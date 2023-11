O Campus Inteligente de Carbono Líquido Zero, construído pela Yancheng Power Supply Company da State Grid Jiangsu e Huawei, ganha o prêmio Energy Globe

SHENZHEN, China, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a cerimônia do prêmio Energy Globe foi realizada em Shenzhen. O campus inteligente de carbono líquido zero na Província de Jiangsu, China, concluído conjuntamente pela Huawei e State Grid, foi o único projeto chinês a receber este prêmio. O prêmio reconhece as contribuições excepcionais feitas pela Yancheng Power Supply Company da State Grid Jiangsu e pela Unidade de Negócios de Digitalização de Energia Elétrica da Huawei em áreas de transição de energia e de desenvolvimento sustentável e verde. Birgit Murr, cônsul comercial e chefe interina do Consulado Geral da Áustria em Guangzhou e apresentadora do prêmio, declarou que "o Campus Inteligente de Carbono Liquido Zero na Província de Jiangsu, China, conquistou reconhecimento internacional como um modelo para a neutralidade de carbono global e desenvolvimento sustentável".

Birgit Murr entrega o prêmio a Wang Sheng, gerente geral do Jiangsu Yining Energy Industry Group da State Grid, e ao Dr. Anthony Hu, especialista-chefe da Unidade de Negócios de Digitalização de Energia Elétrica da Huawei

Organizado pelo órgão independente, Fundação Global de Energia da Áustria, e copatrocinado por organizações internacionais, como a UN Industrial Development Organization (UNIDO) e o Ministério Federal Austríaco de Ação Climática, o prêmio foi concedido a um pequeno grupo selecionado entre mais de 1.000 projetos. Os especialistas globais de energia fizeram sua seleção no decorrer de várias rodadas para encontrar os melhores candidatos.

O projeto ganhador do prêmio contou com a liderança de Anthony Hu da Huawei e tem como base o seu modelo de transformação T3 proposto de transformação de energia, transformação do carbono zero e transformação digital. Os participantes do projeto construíram três aplicações de cenário que se concentraram no gerenciamento de energia inteligente, carbono zero inteligente e campus inteligentes.

Contando com 25,7 acres, este projeto abrange 134.000 metros quadrados de construção ecológica com foco em princípios como design ecológico (design verde), eficiência econômica, inteligência, compartilhamento e serve como demonstração. Ao adotar cinco valores fundamentais - fornecimento de energia com carbono líquido zero, coordenação multienergética, eficiência energética ideal, capacitação digital e inovação transfronteiriça - o projeto integra energias renováveis, sistemas de energia centralizados e distribuídos, hidrogênio e armazenamento de energia.

Além disso, o projeto e a solução conquistaram o prêmio dos campeões na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS) 2022, em junho de 2022, e foi premiado como um dos 10 principais projetos globais do 2022 Paulson Prize for Sustainability (Prêmio Paulson de Sustentabilidade de 2022). As teorias centrais, arquiteturas e modelos do projeto ganharam dois prêmios por Melhor Artigo e Melhor Relatório na IEEE International Conference (Conferência Internacional IEEE) sobre Internet da energia e Integração de Sistemas de Energia e no International Power and Energy Development Forum 2023 (Fórum Internacional de Energia e Desenvolvimento de Energia 2023).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280860/Birgit_Murr_presents_Energy_Globe_Award.jpg

FONTE Huawei