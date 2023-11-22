Черная пятница в TCL: стильные развлечения и эффект погружения с телевизорами QD-Mini LED

*Представленные ниже линейки продукции и их функциональные возможности могут отличаться на различных рынках. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший к вам пункт продаж.

TCL X955: побег в кинореальность за незабываемыми впечатлениями

Наслаждайтесь шедеврами кинематографического искусства с телевизором TCL X955, который станет вашим пропуском в мир развлечений небывалого качества. Этот телевизор с большим 85-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 4K Ultra HD оснащен новейшими технологиями Mini LED Premium, QLED и полноматричным локальным затемнением (Full Array Local Dimming, FALD), что создает непревзойденный эффект визуального погружения. Если вы мечтаете провести вечер за просмотром фильма, этот телевизор превратит вашу гостиную в персональный кинотеатр.

Ощутите магию HDR благодаря эксклюзивному экрану HDR Premium с пиковой яркостью 5000 нит, который поддерживает технологии HDR10, HDR10+, HDR HLG и Dolby Vision IQ, обеспечивая потрясающую контрастность и цветовую насыщенность, буквально погружающую вас в каждую сцену. Исключительное акустическое качество, обеспечиваемое аудиосистемой 4.2.2, гарантирует, что каждый звук будет не менее завораживающим, чем визуальные эффекты.

TCL 98C955: оптимальное жизнеощущение — телевизор QD-Mini LED, ваш ключ к безмятежности

Окунитесь в атмосферу удовольствия и захватывающих развлечений с телевизорами Mini LED и QLED, создающими идеальную обстановку для приятного времяпрепровождения наедине с собой! Позвольте себе погрузиться в глубокие тона черного, восхититься великолепием ярких красок и четкого контраста, создающим визуальное пиршество для ваших ощущений. Насладитесь насыщенной и реалистичной цветопередачей, которую обеспечивает технология QLED, превращая каждую сцену в буйство оттенков, питающих воображение и пробуждающих эмоции.

Встроенный дисплей с частотой обновления 144 Гц создает эффект непрерывности за счет плавной подгрузки изображений при играх и в динамичных сценах. Независимо от источника, мультиформатный HDR гарантирует идеальное качество изображения, обеспечивая полную релаксацию в домашней обстановке. Аудиосистема ONKYO 2.2.2 с поддержкой Dolby Atmos окутывает вас объемным звуком, создавая акустическую атмосферу, которая умиротворяет разум и питает душу.

CL 98C805: перейдите на новый уровень игровых возможностей с помощью телевизора QD Mini LED

Отправляйтесь в невиданное игровое приключение с нашим ультрасовременным телевизором QD mini LED! Это не просто телевизор — это ваш портал в эксклюзивный игровой мир, которым вы можете наслаждаться в уединении, получая удовольствие от игры.

Благодаря огромному 98-дюймовому экрану и потрясающему разрешению 4K Ultra HD любая игра оживает с непревзойденной реалистичностью. Максимальная яркость 1600 нит (при диагонали 98 дюймов) позволяет буквально оживить цвета, создавая динамичную и увлекательную игровую среду. Встроенная переменная частота обновления 144 Гц обеспечивает невероятно плавную смену последовательности изображений — идеальное решение для стремительных сцен и драматических приключений.

Что действительно отличает этот телевизор от других, так это его впечатляющие возможности HDR. А в результате? Ваши любимые игры и фильмы поразят вас контрастностью и динамическим диапазоном, обеспечивая уникальный игровой опыт в одиночном режиме.

Совершенствуйте свое игровое мастерство и погрузитесь в мир увлекательных развлечений, где центральное место занимает одиночная игра, а каждый момент доставляет острые ощущения!

TCL 98P745: новый уровень качества домашних развлечений

Телевизор TCL 98P745 4K создает условия для эксклюзивных домашних развлечений! Погрузитесь в магию кинематографа с помощью технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Этот телевизор предлагает великолепное разрешение 4K, более миллиарда цветовых оттенков и объемный звук, который буквально окутывает вас, создавая ощущение, что вы находитесь в кинотеатре.

Благодаря поддержке HDMI 2.1 телевизор обеспечивает первоклассный игровой опыт с видео высокого разрешения, автоматической оптимизацией изображения и низким значением задержки. Ускоритель игр с частотой обновления 120 Гц гарантирует высокий уровень детализации и плавность игрового процесса.

Элегантность сочетается с функциональностью благодаря изящному дизайну без граней, с тонкой металлической рамкой, который гармонично вписывается в любой интерьер. Кроме средства для развлечений TCL P745 может стать вашим центром общения благодаря функции Google Duo для мгновенных видеозвонков и голосовых заметок.

Благодаря Google TV вы получаете доступ к более чем 700.000 фильмов и телесериалов, которые можно упорядочить и искать с помощью голосовых команд.

Кондиционеры TCL серии FreshIN: оазис здоровья и комфорта для вашего дома

Превратите свой дом в островок благополучия с помощью кондиционеров TCL серии FreshIN! Разработанные для улучшения качества воздуха в помещении, эти кондиционеры предлагают гораздо больше, чем просто комфорт. Они призваны создать в вашем доме здоровую и приятную атмосферу, в которой вы сможете спокойно отдыхать.

Технология FreshIN+ 2.0 от TCL обеспечивает двусторонний воздухообмен, подавая в помещение наружный воздух, насыщенный кислородом, и удаляя из помещения отработанный воздух. Это особенно ценно, когда качество воздуха не оптимально, поскольку такая система позволяет эффективно очищать воздух от нежелательных частиц — пыли, шерсти домашних животных и загрязняющих веществ. В сочетании с четырехслойной системой фильтрации циркулирующий воздух становится намного полезнее для людей, страдающих аллергией.

С кондиционерами TCL серии FreshIN ваш дом станет защитником вашего благополучия.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — это быстроразвивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com

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