Будущее цифрового искусства TCL: первый ТВ TCL NXTFRAME с аудио Bang & Olufsen на IFA 2024

Переосмыслите свое жизненное пространство с помощью искусства и технологий

БЕРЛИН, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL переосмысляет концепцию домашних развлечений с выпуском своего первого в истории телевизора TCL NXTFRAME на выставке IFA 2024. Это больше, чем просто телевизор; это будущее цифрового искусства и развлечений в доме. Впервые искусство, дизайн и передовые технологии объединены в единую элегантную упаковку. Телевизор TCL NXTFRAME можно не просто смотреть; он становится частью вашей жизни. Он позволяет создать собственную атмосферу, гармонично сочетающуюся с домашним декором, как шедевр, отражающий ваш вкус, стиль и устремления.

Телевизор может стать дверью в безграничные развлечения и новым видом творчества. Телевизор TCL NXTFRAME может превратить ваше жизненное пространство в галерею, даже когда он не используется.

Для взыскательных пользователей телевизор TCL NXTFRAME — это больше, чем просто развлекательный центр; это универсальное произведение искусства, которое легко интегрируется и улучшает ваш домашний декор.

Людям, у которых на стенах висят произведения искусства, понравится, как телевизор TCL NXTFRAME сочетает в себе передовые технологии отображения, искусство и неограниченное воображение в супертонком универсальном корпусе.

Телевизор TCL NXTFRAME TV — самый тонкий телевизор в своей серии толщиной всего 27,9 мм. Он оснащен единым корпусом, который устраняет необходимость во внешнем блоке подключения, обеспечивая элегантную целостную конструкцию.

Версия Pro телевизора TCL NXTFRAME оснащена аудиосистемой от Bang & Olufsen — первым результатом партнерства TCL и Bang & Olufsen. Аудио от Bang & Olufsen гарантирует, что звуковая панель и сабвуфер были настроены и протестированы в соответствии со стандартами этого всемирно известного бренда звуковых систем. Звуковая панель и сабвуфер для версии Pro телевизора TCL NXTFRAME настроены теми же опытными звукоинженерами, которые совершенствуют самые знаковые динамики в мире.

«Это партнерство открывает значительные возможности для обоих брендов. Сотрудничая, мы даем клиентам TCL хороший звук, повышая общее качество продукта, — сказал Дункан МакКью (Duncan McCue), вице-президент по развитию бизнеса и стратегическому партнерству. — В то же время это еще одно доказательство нашей приверженности расширению нашего бизнеса лицензионных партнерств».

«Мы с энтузиазмом относимся к перспективам развития этого партнерства , — говорит Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. — Благодаря дальнейшей интеграции опыта компании Bang & Olufsen мы надеемся шагнуть за границы традиционного представления о домашних развлечениях, создавая все более совершенные звуковые системы и инновационные функции, которые доставят нашим пользователям еще больше удовольствия. TCL непрерывно развивается и предлагает своим клиентам лучшие технологические и дизайнерские решения».

Серия телевизоров TCL NXTFRAME будет доступна на некоторых европейских рынках в конце 2024 года в нескольких размерах до 75 дюймов.

Украсьте свое пространство живым искусством

Представьте, что вы входите в свою гостиную и сразу же чувствуете спокойствие и вдохновение, как будто вы вошли в персональную галерею.

Телевизор TCL NXTFRAME — это больше, чем экран, это вид творчества. С помощью настраиваемых магнитных рамок Dawn Birch, Twilight Elm и Vernal Mint вы можете легко сочетать свой телевизор с эстетикой вашего помещения, добавляя как красоту, так и функциональность. Магнитные рамки в комплекте позволяют легко переключать стили, гарантируя, что ваше жилое пространство всегда отражает ваш личный вкус.

Телевизор TCL NXTFRAME использует матовый антибликовый экран TCL с несколькими программно поддерживаемыми матовыми текстурами на выбор, поэтому вы можете адаптировать его так, чтобы он выглядел именно так, как вы хотите.

Выбирать искусство еще никогда не было так просто. Телевизор TCL NXTFRAME поставляется с бесплатной библиотекой произведений искусства, и вы можете получить доступ к еще более широкому разнообразию коллекций в Интернете. Вы также можете показать свою личную коллекцию произведений искусства по беспроводной сети или через USB. Благодаря партнерству с Национальной галереей в Лондоне библиотека искусств легко превращает гостиные в личные студии с вращающимися произведениями искусства, включая картины, фотографии, рисунки и стрит-арт.

Иммерсивный звук, улучшенный конструкцией

Версия Pro телевизора TCL NXTFRAME — это интегрированная система, которая поставляется с соответствующей беспроводной звуковой панелью 3.1.2 и беспроводным сабвуфером, разработанными совместно акустическими командами TCL и Bang & Olufsen для создания захватывающего аудиовизуального опыта.

