personnalisé, tandis que la 5G et le cloud facilitent l'accès à l'apprentissage hybride. Les exigences de la recherche scientifique en matière de puissance de calcul et de stockage sont en hausse. Ces pratiques éprouvées ont stimulé l'intérêt du secteur pour l'utilisation des TIC. Toutefois, de nouveaux problèmes tels que la construction dispersée, la construction répétée, les silos de données et l'infrastructure TIC obsolète émergent en parallèle, ce qui entrave considérablement les réformes. Trouver une façon de mieux utiliser les TIC pour améliorer et rendre plus innovants les modèles d'éducation est un défi urgent pour toutes les parties prenantes de l'industrie.

Repenser l'éducation intelligente à l'aide des TIC

En tant que principal fournisseur mondial de solutions TIC, Huawei croit en une éducation axée sur les personnes. Nous nous engageons à intégrer les TIC telles que le calcul dans le cloud, le big data et l'intelligence artificielle dans l'ensemble du processus éducatif, afin de promouvoir l'innovation en matière d'enseignement, de recherche scientifique, de gestion et des services. Plus précisément, la solution d'éducation intelligente de Huawei utilise des TIC avancées pour offrir des interactions, des connexions, des plateformes et des applications intelligentes qui accompagnent les clients dans leur parcours de transformation numérique.

Changer le concept de l'éducation et suivre le modèle adopté à l'échelle nationale

Au cours du processus de transformation numérique, les administrateurs de l'éducation doivent élaborer des plans centralisés et des lignes directrices de haut niveau, puis les mettre en œuvre étape par étape. À l'échelle nationale, la Chine a adopté des politiques telles que le Plan de développement à moyen et à long terme de l'informatisation de l'éducation (2021-2035) et le 14e Plan quinquennal pour l'informatisation de l'éducation qui établissent des objectifs d'informatisation différenciés pour l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel, l'éducation élémentaire et préscolaire et l'éducation des adultes. Ces politiques coordonnent la mise en place de l'environnement informatique de l'éducation, y compris le réseau, la plateforme cloud, les contenus et les normes d'informatisation, ainsi que les politiques et réglementations correspondantes. Les universités et les écoles professionnelles doivent investir de la main-d'œuvre, des fonds et bien plus encore pour planifier les feuilles de route de l'informatisation en fonction de leurs plans à long terme. Dans le secteur de l'éducation élémentaire, la majorité des écoles primaires et secondaires ont des capacités inadéquates en ce qui concerne les TIC. Les services de gestion de l'éducation doivent donc prendre l'initiative d'accroître leur soutien relatif aux plateformes et aux applications, car cela permettrait aux écoles de se concentrer sur la construction d'infrastructures TIC communes.

Sur la base de nos capacités en TIC et de notre connaissance de l'industrie, Huawei propose le concept de la « communauté d'éducation numérique ». Nous voulons utiliser ce concept pour permettre relier et regrouper les ressources éducatives dans tous les scénarios, tout en permettant une ouverture et une collaboration qui englobe toutes les dimensions. Un tel modèle facilitera la consolidation du cycle complet d'exploitation et de gestion et de l'évolution continue à l'aide de technologies avancées de cloud, de réseau, de réseau de périphérie et d'appareils.

Solution d'éducation intelligente « Five Ones »

Huawei a construit l'architecture technique d'éducation intelligente « Five One », composée des concepts suivants : un écran, un réseau, un cloud, une plateforme et un portail.

Le concept un écran désigne l'interface de terminal qui permet l'interaction personne-machine. Celle-ci est représentée par divers terminaux d'affichage, y compris les PC, les tablettes, les appareils numériques, les terminaux de conférence, les tableaux noirs intelligents et les grands écrans LED. Dans différents scénarios, des terminaux d'interaction intelligents correspondants permettent de collecter et d'afficher des informations en fonction des exigences de chaque domaine d'enseignement. Le concept « Un écran » est aussi important pour l'éducation intelligente qu'une clé l'est pour un verrou, car il rend le système global accessible à l'utilisateur.

Un réseau soutenu par de nouvelles technologies et applications est nécessaire pour mieux piloter la transformation de l'enseignement, de la gestion scolaire et des services. De nos jours, les réseaux ne sont pas seulement connectés aux téléphones mobiles et aux ordinateurs, mais aussi aux terminaux IoT et aux appareils intelligents. Tirant parti de technologies telles que la 5G, le réseau optique et le Wi-Fi 7, Huawei intègre des réseaux filaires, sans fil, de bureau et IoT pour connecter les réseaux de campus, les réseaux métropolitains destinés à l'éducation, les réseaux des établissements d'enseignement et de recherche et Internet. La société construit ainsi un réseau sécurisé, stable et intelligent qui améliore la capacité du système de service ainsi que l'expérience utilisateur.

Huawei construit un cloud d'éducation intelligent doté de normes et de services centralisés, dans le but d'intégrer l'apprentissage intelligent, l'enseignement, la recherche scientifique, l'évaluation, la gestion et le campus dans un environnement éducatif intelligent où tout le monde peut apprendre, à tout moment et n'importe où. Ceci permet non seulement d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, mais aussi de fournir à tous un accès équitable à des ressources éducatives de qualité.

Le concept une plateforme désigne une plateforme éducative numérique publique qui prend en charge des applications intelligentes destinées à l'enseignement, la recherche scientifique, la gestion et les services. Cette plateforme permet de partager les données entre les clouds, les réseaux, les appareils et les systèmes, brisant ainsi les silos de données. Elle favorise l'innovation agile des services d'éducation et optimise la synergie entre le cloud, les canaux et les appareils pour relier les espaces physiques et numériques pour rendre plus intelligents les services de données et la gouvernance éducatifs.

Le centre d'opérations intelligent (IOC) du campus et la super-application sont intégrés dans un portail pour une exploitation et une gestion centralisées. Le portail servira également de guichet unique pour l'enseignement, la recherche scientifique, la gestion et les services. Grâce à l'IOC les dirigeants des établissements scolaires peuvent suivre l'état de leur campus et raffiner leur gestion, tandis que les services, tels que les équipes de logistique, de sécurité et d'information, ont la possibilité de travailler de manière plus centralisée, automatisée et intelligente. La super-application construit un portail éducatif intelligent unifié qui relie les personnes, les événements et les activités pour permettre aux utilisateurs d'accéder facilement à diverses applications cloud via une seule application. En outre, les universités peuvent construire un portail de campus mobile basé sur la super-application pour fournir des services de terminaux mobiles qui prennent en charge les activités du travail, de l'apprentissage et du quotidien, réalisant l'objectif de rendre l'apprentissage accessible à tous, en tout temps et en tous lieux.

Collaborer avec les acteurs de l'industrie et poursuivre le développement de l'éducation intelligente

À ce jour, Huawei a servi plus de 2 800 ministères de l'Éducation, universités et instituts de recherche dans plus de 120 pays et régions. Plus de 30 des 100 meilleures universités du QS World University Rankings ont choisi Huawei comme partenaire de leur transformation numérique.

À l'avenir, Huawei continuera de collaborer étroitement avec le secteur de l'éducation et d'intégrer de façon flexible le big data, l'intelligence artificielle et le cloud avec les scénarios éducatifs pour développer avec ses partenaires des solutions basées sur des cas d'utilisation particuliers. En parallèle, la société soutiendra le développement d'une éducation de qualité par le biais de la transformation numérique.

Cet article est tiré du numéro Smart Education du magazine ICT Insights.

