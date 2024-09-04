Премьера новой разработки NAVEE на IFA 2024: добирайтесь с работы и на работу по-новому!

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NAVEE

Sep 04, 2024, 01:00 ET

БЕРЛИН, 4 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания NAVEE, восходящая звезда в секторе электротранспорта для поездок на короткие расстояния, рада объявить об участии в престижной выставке IFA 2024 — крупнейшей в мире выставке бытовой и потребительской электроники. Участие в выставке, которая пройдет в Берлине с 6 по 10 сентября, NAVEE начнет с презентации своей новой продукции 6 сентября в 14:30 по местному времени. В ходе мероприятия, посвященного киберпанку, футуризму и техно, NAVEE продемонстрирует свои последние разработки и инновационные транспортные решения, закладывающие основу для новой эры городской мобильности.

Компания NAVEE, основанная в 2021 году, быстро вышла в лидеры отрасли электротранспорта. NAVEE участвует в выставке IFA уже третий раз подряд, что свидетельствует о ее стремительном развитии и растущем влиянии. С момента своего основания NAVEE считает своей миссией «Освоение безграничных возможностей мобильности будущего» в рамках концепции «Превращения в мирового флагмана инноваций и интеллектуальных технологий в области мобильности» и носителя ценностей «Лидерства, интеллектуальности и экологичности». Непоколебимая приверженность NAVEE этим принципам стала залогом впечатляющих достижений компании и ее неизменного успеха в деле кардинального переосмысления концепции городской мобильности.

В преддверии своего трехлетнего юбилея в сентябре 2024 года компания NAVEE может с гордостью заявить, что ее продукции отдают предпочтение свыше 200.000 пользователей во всем мире. Продукцию NAVEE, представленную в более чем 30 странах и регионах мира, выбирают в первую очередь городские жители, ищущие надежные, эффективные и стильные альтернативы общественному транспорту для поездок на работу и с работы. Стремительное расширение рыночного присутствия объясняется значительными инвестициями NAVEE в исследования и разработки: 70% ее персонала занимается инновациями, а 30% ее бюджета выделяется на развитие передовых технологий.

Стремление NAVEE к инновациям находит международное признание. Модель S65, выпущенная в 2022 году, была удостоена награды Red Dot Award 2023 года за исключительный дизайн и технологическое совершенство. Модели S60 и S40 продолжили эту траекторию успеха, обеспечив себе награды Red Dot Award и IF Design Award за 2024 год в знак признания усилий NAVEE по расширению границ дизайна и функциональности. Новые разработки компании NAVEE, представленные в этом году, обещают превзойти эти достижения и сделать товары NAVEE приоритетным выбором для взыскательных пассажиров.

Большая презентация состоится в рамках мероприятия по запуску продукта 6 сентября. Посетите экспозицию NAVEE (зал № 2.2B, стенд 222), чтобы лично ознакомиться с достижениями и инновациями, над которыми работает компания, включая новый флагманский электросамокат NAVEE.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://naveetech.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2490402/IFA______2024.jpg

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