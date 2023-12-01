Bybit, Beşinci Yıldönümü için #High5Bybit Kişilik Testi ve Özel NFT Koleksiyonu ile 1-million USDT Alım Satım Yarışması Başlattı

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Bybit

01 Dec, 2023, 00:41 ET

DUBAI, BAE, 1 Aralık 2023 /PRNewswire/-- Hacim bakımından dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, beşinci yıldönümünü benzersiz bir kişilik tabanlı alım satım yarışmasıyla kutluyor. Bu girişim kripto meraklılarını ticaret kişiliklerini keşfetmeye, NFTs kazanmaya ve ticaret hünerlerini ödüllendiren bir ekip yarışmasında arkadaşlarına katılmaya davet ediyor.

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Bybit Launches #High5Bybit Personality Test and 1-million USDT Trading Competition with Exclusive NFT Collection for Fifth Anniversary
Bybit Launches #High5Bybit Personality Test and 1-million USDT Trading Competition with Exclusive NFT Collection for Fifth Anniversary

Bybit'in beşinci yıldönümü, ister yıkıcı teknolojilere meraklı öncü ISTP "Trailblazer" olsun, ister günlük ticaretin adrenalini ile büyüyen ESTP "Girişimci" olsun, tüm kişilik tiplerinden tüccarlar için bir fırsattır. Bu etkinlik, kripto topluluğundaki çeşitli taktik ve stratejileri kutlayarak her katılımcının parlaması için bir sahne sunuyor.

Bybit' İlk NFT Collections 

Katılımcılar, 27 Kasım saat 10.00 UTC'den başlayarak 25 Aralık 2023 saat 10.00 UTC'ye kadar Archetype kişilik testine girerek ticari kişilik analizi alabilirler. Teste katılan herkes kendine özgü bir NFT avatarı kazanacak ve ilk 10.000 katılımcı 10 USDT kupon kazanacak. Kapsayıcılık ruhuyla, testi reddedenler, tercih ettikleri bir kişilik arketipini seçerek doğrudan ticaret yarışmasına katılabilirler.

16 benzersiz tasarıma ve her biri için 10.000 adet stoğa sahip olan bu NFTs ilk gelene ilk hizmet esasına göre dağıtılmaktadır. Bu dijital varlıklar sadece göstermelik değildir; Tüccarlar Bybit Marketplace üzerinde Archetype NFTs takas edebilir ve hatta Hero Archetype NFTs (parlak gümüş) ve Legend Archetype NFTs (parlak altın) oluşturmak için Origin Archetype NFTs'i (renkli) birleştirebilir.

Bybit, 25 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00 UTC'de tüm Legend Archetype NFTs sahiplerinin anlık görüntüsünü alacak ve bunlardan bir tanesini elinde bulunduran herkes 10.000 USDT ödül havuzundan pay almaya hak kazanacaktır. Dağıtım, sahip olunan Legend Archetype NFTs sayısına orantılı olacak ve alım satım seviyelerini yükselten kullanıcıları ödüllendirecektir.

1 milyon USDT Arketipler Ekip Ticaret Yarışması

Ticaret yarışması 4 Aralık'tan 25 Aralık 2023'e kadar sürecek. Yenilikçi bir yaklaşımla, kullanıcılar ticaret kişilik arketiplerine göre 16 farklı ekibe ayrılacak ve 800.000 USDT'ye varan devasa bir ödül havuzu söz konusu olacak.

Yarışma, ekipleri en iyi 1.000 katılımcının toplam alım satım hacmine göre sıralayacak ve bireysel ticareti zafer için kolektif bir çabaya dönüştürecek. En iyi 10 ekip, etkinlik boyunca oluşturdukları toplam işlem hacmiyle orantılı olarak ortak bir bonus havuzunun ödüllerini toplayacak.

Bybit'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit'in beşinci yıldönümünü kutlarken, dünya çapındaki tüccarları güçlendirmeye olan bağlılığımızı yansıtan Archetype Quiz ve Alım Satım Yarışmasını sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi. "Bu etkinlik, her katılımcının pazara benzersiz bir psikolojik etki getirdiğini kabul etmektedir. NFT koleksiyonumuz, insanlar Bybit'in Crypto Ark'ına katıldıkça kesişen kişisel yolculuklarına bir selam niteliğindedir."

# Bybit/# TheCryptoArk

Bybit Hakkında 

Bybit, 24/11/2018 yılında kurulan ve kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunan, hacim açısından ilk üç kripto para borsasıdır. Bybit, Formula One'ın son Yapıcılar ve Drivers' şampiyonu Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu bir ortağıdır.

Medya soruları için lütfen [email protected] adresinden iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.bybit.com adresini ziyaret edin.

Güncellemeler için lütfen takip edin: Bybit's Communities ve sosyal medya

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2284716/Bybit_5_Anniversary_Social_Covers_Twitter_Cover_1500x500.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

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