Флагманский телевизор серии X11H от TCL Europe на IFA 2024 с аудиосистемой Bang & Olufsen

TCL Europe представляет на выставке IFA 2024 флагманский телевизор серии X11H — первый светодиодный телевизор TCL QD-Mini с аудиосистемой от Bang & Olufsen

Сочетая прекрасное изображение с великолепным звуком, TCL выводит понятие премиум-класса для домашних кинотеатров на новую высоту.

БЕРЛИН, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке IFA 2024 компания TCL представила европейской аудитории свой новейший флагманский светодиодный телевизор QD-Mini серии X11H, меняющий представление о премиум-классе для домашних кинотеатров. Это не только телевизор с лучшим качеством изображения в 2024 году, но и первый на рынке светодиодный телевизор QD-Mini производства TCL, оснащенный аудиосистемой Bang & Olufsen и гарантирующий зрителю эффект полного аудиовизуального погружения. Телевизоры TCL серии X11H поступят в продажу на некоторые мировые рынки, поэтому следите за обновлениями в ближайшие месяцы, чтобы не пропустить важную информацию.

Технологии отображения следующего поколения, обеспечивающие великолепное качество картинки

С момента выпуска первого светодиодного телевизора Mini LED в 2019 году компания TCL лидирует в этом технологическом сегменте. Новая технология, использованная в серии X11H телевизоров QD-Mini LED, — это революционная разработка, которая при необходимости может обеспечить невероятную пиковую яркость до 6500 нит. Этот уровень технического совершенства позволяет достоверно воспроизводить при просмотре телевизионных программ внешний облик и ощущения от самых ярких событий, которые люди испытывают в реальной жизни.

Серия X11H от TCL поддерживает разрешение 4K HDR Premium 6500, обеспечивающее непревзойденную четкость и точность цветопередачи. Благодаря поддержке передовых форматов HDR, таких как Dolby Vision IQ и HDR10+, этот телевизор раскрывает весь потенциал разрешения 4K, предлагая более четкое изображение и насыщенную контрастность. Для ценителей высочайшего качества изображения серия X11H гарантирует, что каждый кадр станет визуальным шедевром.

Новый флагманский телевизор не только дает пользователю все необходимое, чтобы насладиться любимым фильмом или видеоигрой, как никогда раньше, но и обеспечивает наилучшие игровые возможности.

Он оснащен игровым ускорителем TCL 240 Гц, имеет сертификацию AMD FreeSync Premium Pro и предлагает ряд адаптивных функций для обеспечения игрового процесса, включая VRR 144 Гц, HDMI 2.1, Game Master Pro 3.0 и игровую панель TCL Game Bar.

Звук, наполняющий пространство

Качество звука так же важно, как и качество изображения, и серия X11H от TCL безупречна в обеих категориях.

В серии X11H реализовано комплексное акустическое решение 6.2.2 с аудиосистемой от Bang & Olufsen в рамках сотрудничества TCL с этим всемирно известным аудиобрендом.

Команда Bang & Olufsen тесно сотрудничала с акустическими дизайнерами TCL на протяжении всего процесса разработки продукта, чтобы сделать каждую ноту как можно более чистой и глубокой, в точности отвечающей авторскому замыслу. Будь то фильм, игра или музыка, пользователь сможет максимально погрузиться в их атмосферу, не пропустив ни одного слова из диалога, ни одного сюжетного нюанса или мельчайшей детали завораживающего звукового ландшафта.

Чтобы обеспечить это прекрасное звучание, окончательный результат был протестирован, отлажен и утвержден специалистами-акустиками, участвовавшими в создании всемирно известных продуктов Bang & Olufsen. Эта аудиосистема также включает режим диалога Enhanced Dialogue Mode и технологию BeoSonic, что позволяет пользователям настраивать свои звуковые профили под любой тип контента.

Это партнерство представляет собой первый шаг в долгосрочном сотрудничестве, направленном на улучшение качества звука для всего ассортимента моделей TCL.

«Это партнерство открывает широкие возможности для обоих брендов. Работая сообща, мы делаем более приятным опыт пользования техникой TCL для наших клиентов, улучшая их общее впечатление от нее, — считает Дункан МакКью (Duncan McCue), вице-президент по развитию бизнеса и стратегическому партнерству. — К тому же, это является еще одним доказательством нашей приверженности стратегии расширения бизнеса в формате лицензионного партнерства».

«Мы с энтузиазмом относимся к перспективам развития этого партнерства , — говорит Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL EUBG. — Благодаря дальнейшей интеграции опыта компании Bang & Olufsen мы надеемся шагнуть за границы традиционного представления о домашних развлечениях, создавая все более совершенные звуковые системы и инновационные функции, которые доставят нашим пользователям еще больше удовольствия. TCL непрерывно развивается и предлагает своим клиентам лучшие технологические и дизайнерские решения».

Функции Smart TV для удобного просмотра

Телевизор TCL серии X11H, работающий на платформе Google TV, предлагает не только превосходное изображение и звук. Он может стать центром для удовлетворения всех ваших потребностей в развлечениях. Встроенный помощник Google Assistant позволяет управлять телевизором и устройствами «умного дома» с помощью одного лишь голоса. Получите доступ к широкому спектру приложений для потокового вещания и воспользуйтесь персонализированными рекомендациями по контенту, чтобы упростить поиск и просмотр своих любимых шоу и фильмов.

Атрибут современного стиля жизни

Телевизор TCL серии X11H — не только технологическое чудо, но и яркое украшение интерьера. Безрамочный дизайн и регулируемая подставка делают его достаточно универсальным, чтобы органично вписаться в любое жилое пространство, а тонкий профиль и возможность настенного монтажа придают ему изящный и современный вид. Как на стене, так и на подставке телевизор серии X11H облагораживает любой интерьер, обладая при этом великолепными эксплуатационными характеристиками.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — это быстроразвивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

О компании Bang & Olufsen

Bang & Olufsen — это премиальный аудиобренд, основанный в 1925 году в городе Струэр (Дания) Питером Бангом (Peter Bang) и Свендом Олуфсеном (Svend Olufsen). Их замысел и преданность делу по сей день составляют основу философии компании. Уже почти столетие Bang & Olufsen расширяет горизонты представлений об аудиотехнологиях, продолжая оставаться в авангарде акустических инноваций.

Каждое новое изделие Bang & Olufsen неизменно отличается уникальным сочетанием прекрасного звука, вневременного дизайна и непревзойденного совершенства. Инновационная и прогрессивная продукция компании продается по всему миру в фирменных магазинах Bang & Olufsen, на веб-сайте bang-olufsen.com и в некоторых розничных сетях. Компания насчитывает около 1100 сотрудников и представлена более чем на 70 рынках. Акции Bang & Olufsen котируются на бирже NASDAQ Copenhagen A/S.