TCL Electronics (01070.HK) maintient une forte croissance au premier trimestre 2026

Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère bondit de 140,0 % en glissement annuel pour atteindre 384 millions de dollars HK

Partenaire officiel de Sony pour développer l'industrie mondiale du divertissement à domicile

Faits saillants

S'appuyant sur la double stratégie de « mondialisation » et de « positionnement moyen-haut de gamme », TCL Electronics a maintenu une forte dynamique en matière de performance opérationnelle. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,3 % en glissement annuel pour atteindre 29,2 milliards de dollars HK, le bénéfice après impôt a augmenté de 236,0 % en glissement annuel pour se situer à 392 millions de dollars HK et le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère a augmenté de 140,0 % en glissement annuel pour atteindre 384 millions de dollars HK. L'efficacité opérationnelle de la société a poursuivi son amélioration, le ratio général des dépenses [1] ayant diminué de 0,7 point de pourcentage en glissement annuel pour s'établir à 12,5 %.

ayant diminué de 0,7 point de pourcentage en glissement annuel pour s'établir à 12,5 %. Au premier trimestre 2026, la part de marché de TCL TV est restée parmi les trois premières dans plus de 20 pays à travers le monde [2] ; TCL Mini LED TV a maintenu une forte croissance, avec une augmentation de 102,1 % des livraisons mondiales en glissement annuel et une augmentation de 178,3 % des livraisons de TCL Mini LED TV sur les marchés étrangers, en glissement annuel. Au premier trimestre, la marge bénéficiaire brute de l'activité d'écrans de grande taille à l'étranger a augmenté de 3,7 points de pourcentage en glissement annuel pour se situer à 16,6 %.

; TCL Mini LED TV a maintenu une forte croissance, avec une augmentation de 102,1 % des livraisons mondiales en glissement annuel et une augmentation de 178,3 % des livraisons de TCL Mini LED TV sur les marchés étrangers, en glissement annuel. Au premier trimestre, la marge bénéficiaire brute de l'activité d'écrans de grande taille à l'étranger a augmenté de 3,7 points de pourcentage en glissement annuel pour se situer à 16,6 %. L'activité Internet est restée très rentable. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a augmenté de 13,2 % en glissement annuel et atteint 740 millions de dollars HK, et la marge bénéficiaire brute s'est considérablement améliorée de 10,6 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 65,0 %. À la fin du mois de mars, le nombre cumulé d'utilisateurs de la chaîne TCL dépassait les 49,5 millions.

L'activité d'innovation a poursuivi son expansion, les recettes du premier trimestre 2026 ayant augmenté de 8,1 % en glissement annuel pour atteindre 9,0 milliards de dollars HK. Dans ce créneau, l'activité photovoltaïque a poursuivi sa croissance régulière, avec une augmentation des recettes de 12,7 % pour atteindre 4,8 milliards, et une capacité nouvellement installée dépassant 1,3 GW.

En mars 2026, TCL Electronics a conclu un accord définitif juridiquement contraignant avec Sony pour l'établissement d'un partenariat stratégique dans le secteur du divertissement à domicile par le biais d'une entreprise commune. Les deux parties construiront ensemble un nouvel écosystème mondial de divertissement à domicile, renforçant ainsi la position stratégique du groupe sur le marché mondial du milieu et du haut de gamme.

HONG KONG, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited (« TCL Electronics » ou la « Société », 01070.HK) a annoncé aujourd'hui ses résultats non audités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. Au cours du premier trimestre 2026, la société a fermement poursuivi ses stratégies de « mondialisation » et de « positionnement moyen à haut de gamme », renforcé la compétitivité des produits, réduit les coûts et amélioré l'efficacité, permettant ainsi à son activité principale à réaliser une croissance de qualité. Au premier trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 29,2 milliards HK$, soit une augmentation de 15,3 % en glissement annuel ; la marge brute a augmenté de 27,6 % en glissement annuel pour atteindre 4,7 milliards HK$.

La société a continué d'améliorer son efficacité opérationnelle. Au premier trimestre, le ratio de dépenses générales a baissé de 0,7 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 12,5 % et la rentabilité générale a continué son amélioration. Au cours du premier trimestre, le bénéfice après impôt a augmenté de 236,0 % en glissement annuel pour atteindre 392 millions de dollars HK et le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère a augmenté de 140,0 % en glissement annuel et représente 384 millions de dollars HK.

Le 31 mars 2026, la société a signé un accord définitif juridiquement contraignant avec Sony pour la création d'un partenariat stratégique dans le secteur du divertissement à domicile. Les deux parties vont construire ensemble un nouvel écosystème mondial de l'industrie du divertissement à domicile par le biais d'une entreprise commune, afin de permettre au groupe d'approfondir sa position stratégique sur le marché mondial du milieu et du haut de gamme.

L'activité des écrans a connu une croissance de qualité et les produits de milieu et de haut de gamme ont conservé leur position de leader dans les expéditions mondiales.

Au premier trimestre 2026, en s'appuyant sur la tendance à la hausse de la marque, l'expansion efficace des canaux mondiaux et l'optimisation continue de la gamme de produits, le chiffre d'affaires de l'activité des écrans de la société a augmenté de 19,0 % en glissement annuel pour atteindre 19,5 milliards HK$, le bénéfice brut a augmenté de 39,9 % en glissement annuel pour atteindre 3,3 milliards HK$ et la marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2,5 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 17,0 %.

