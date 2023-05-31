Впечатляющие финансовые результаты Shanghai Electric за первый квартал 2023 года отражают динамику бизнес роста и многочисленных технологических прорывов

Успешно разработан взрывозащищенный синхронный двигатель со сверхскоростным преобразованием частоты, мощностью 80 МВт

Первый в Китае комплект судовых поковок коленчатых валов диаметром 920 мм поставлен компании China Communications Construction Group

ШАНХАЙ, 31 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) недавно опубликовала данные о доходах за первый квартал 2023 года, продемонстрировав внушительный рост на 2802,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впечатляющие результаты тесно связаны с реализацией многочисленных успешных проектов, в которых компания участвовала в последнее время, включая энергоблок No3 АЭС Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, который недавно подключен к сети. В первом квартале также был успешно запущен интеллектуальный производственный проект Shanghai Yanji, реализуемый компанией Shanghai Electric, а таже успешно доставлены и установлены 40 ветряных турбин на разработанном компанией Shanghai Electric ветроэнергетическом проекте во Внутренней Монголии.

Также в первом квартале компания Shanghai Electric получила премию за лучшую практику ESG для компании, зарегистрированной на бирже, и премию Forbes Best Case Award за информационный документ "Промышленная устойчивость в Китае 2022: исследование и практика", который подтверждает институциональное и рыночное признание корпоративного управления и устойчивого развития компании.

"Shanghai Electric неизменно сохраняет научно-технические инновации в качестве основы бренда, а новаторство является главной движущей силой нашего высококачественного развития. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы оставаться в авангарде глобальных целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Всестороннее внедрение инновационного развития ускорило реализацию собственных передовых технологий, повысив конкурентоспособность компании в глобальной экологически чистой экономике", – заявил президент компании Shanghai Electric Лю Пин (Liu Ping) на недавнем международном форуме по развитию брендов Китая (International Forum on China Brand Development), который состоялся в Шанхае.

Shanghai Electric продолжает продвигать технологические инновации и устойчивую промышленную трансформацию, ориентируясь на долгосрочное развитие. К числу последних значительных достижений относятся:

Взрывозащищенный синхронный двигатель со сверхскоростным преобразованием частоты, мощностью 80 МВт, независимо разработанный предприятием по производству оборудования Shanghai Electric Machinery Factory, успешно прошел испытания и был официально выпущен, ознаменовав развитие Shanghai Electric в области компрессоров большой емкости и открыв новую веху в области высокоскоростных электроприводов.

Церемония доставки первого в Китае комплекта судовых поковок коленчатых валов диаметром 920 мм была недавно проведена в 10 000-тонном прессовом цехе Shanghai Electric SHMP Casting and Forging Company. В Китае штамповка коленчатых валов для крупных судовых дизельных двигателей с диаметром поршня 700 мм долгое время зависела от импорта и ограничивалась штамповкой заготовок для моделей с диаметром поршня 600 мм и ниже. С развитием сверхбольших океанических судов, сверхбольшие судовые дизельные двигатели с диаметром поршня 900 мм и выше стали основными продуктами на рынке, а это означает, что Shanghai Electric имеет хорошие возможности для более независимого развития в этой сфере в будущем.

Руководители ACWA Power из Саудовской Аравии посетили Shanghai Electric, чтобы представить свой план развития новой энергетики 2030 и провести углубленный обмен мнениями с целью обсуждения хода реализации проектов и расширения стратегического сотрудничества в таких сферах, как водородная энергетика, фотоэлектрическая энергетика, опреснение морской воды, а также концепции "энергия из отходов".

Разработанный компанией Shanghai Electric фотоэлектрический проект на 50 МВт в Бранстоне (Великобритания) прошел двухлетнее гарантийное тестирование и получил акт окончательной передачи и гарантийное письмо по контракту, став первым проектом компании Shanghai Electric по проектированию, закупам и завершенному строительству (EPC) фотоэлектрических систем, который будет введен в эксплуатацию в стране. Акт окончательной передачи является важной вехой для компании Shanghai Electric в продолжении развития британского рынка фотоэлектрической энергетики. Кроме того, компания накопила ценный опыт реализации проектов в области энергопотребления на новых энергоносителях в Европе и на других высококлассных рынках.

Более подробная информация о компании Shanghai Electric, ее бизнес возможностях и общих показателях, представлена на сайте компании по адресу: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Информация о компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727), один из ведущих мировых поставщиков экологических интеллектуальных системных промышленных решений, которая имеет представительства по всему миру, специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифрового интеллекта. Уделяя особое внимание развитию низкоуглеродных технологий и цифровой трансформации, открывая новые сферы и продвигая драйверы роста, Shanghai Electric стремится стать лидером в достижении пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, в производстве нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования, используя безграничные возможности инновационной промышленной экосистемы совместно с международными партнерами.

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