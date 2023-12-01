В честь 5 юбилея Bybit запускает #High5Bybit и соревнование на 1 млн USDT с коллекцией NFT

News provided by

Bybit

01 Dec, 2023, 00:30 ET

ДУБАИ, ОАЭ, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья крупнейшая по объему торгов криптобиржа в мире, отмечает свое пятилетие уникальным торговым соревнованием, основанным на личности. Эта инициатива предлагает любителям криптовалют узнать свою торговую личность, получить NFT и присоединиться к товарищам в командном соревновании, где торговое мастерство будет вознаграждено.

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Bybit Launches #High5Bybit Personality Test and 1-million USDT Trading Competition with Exclusive NFT Collection for Fifth Anniversary
Bybit Launches #High5Bybit Personality Test and 1-million USDT Trading Competition with Exclusive NFT Collection for Fifth Anniversary

Пятая годовщина Bybit  — это возможность для трейдеров всех типов личности, будь то ISTP «Искатель» с тягой к революционным технологиям или ESTP «Предприниматель», который любит адреналин дневной торговли. Это мероприятие отмечает разнообразие тактик и стратегий в криптосообществе, предлагая каждому участнику место для славы.

Первые коллекции NFT Bybit

С 10:00 UTC 27 ноября до 10:00 UTC  25 декабря 2023 г. участники могут пройти Тест на архетип личности, чтобы получить торговый анализ личности. Каждый, кто пройдет викторину, получит особый аватар NFT, а первые 10 000 участников заработают ваучер на 10 USDT. Благодаря духу инклюзивности те, кто откажутся от теста, могут напрямую принять участие в торговом соревновании, самостоятельно выбрав архетип личности.

Эти NFT, которых всего по 10 000 на каждый из 16 уникальных дизайнов, распространяются по принципу живой очереди.  Этими цифровыми активами можно не только хвастаться; трейдеры могут обмениваться Archetype NFT на  Маркетплейсе Bybit и даже объединять Origin Archetype NFT (цветные) для создания Hero Archetype NFT (блестящие серебряные) и Legend Archetype NFT (блестящие золотые).

Bybit сделает снимок баланса всех держателей Legend Archetype NFT в 10:00 UTC 25 декабря 2023 г., и все держатели имеют шанс получить часть призового пула в 10 000 USDT. Распределение будет пропорционально количеству имеющихся Legend Archetype NFT, вознаграждая тех, кто лучше участвовал в торговой игре.

Торговое командное соревнование с архетипами на 1 миллион USDT 

Торговое соревнование проходит с 4 декабря по 25 декабря 2023 г. В этой новаторской гонке пользователи будут разделены на 16 различных команд на основании архетипа торговой личности с огромным призовым пулом в 800 000 USDT на кону.

В соревновании команды будут ранжироваться в соответствии с совокупным торговым объемом лучших 1000 участников, превращая индивидуальную торговлю в совместное стремление к победе. Лучшие 10 команд получат вознаграждение из общего пула пропорционально торговому объему, который они создали во время мероприятия.

«В честь пятой годовщины мы с гордостью представляем викторину архетипов и торговое соревнование, показывающие наше стремление к усилению трейдеров по всему миру, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — Это мероприятие демонстрирует, что каждый участник оставляет уникальный психологический след на рынке. Наша коллекция NFT — это дань личным путям, которые пересекаются во время участия людей в Bybit Crypto Ark».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit является топ три криптовалютной биржей по объему торгов и была учреждена в 2018 году. Она предлагает своим клиентам профессиональную площадку, на которой крипто-инвесторы и трейдеры могут найти ультрабыстрый алгоритм сопоставления обмена криптовалютами, клиентскую поддержку 24/7 и поддержку мультиязыкового сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2284716/Bybit_5_Anniversary_Social_Covers_Twitter_Cover_1500x500.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg 

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