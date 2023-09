A TV a laser da Hisense continua a ampliar os limites dos cenários para a vida em casas inteligentes com a primeira TV a laser dobrável L5K do mundo

QINGDAO, China, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa global de eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, uniu-se a empresas globais, incluindo Leica Camera, Texas Instruments, Nichia e outras, no Quarto Fórum Global da Indústria de Telas a Laser, realizado hoje em Qingdao, China.

Com um discurso intitulado "Os cenários florescem, telas a laser abrem a melhor era", Dennys Li, presidente da Hisense Visual Technology, apresentou a estratégia baseada em cenários da Hisense para a TV a laser. Em sua palestra, Dennys apresentou a jornada da Hisense na liderança de uma inovação global para a TV a laser, começando com a primeira TV a laser de 100 polegadas do mundo em 2014, o que foi fundamental para o crescimento global do negócio. Em 2023, a Hisense lançou a primeira TV a laser 8K do mundo, trazendo a indústria para a era 8K, e a empresa continua a inovar com avanços em produtos voltados para o consumidor, com base em suas principais patentes, padrões internacionais e qualidade.

Atender às necessidades dos consumidores em diversos cenários da vida diária por meio de produtos e serviços personalizados é um valor fundamental dos produtos fabricados pela Hisense. Com foco em atender a uma demanda crescente por telas grandes em casa, a Hisense revelou hoje a primeira TV a laser dobrável L5K do mundo, oferecendo cores reais alimentadas pelo LPU Laser Engine de última geração, os consumidores podem obter a experiência de cinema com IMAX Enhanced através de telas grandes para sala de estar que podem passar facilmente por uma porta, ao mesmo tempo que é agradável aos olhos do consumidor.

O aumento de cenários para uma vida inteligente também acelerou a inovação colaborativa das cadeias industriais e duplicou em comparação com 2021. Em julho passado, a Hisense formou uma parceria estratégica com a Leica Camera AG, líder na área de lentes ópticas de alta qualidade e desenvolveu em conjunto a primeira TV a laser Leica, e em breve colocará à venda a primeira TV a laser de home theater na China esta semana.

A TV a laser está liderando a fabricação de ponta para a globalização da Hisense. Com cobertura em mais de 40 países e regiões, as TVs a laser da Hisense são vendidas em mais de 250 canais convencionais, como Bestbuy e COSTCO nos EUA e BOULANGER na França.

Para impulsionar continuamente o crescimento e a expansão da indústria global de telas a laser, a Hisense aproveitará totalmente os seus recursos de canais globais, com um compromisso inabalável de investir no desenvolvimento inovador de telas a laser, forjando alianças profundas e criando o futuro com todos os parceiros.

FONTE Hisense

