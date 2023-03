Ян Чаобинь из Huawei: «Выше, дальше, за пределы возможного: на пути к новому 5G»

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На конференции «О совместном развертывании и пользовании сетями 5G, версия 2023», организованной компаниями China Telecom и China Unicom в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2023 года в Барселоне, старший вице-президент и президент подразделения продуктов и решений для ИКТ компании Huawei Ян Чаобинь произнес вступительную речь на тему «Выше, дальше, за пределы возможного: на пути к новому 5G» (Above, Beyond, Boundless: Stride to New 5G). В своей речи г-н Ян отметил, что технолгия 5G стала одной из основных движущих сил мировой цифровой экономики. China Telecom и China Unicom совместно с Huawei непрерывно совершенствуют сетевые возможности и качество обслуживания пользователей за счет совместных инноваций.

Yang Chaobin, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Products & Solutions, giving a keynote speech "Above, Beyond, and Boundless: Stride to New 5G"

Компании China Telecom и China Unicom добились многочисленных революционных достижений в области совместного развертывания и пользования сетями в рамках многолетнего тесного сотрудничества с Huawei. В области стандартов и промышленного развития компании вместе реализовали первый проект совместного развертывания и пользования NSA+SA и побудили консорциум 3GPP включить в свою повестку дня стандарты для совместного использования частот 2,1 ГГц и Super Uplink 3,5 ГГц + 2,1 ГГц. В области внедрения инновационных продуктов и решений они совместно запустили первый массивный MIMO CA 200 МГц (Dual-200) и первое в своем роде решение 5G LampSite 300 МГц. За счет инновационных технологий пиковые скорости могут достигать 3,2 Гбит/сек для пользователей вне помещений и 4,7 Гбит/сек для пользователей в помещениях в некоторых районах. Будет справедливым отметить, что совместное развертывание и пользование сетями позволили China Telecom и China Unicom обеспечивать превосходный уровень покрытия 5G для более широкой базы пользователей.

Будучи долгосрочным стратегическим партнером операторов, Huawei продолжит предоставлять им уникальные инновационные решения. Основываясь на концепции One 5G («Единый 5G») и свои решения, Huawei поможет China Telecom и China Unicom извлечь максимум из совместно используемых частот и осуществлять эффективную многополосную координацию. Huawei продолжит помогать операторам совершенствовать и расширять совместное развертывание и пользовани сетями за счет оптимальных решений, позволяющих полностью раскрыть потенциал этой сетевой технологии.

К концу конференции г-н Ян заявил о необходимости «постоянного поиска новых возможностей на новом пути». Далее он подчеркнул, что «в соответствии с концепциями открытости, сотрудничества и взаимовыгодного партнерства Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами в авангарде инноваций в области 5,5G и создания сетей, поддерживающих скорости 10 Гбит/сек, 100 млрд соединений и встроенный интеллект». «Вместе мы встанем на новый путь развития нашей отрасли», — сказал он.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2013262/Yang_Chaobin_Huawei_s_Senior_Vice_President_President_ICT_Products.jpg

SOURCE Huawei