Bénéficiant de l'augmentation continue de la proportion de téléviseurs de milieu et de haut de gamme et de grande taille, l'impact de l'amélioration de la diversification de la gamme de produits a été démontré une nouvelle fois. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des écrans de grande taille a augmenté de 17,2 % en glissement annuel pour atteindre 16,7 milliards de dollars HK et la marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 3,0 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 17,5 %. La tendance au développement de produits de plus grande taille dans le secteur des écrans a continué à se renforcer. La taille moyenne de l'écran des téléviseurs a augmenté de 2,3 pouces en glissement annuel pour atteindre 55,6 pouces ; la proportion des expéditions de téléviseurs de 65 pouces et plus a augmenté de 4,9 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 32,6 % ; la proportion des expéditions de téléviseurs de 75 pouces et plus a augmenté de 3,4 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 17,1 %.

Les produits de milieu et de haut de gamme ont conservé leur avance dans les expéditions mondiales. Les mini téléviseurs LED de TCL ont connu une croissance rapide, les expéditions mondiales ayant augmenté de 102,1 % en glissement annuel et leur proportion ayant progressé de 6,6 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 15,4 %. Parmi eux, les expéditions de mini téléviseurs LED de TCL sur les marchés étrangers ont augmenté de 178,3 % en glissement annuel, et leur proportion a progressé de 8,2 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 14,2 %. La proportion de téléviseurs de grande taille et de mini-téléviseurs LED continue d'augmenter, la gamme de produits sur les marchés étrangers s'est encore améliorée et la marge bénéficiaire brute de l'activité d'affichage de grande taille de l'entreprise à l'étranger a augmenté de 3,7 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 16,6 %.

En outre, l'entreprise a continué d'étendre son réseau mondial de canaux et d'approfondir le développement des canaux clés, renforçant ainsi les capacités de vente au détail des terminaux et l'influence de la marque et permettant à la part de marché de TCL TV de rester parmi les trois premières places dans plus de 20 pays à travers le monde.

Les activités à forte marge à l'étranger ont fait l'objet d'une croissance considérable, ce qui a permis de maintenir la rentabilité élevée de l'activité Internet.

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de l'activité Internet a augmenté de 13,2 % en glissement annuel pour atteindre 740 millions de dollars HK, la marge bénéficiaire brute s'améliorant considérablement de 10,6 points de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 65,0 %. Parmi ceux-ci, la part des revenus des activités Internet à forte marge à l'étranger a augmenté de plus de 20,0 points de pourcentage en glissement annuel.

Sur les marchés étrangers, l'entreprise a renforcé sa coopération avec les principales plateformes, notamment Google, Roku et Netflix, en intensifiant en permanence la collaboration. Par ailleurs, la société a poursuivi la mise à jour de TCL Channel, son application intégrée de contenu, en améliorant considérablement la variété du contenu, l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité de la monétisation. À la fin du mois de mars 2026, le nombre cumulé d'utilisateurs de la chaîne TCL dépassait 49,5 millions. Sur le marché national, l'entreprise a mis l'accent sur une expérience utilisateur différenciée et a continuellement optimisé les produits de services basés sur des scénarios, s'engageant à construire des scénarios de référence pour l'industrie qui redéfinissent véritablement la perception du consommateur. En s'appuyant sur les ressources mondiales en matière de scénarios domestiques, l'entreprise a poursuivi l'élaboration d'un écosystème de services intelligents multi-écrans et multi-scénarios, consolidant la rentabilité grâce au développement des activités.

L'activité photovoltaïque a maintenu une croissance régulière avec une nouvelle amélioration de la marge brute.

Au cours du premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires des activités innovantes de la société a augmenté de 8,1 % en glissement annuel pour atteindre 8,9 milliards de dollars HK . Dans ce créneau, l'activité photovoltaïque a poursuivi sa croissance régulière, avec une augmentation des recettes de 12,7 % pour atteindre 4,8 milliards, et une capacité nouvellement installée dépassant 1,3 GW. Bénéficiant de l'expansion de la taille des activités, de l'amélioration de la qualité opérationnelle et de la matérialisation progressive du développement du marché à l'étranger, la marge bénéficiaire brute de l'activité photovoltaïque a augmenté en glissement annuel pour atteindre 9,4 %.

Au premier trimestre, l'activité photovoltaïque de la société a respecté son modèle d'exploitation « relativement peu d'actifs » et a maintenu des opérations générales saines. L'activité nationale a connu une croissance régulière et la compétitivité de l'industrie s'est encore améliorée. Au même moment, l'entreprise a progressé de manière constante dans la mise en place de ses marchés d'outre-mer et a fait des progrès tangibles dans les principaux pays européens.

- Fins -

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, société à responsabilité limitée des îles Caïmans) est cotée au Main Board de la Stock Exchange of Hong Kong Limited depuis novembre 1999. Ses activités couvrent les secteurs de l'affichage, de l'innovation et de l'internet. Guidée par sa philosophie d'entreprise « orientation stratégique, innovation ciblée, fabrication de pointe et opération mondiale », TCL Electronics adopte activement la transformation et l'innovation et se concentre sur la percée sur le marché mondial du moyen à haut de gamme, et s'efforce de la disposition de toutes les catégories pour l'« écosystème IoT intelligent ». Soucieuse d'offrir aux utilisateurs des expériences de vie saine et intelligente dans tous les scénarios, TCL Electronics a pour objectif de devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des terminaux intelligents. TCL Electronics figure sur la liste des actions éligibles au Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. La société fait partie de l'indice Hang Seng Stock Connect Hong Kong, de l'indice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap et de l'indice Hang Seng Composite MidCap. Depuis 2018, la société s'est vu attribuer une note ESG de A par Hang Seng Indexes Company pendant plusieurs années consécutives.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web des relations avec les investisseurs de TCL Electronics à l'adresse http://electronics.tcl.com pour accéder au compte WeChat officiel des relations avec les investisseurs de TCL Electronics.