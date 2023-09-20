Складной лазерный телевизор L5K от Hisense's Laser TV -- новый сценарий для умного дома

News provided by

Hisense

20 Sep, 2023, 15:27 ET

Hisense's Laser TV расширяет границы сценариев для умных домов, представив первый в мире складной лазерный телевизор L5K

ЦИНДАО, Китай, 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, вместе с другими глобальными корпорациями, в числе которых Leica Camera, Texas Instruments и Nichia, приняла участие в четвертом глобальном форуме производителей лазерных дисплеев, проходящем сегодня в Циндао, Китай. 

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В своем докладе «Время сценариев — лазерные дисплеи открывают новую эру» Деннис Ли (Dennys Li), президент Hisense Visual Technology, представил основанную на методе сценариев стратегию Hisense в области лазерных телевизоров. В своем основном докладе Деннис представил путь компании Hisense как лидера глобальных инноваций в области лазерных телевизоров, начиная с первого в мире лазерного телевизора с размером экрана 100 дюймов, выпущенного в 2014 году, который заложил основу глобального роста компании. В 2023 году компания Hisense выпустила первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K, открыв для отрасли эпоху 8K, и продолжает заниматься революционными разработками ориентированных на потребителей продуктов, основанных на ведущих патентах, международных стандартах и качестве. 

Удовлетворение потребностей потребителей в разнообразных сценариях повседневной жизни за счет персонифицированных продуктов и услуг является базовой ценностью продукции компании Hisense. Ориентируясь на удовлетворение растущего спроса на очень большие экраны для дома, компания Hisense сегодня представила первый в мире складной лазерный телевизор L5K, который передает подлинные цвета за счет лазерного модуля обработки световых сигналов (LPU) нового поколения. Потребители смогут получить впечатления кинотеатра IMAX Enhanced у себя дома за счет больших экранов для гостиной, которые легко проходят в двери и бережны к зрению потребителей.

Рост числа сценариев для умного дома также ускорил инновационные коллаборации в промышленных цепочках, которые выросли в два раза по сравнению с 2021 годом. В прошлом июле компания Hisense вступила в стратегическое партнерство с компанией Leica Camera AG, являющейся лидером в области высококачественных оптических линз, и ими совместно был разработан первый лазерный телевизор Leica. На этой неделе в Китае появится в продаже первый домашний кинотеатр компании на базе лазерного телевизора.

Лазерные телевизоры являются ведущим направлением среди глобальных высокотехнологичных производств компании Hisense. Охватывая более 40 стран и регионов, лазерные телевизоры Hisense продаются на более чем 250 коммерческих площадках, включая Bestbuy и COSTCO в США и BOULANGER во Франции. 

Для постоянного стимулирования роста и расширения глобальной отрасли лазерных дисплеев компания Hisense в полной мере задействует ресурсы своих глобальных каналов, делая постоянный акцент на инвестиции в разработку инновационных лазерных дисплеев, формирование прочных альянсов и создание будущего вместе со своими партнерами.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2214803/1.jpg 

SOURCE Hisense

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