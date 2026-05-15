TCL Electronics (01070.HK) behoudt sterke groei in het eerste kwartaal van 2026

HONGKONG, 15 mei 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited ('TCL Electronics' of het 'bedrijf', 01070.HK) heeft vandaag zijn niet-geauditeerde resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026. In het eerste kwartaal van 2026 heeft het bedrijf zijn strategieën van 'globalisering' en 'positionering in het midden- en topsegment' consequent voortgezet, de concurrentiekracht van zijn producten versterkt, kosten verlaagd en de efficiëntie verbeterd, waardoor zijn kernactiviteiten sterke groei realiseerden. In het eerste kwartaal realiseerde het bedrijf een omzet van 29,2 miljard HKD, wat neerkomt op een stijging van 15,3% op jaarbasis. De brutowinst steeg met 27,6% op jaarbasis tot 4,7 miljard HKD.

Het bedrijf bleef zijn operationele efficiëntie verbeteren. In het eerste kwartaal daalde de totale kostenratio met 0,7 procentpunt op jaarbasis tot 12,5%, terwijl de algemene winstgevendheid verder werd geoptimaliseerd. Tijdens het eerste kwartaal steeg de winst na belastingen met 236,0% op jaarbasis tot 392 miljoen HKD, en de aangepaste winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij nam met 140,0% op jaarbasis toe tot 384 miljoen HKD.

Op 31 maart 2026 ondertekende het bedrijf een juridisch bindende definitieve overeenkomst met Sony voor een strategisch partnerschap in de home-entertainmentsector. Beide partijen zullen voortaan via een joint venture gezamenlijk een nieuw wereldwijd ecosysteem voor de home-entertainmentsector opbouwen en daarmee de strategische positionering van de groep in het wereldwijde midden- en topsegment verder versterken.

De activiteiten rond beeldschermen realiseerden sterke groei en midden- tot hoogwaardige producten behielden hun leidende positie in wereldwijde leveringen

In het eerste kwartaal van 2026 stegen de inkomsten uit de activiteiten rond beeldschermen van het bedrijf, dankzij de stijgende merkbekendheid, de efficiënte uitbreiding van wereldwijde distributiekanalen en de voortdurende optimalisatie van de productmix, met 19,0% op jaarbasis tot 19,5 miljard HKD. De brutowinst nam met 39,9% op jaarbasis toe tot 3,3 miljard HKD en de brutowinstmarge verbeterde met 2,5 procentpunt op jaarbasis tot 17,0%.

Dankzij de voortdurende stijging van het aandeel tv's uit het midden- en topsegment en tv's met groot scherm kwam het effect van de verbeterde productmix nog sterker tot uiting. In het eerste kwartaal stegen de inkomsten uit de activiteiten rond grote beeldschermen met 17,2% op jaarbasis tot 16,7 miljard HKD, terwijl de brutowinstmarge met 3,0 procentpunt op jaarbasis verbeterde tot 17,5%. De trend naar grotere schermgroottes binnen de activiteiten rond beeldschermen bleef zich versterken. De wereldwijde gemiddelde schermgrootte van tv-producten steeg met 2,3 inch op jaarbasis tot 55,6 inch. Het aandeel van leveringen van tv's van 65 inch en groter nam met 4,9 procentpunt op jaarbasis toe tot 32,6%. Het aandeel van leveringen van tv's van 75 inch en groter steeg met 3,4 procentpunt op jaarbasis tot 17,1%.

Producten uit het midden- en topsegment behielden hun leidende positie in wereldwijde leveringen. TCL Mini LED-tv's bleven een sterke groei vertonen, met een stijging van de wereldwijde leveringen met 102,1% op jaarbasis en een toename van hun aandeel met 6,6 procentpunt op jaarbasis tot 15,4%. Daarvan stegen de leveringen van TCL Mini LED-tv's op buitenlandse markten met 178,3% op jaarbasis, terwijl hun aandeel met 8,2 procentpunt op jaarbasis toenam tot 14,2%. Naarmate het aandeel van tv's met groot scherm en Mini LED-tv's verder toenam, verbeterde de productmix op buitenlandse markten verder, waardoor de brutowinstmarge van de buitenlandse activiteiten van het bedrijf op het gebied van grote beeldschermen met 3,7 procentpunt op jaarbasis steeg tot 16,6%.

