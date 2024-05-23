Гетеропереход в июне: Huasun на SNEC PV Power Expo и Intersolar Europe 2024

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Huasun Energy

May 23, 2024, 21:06 ET

СЮАНЬЧЭН, Китай, 24 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Фотоэлектрическая отрасль вступает в новую эру высококачественного развития, отмеченную как возможностями, так и сложностями. Технология гетероперехода (HJT) стала основной движущей силой развития солнечной энергетики благодаря высокой эффективности, надежности, увеличению выработки электроэнергии и низкому углеродному следу.

Будучи крупнейшим в мире производителем HJT, Huasun Energy последовательно расширяет границы технологии HJT, представляя новаторские продукты, такие как первый в отрасли прямоугольный модуль HJT и модуль Zero Busbar (0BB).

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Heterojunction June! Join Huasun at SNEC PV Power Expo & Intersolar Europe 2024
Heterojunction June! Join Huasun at SNEC PV Power Expo & Intersolar Europe 2024

В июне этого года Huasun представит свою ведущую технологию HJT и самые современные продукты на двух ведущих международных выставках солнечной энергии: sNEC PV Power Expo и Intersolar Europe. Посетители смогут увидеть флагманские пластины, ячейки и модули HJT серии Huasun Himalaya G12-132 и Everest G12R. Кроме того, Huasun представит свои последние инновации в гетеропереходе, подчеркнув их применение в различных фотоэлектрических сценариях, включая крупномасштабные коммунальные, коммерческие и промышленные, жилые крыши, морские и вертикальные установки.

Huasun также отметит свой «Гетеропереход в июне» двумя эксклюзивными мероприятиями: семинаром и гала-вечером HJT в Китае и Европе. Эти мероприятия будут включать серию аналитических презентаций, тематических исследований, а также веселые сетевые мероприятия, включая коктейльную вечеринку, гала-ужин и выступление живой группы.

Присоединяйтесь к Huasun Energy в июне этого года, чтобы исследовать будущее фотоэлектрических технологий и стать свидетелем достижений в области HJT, которые продвигают отрасль вперед.

Краткая повестка дня: тур по гетеропереходу Huasun, июнь 2024 г.

  • 12 июня на отраслевом саммите 740W+ High-efficiency HJT Club, Шанхай
  •  Вечер 12 июня на эксклюзивном семинаре и гала-вечере Huasun HJT, Шанхай
  •  13-15 июня на SNEC PV Power Expo 2024, Шанхай: Стенд Huasun #7.2H-F680, Национальный выставочный и конференц-центр
  • 18 июня на саммите Solar & Energy Storage Future Germany 2024, Мюнхен
  • 19-21 июня на Intersolar Europe 2024, Мюнхен: Стенд Huasun №A3-230, Messe München
  • 26 июня на эксклюзивном семинаре и гала-вечере Huasun HJT, Европа

Подробнее об новостях мероприятия читайте в разделе «Huasun HJT» на LinkedIn.
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О компании Huasun Energy

Компания Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun), признанная промышленным лидером в области технологии гетероперехода (HJT) в солнечной энергетике, специализируется на НИОКР и крупномасштабном производстве сверхвысокоэффективных кремниевых пластин для солнечных батарей n-типа, элементов и модулей HJT. Выпуская оборудование HJT мощностью 20 ГВт, компания Huasun считается крупнейшим в мире производителем этого вида продукции. Компания поставила продукцию HJT мощностью 5 ГВт в более чем 40 стран мира.

Веб-сайт: www.huasunsolar.com
Электронная почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2420420/Heterojunction_June_Join_Huasun_SNEC_PV_Power_Expo_Intersolar.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg

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