Команда Bang & Olufsen тесно сотрудничала с командами акустического дизайна TCL на протяжении всей разработки продукта, чтобы каждая нота была как можно xbot, именно такой, какой ее задумал артист. Будь то фильмы, игры или музыка, потребители смогут максимально погрузиться в звук; вы никогда не пропустите ни слова диалога, ни звука действия, ни детали расслабляющего звукового ландшафта.

Чтобы обеспечить этот прекрасный звук, окончательное аудио было протестировано, настроено и одобрено теми же специалистами по акустике, которые известны созданием всемирно известных продуктов Bang & Olufsen. Эта аудиосистема также включает режим Enhanced Dialogue и технологию BeoSonic, позволяющую пользователям настраивать свои звуковые профили в соответствии с любым типом контента.

Это партнерство представляет собой первый шаг в долгосрочном сотрудничестве, направленном на улучшение качества звука для всего ассортимента моделей TCL.

Гибкая настройка, идеальное расположение

Телевизор TCL NXTFRAME крепится как обычный телевизор, только вам не нужно выбирать крепление. Кронштейн для скрытого настенного крепления входит в комплект и помогает установить телевизор прямо на стену, как картину.

Универсальность также является ключевым аспектом. Существует подвижная напольная стойка TCL, которая доступна исключительно для использования с серией телевизоров TCL NXTFRAME. Элегантный дизайн в стиле мольберта включает съемные колеса для удобного размещения в любом месте вашего дома. Дополнительная подставка также оснащена удобным лотком для хранения, прокладки кабелей и задней декоративной крышкой для яркой эстетики спереди или сзади.

Элегантный дизайн сочетается с превосходной производительностью

Когда вам нужен отличный телевизор, помимо прекрасного произведения искусства, вам не нужно идти на компромисс.

Телевизор TCL NXTFRAME тщательно разработан, чтобы обеспечить оптимальный баланс эстетики и производительности. Он отвечает потребностям и высоким стандартам геймеров, любителей спорта и поклонников экшнов благодаря переменной частотой обновления панели 120 Гц / 144 Гц и MEMC, сочетающей в себе несколько технологий улучшения движения для лучшей в своем классе четкости.

Кроме того, игровой ускоритель 240 Гц с режимом Auto Game и AMD FreeSync Premium обеспечивают более отзывчивый геймплей и сверхбыструю игру с переменной частотой обновления 240 Гц, предназначенную для удержания игроков на вершине любой таблицы лидеров.

Сочетая потрясающий экран с впечатляющим звуком, TCL добавляет Dolby Atmos, DTS и DTS Virtual, а также режим Enhanced Dialogue для комплексного звука, который является одновременно иммерсивным и чистым.

Версия PRO телевизора TCL NXTFRAME оснащена беспроводной звуковой панелью 3.1.2 и сабвуфером с максимальной мощностью звука 230 Вт.

Телевизор TCL NXTFRAME TV A300W (без беспроводной звуковой панели и без беспроводного сабвуфера) совместим с Dolby Atmos 2.0 и DTS.

Телевизор TCL NXTFRAME воплощает непоколебимую приверженность TCL инновациям. Пульт дистанционного управления на основе переработанного чая отражает превосходный экологический дизайн, используя экологически чистые материалы для сокращения отходов и минимизации воздействия на окружающую среду без ущерба для стиля или функциональности. Предоставляя стильное и функциональное решение для современных жилых помещений, эта модель является не просто телевизором, а неотъемлемой частью домашнего декора, предлагая сочетание передовых технологий и эстетической привлекательности.

Узнайте больше о продуктах на https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — это быстроразвивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

О компании Bang & Olufsen

Bang & Olufsen — это премиальный аудиобренд, основанный в 1925 году в городе Струэр (Дания) Питером Бангом (Peter Bang) и Свендом Олуфсеном (Svend Olufsen). Их замысел и преданность делу по сей день составляют основу философии компании. Уже почти столетие Bang & Olufsen расширяет горизонты представлений об аудиотехнологиях, продолжая оставаться в авангарде акустических инноваций.

Каждое новое изделие Bang & Olufsen неизменно отличается уникальным сочетанием прекрасного звука, вневременного дизайна и непревзойденного совершенства. Инновационная и прогрессивная продукция компании продается по всему миру в фирменных магазинах Bang & Olufsen, на веб-сайте bang-olufsen.com и в некоторых розничных сетях. Компания насчитывает около 1100 сотрудников и представлена более чем на 70 рынках. Акции Bang & Olufsen котируются на бирже NASDAQ Copenhagen A/S.