Bovendien bleef het bedrijf zijn wereldwijde distributienetwerk uitbreiden en de ontwikkeling van belangrijke distributiekanalen verdiepen, waardoor de retailcapaciteiten op verkooppuntniveau en de merkinvloed verder werden versterkt. Dit droeg ertoe bij dat het marktaandeel van TCL-tv's in meer dan 20 landen wereldwijd tot de top drie bleef behoren.

Buitenlandse activiteiten met hoge marges zorgden voor een aanzienlijke impuls en behielden de hoge winstgevendheid van de internetactiviteiten

In het eerste kwartaal van 2026 steeg de omzet van de internetactiviteiten met 13,2% op jaarbasis tot 740 miljoen HKD, terwijl de brutowinstmarge aanzienlijk verbeterde met 10,6 procentpunt op jaarbasis tot 65,0%. Daarbij steeg het aandeel van de omzet uit buitenlandse internetactiviteiten met hoge marges met meer dan 20,0 procentpunt op jaarbasis.

Op buitenlandse markten versterkte het bedrijf de samenwerking met toonaangevende platforms, waaronder Google, Roku en Netflix, waarbij de samenwerking verder werd uitgebreid. Tegelijkertijd verbeterde het bedrijf zijn geïntegreerde contentapplicatie TCL Channel verder, met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van contentaanbod, gebruikerservaring en efficiëntie van monetisatie. Eind maart 2026 bedroeg het totale aantal gebruikers van TCL Channel meer dan 49,5 miljoen. Op de binnenlandse markt richtte het bedrijf zich op een gedifferentieerde gebruikerservaring en werden diensten afgestemd op specifieke gebruiksscenario's verder geoptimaliseerd, met als doel toonaangevende gebruiksscenario's binnen de sector te creëren die de perceptie van consumenten daadwerkelijk herdefiniëren. Met behulp van wereldwijde resources voor home-scenario's bleef het bedrijf bouwen aan een slim service-ecosysteem met koppelingen tussen meerdere schermen en ondersteuning voor alle scenario's, waarbij de winstgevendheid werd versterkt door schaalvergroting.

De fotovoltaïsche activiteiten bleven stabiele groei vertonen, terwijl de brutowinstmarge verder verbeterde.

In het eerste kwartaal van 2026 steeg de omzet van de innovatieve activiteiten van het bedrijf met 8,1% op jaarbasis tot 8,9 miljard HKD. Daarbinnen bleven de fotovoltaïsche activiteiten een stabiele groei vertonen, met een omzetstijging van 12,7% op jaarbasis tot 4,8 miljard HKD en een nieuw geïnstalleerde capaciteit van meer dan 1,3 GW. Dankzij de uitbreiding van de activiteiten, de verbetering van de operationele kwaliteit en de geleidelijke concretisering van de ontwikkeling van buitenlandse markten steeg de brutowinstmarge van de fotovoltaïsche activiteiten op jaarbasis tot 9,4%.

In het eerste kwartaal bleven de fotovoltaïsche activiteiten van het bedrijf vasthouden aan zijn 'relatief asset-light'-bedrijfsmodel en bleven de algemene activiteiten stabiel. De binnenlandse activiteiten realiseerden stabiele groei en versterkten hun concurrentiepositie binnen de sector verder. Tegelijkertijd zette het bedrijf de uitbreiding van zijn aanwezigheid op buitenlandse markten gestaag voort en werd er tastbare vooruitgang geboekt in belangrijke Europese landen.

Over TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, opgericht op de Kaaimaneilanden met beperkte aansprakelijkheid) staat sinds november 1999 genoteerd op de belangrijkste markt van The Stock Exchange of Hong Kong Limited. De activiteiten van het bedrijf omvatten activiteiten rond beeldschermen, innovatieve activiteiten en internetactiviteiten. Gedreven door de bedrijfsfilosofie van 'Strategy Guidance, Innovation Driven, Advanced Manufacturing and Global Operation' zet TCL Electronics actief in op transformatie en innovatie, richt het zich op het doorbreken in het wereldwijde midden- en topsegment en streeft het naar een volledig productaanbod binnen het 'Smart IoT Ecosystem'. Met de ambitie gebruikers intelligente en gezonde woonervaringen voor alle scenario's te bieden, wil TCL Electronics uitgroeien tot een toonaangevende wereldwijde onderneming op het gebied van intelligente terminals. TCL Electronics is opgenomen in de lijst van in aanmerking komende aandelen voor het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma. Het aandeel behoort tot de Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index, de Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index en de Hang Seng Composite MidCap Index. Sinds 2018 heeft het bedrijf gedurende meerdere opeenvolgende jaren een ESG-rating van A ontvangen van Hang Seng Indexes Company.

