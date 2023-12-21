Стирально-сушильная машина Hisense 5S получила сертификат выбросов углерода TÜV Rheinland

News provided by

Hisense

21 Dec, 2023, 10:40 ET

ЦИНДАО, Китай, 21 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, получила сертификат выбросов углерода в связи с изделием за новую стирально-сушильную машину Hisense серии 5S в соответствии со стандартом ISO 14067. Компания также получила признание корпоративного заключения о выбросах углерода за подразделение Hisense Washing Machine Company в соответствии со стандартом  ISO 14064-1 от TÜV Rheinland, ведущего мирового поставщика технических услуг.

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Hisense 5S Series Washer-Dryer has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland
Hisense 5S Series Washer-Dryer has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland

В соответствии со стандартом ISO 14067 компания TÜV Rheinland сотрудничала с Hisense над разработкой формы учета выбросов углерода в связи с изделием (product carbon footprint, PCF) для стирально-сушильной машины серии 5S, включающей приобретение сырья и предварительную обработку, производство изделия, дистрибуцию, эксплуатацию и утилизацию отходов. Данные о выбросах углерода на этапе производства и изготовления были получены путем сбора, сортировки и проверки информации на раннем этапе поставщиками и самой компанией с применением технологий моделирования данных. Статистика углеродных выбросов жизненного цикла для этапа применения в нескольких целевых странах-экспортерах была получена с использованием стандартов тестирования энергопотребления, включая стандарты ЕС № 2019/2023, EN 60456:2006+A11:2020 и EN IEC 62512:2020+A11:2020.

Результат PCF признает выдающиеся возможности энергосбережения стирально-сушильной машины серии 5S, что помогает сократить расходы на электроэнергию и достичь экологической устойчивости благодаря энергоэффективности, сертифицированной как Класс «А» по европейскому стандарту. В рамках своей миссии «Умная стирка, простая жизнь» стирально-сушильная машины серии 5S стремится удовлетворить пользователей благодаря техническим инновациям, стандартам гигиены и простоте использования, тем самым обеспечивая «простую жизнь». Hisense неизменно стремится применять устойчивую схему в различных аспектах продукции, включая конструкцию упаковки с низким уровнем углерода и замену экологически чистыми переработанными материалами и материалами с низким содержанием углерода.

Компания TÜV Rheinland также подтвердила корпоративные выбросы углерода Hisense Washing Machine Company в соответствии со стандартом ISO 14064-1. Она провела процедуру перекрестной проверки, используя заявления, счета и обзоры других материалов, и определила достаточный объем данных, подлинность и надежность, включая посещения объектов, проверки отчетов о данных, поступающих из внутренней инвентаризации, а также тщательное изучение всех источников выбросов.

Компания Hisense Washing Machine Company завершила полную инвентаризацию выбросов углерода во всех своих подразделениях для всей продукции к октябрю 2023 г. Компания стратегически спланировала четыре пути сокращения углеродных выбросов, в том числе «зеленые» управление, эксплуатацию, цепочки поставок и продукцию. Воплощая инновационные и устойчивые технологии в жизнь, Hisense стремится предлагать клиентам энергосберегающие и высококачественные товары, которые делают мир зеленее.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2305481/Hisense_5S_Series_Washer_Dryer.jpg 

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