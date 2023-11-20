Интеллектуальный безуглеродный кампус Huawei стал лауреатом премии Energy Globe Award

News provided by

Huawei

20 Nov, 2023, 10:17 ET

Интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода, реализованный компанией Yancheng Power Supply Company Государственной электросетевой корпорации совместно с Huawei в провинции Цзянсу, получил премию Energy Globe Award

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно в городе Шэньчжэнь состоялась церемония вручения премии Energy Globe Award. Интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода, реализованный в провинции Цзянсу (Китай) компанией Huawei в сотрудничестве с Государственной электросетевой корпорацией Китая (State Grid Corporation of China), стал единственным китайским проектом, удостоенным этой награды. Премия присуждена в знак признания выдающегося вклада энергоснабжающей компании Yancheng Power Supply Company Государственной электросетевой корпорации в провинции Цзянсу и подразделения Huawei Electric Power Digitalization BU в области энергетического перехода и экологического устойчивого развития. Биргит Мурр (Birgit Murr), торговый советник и исполняющая обязанности главы Генерального консульства Австрии в Гуанчжоу, вручая награду, заявила, что «интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода, реализованный в провинции Цзянсу (Китай), получил международное признание как модель глобальной углеродной нейтральности и устойчивого развития».

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Birgit Murr presenting the award to Wang Sheng, General Manager of State Grid's Jiangsu Yining Energy Industry Group, and Dr. Anthony Hu, Chief Expert of Huawei's Electric Power Digitalization BU
Birgit Murr presenting the award to Wang Sheng, General Manager of State Grid's Jiangsu Yining Energy Industry Group, and Dr. Anthony Hu, Chief Expert of Huawei's Electric Power Digitalization BU

Премия, учрежденная независимым Глобальным энергетическим фондом Австрии при поддержке таких международных организаций, как Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), и Федерального министерства Австрийской Республики по вопросам защиты климата, была вручена нескольким проектам, отобранным из более чем 1000 претендентов. Ведущие мировые эксперты в области энергетики проводили отбор в несколько туров в поисках наиболее достойных кандидатов.

Лауреатом премии стал проект, выполненный под руководством Энтони Ху (Anthony Hu) из компании Huawei и основанный на предложенной им модели трансформации T3 , включающей энергетическую трансформацию, трансформацию углеродного следа и цифровую трансформацию. Участники проекта создали три сценарных приложения для интеллектуального управления энергопотреблением, углеродным следом и «умными кампусами».
Проект, занимающий 25,7 акра, включает объекты экологически чистого строительства общей площадью 134.000 квадратных метров и реализует принципы экологичного дизайна, экономической эффективности, интеллектуальности и совместного использования, одновременно являясь демонстрационной площадкой. Опираясь на пять основных ценностей, таких как энергоснабжение с нулевым выбросом углерода, координированное использование нескольких источников энергии, оптимальная энергоэффективность, расширение цифровых возможностей и трансграничные инновации, проект охватывает возобновляемые источники энергии, централизованные и распределенные энергетические системы, водородную энергетику и накопление энергии.

Кроме того, проект и его решения были удостоены приза чемпиона на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) 2022 в июне 2022 года, а также вошли в десятку лучших глобальных проектов 2022 года, отмеченных премией Полсона в области устойчивого развития (Paulson Prize for Sustainability). Теоретические основы, архитектурные решения и модели проекта получили две награды — за лучшую статью и лучший доклад — на Международной конференции IEEE по энергетическому Интернету и интеграции энергетических систем и Международном форуме по развитию энергетики и энергоснабжения 2023.

Дополнительную информацию о премии Energy Globe Award можно найти на веб-сайте
https://www.energyglobe.info/

Более подробную информацию о премиях можно получить здесь:
Инновационный промышленный парк низкоуглеродных технологий и интеллектуальной энергетики в Янчене: от снижения уровней выброса к нулевым к выбросам углерода

Более подробную информацию о решениях и подходах компании Huawei в области электроэнергетики можно получить на веб-сайте  Huawei Electric Power.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2280848/Birgit_Murr_presents_Energy_Globe_Award.jpg

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