Брокерская программа Bybit повышает доступность рынков криптовалют

News provided by

Bybit

20 Nov, 2023, 20:59 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 21 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по посещаемости криптобиржа в мире, с радостью объявляет о запуске специализированной брокерской программы. Она приглашает к сотрудничеству биржи, которые работают под брендами клиентов, платформы для управления активами, торговые терминалы и платформы, а также стратегические агрегаторы и брокерские компании, которые хотят погрузиться в мир криптовалют. 

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Программа Bybit для биржевых брокеров предоставляет им полный набор функций, обеспечивающих операционную независимость и гибкость. Брокеры получают доступ к средствам управления пользователями, гибким моделям взимания комиссионных и многому другому.

Программа Bybit для биржевых брокеров предлагает среди прочего следующие возможности:

  1. Полный доступ к спотовым, маржинальным, деривативным и другим продуктам Bybit.
  2. Расширенный функционал кошельков для удобного внесения депозитов, переводов и эйрдропов.
  3. Настраиваемые API-интерфейсы с повышенной скоростью передачи данных.
  4. Предстоящие API-функции, например копитрейдинг, конвертация и стейкинг, которые расширят торговые возможности.

Кроме этого, Bybit также предоставляет брокерам высочайшую ликвидность, автономное управление пользователями и индивидуально настраиваемую структуру доходов. Брокерская программа предусматривает сложную структуру аккаунтов с высокой степенью безопасности и эффективным контролем. Она также включает необходимые маркетинговые инструменты и дальнейшую поддержку для привлечения и сохранения клиентов.

«Когда мы работаем и развиваемся вместе, мы вносим свой вклад в улучшение отрасли, — уверен соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Bybit стремится укреплять сотрудничество и внедрять инновации на рынке криптовалют, и запуск Брокерской программы является подтверждением приверженности этим целям».

Для получения дополнительной информации о Брокерской программе Bybit или отправки запросов о возможности сотрудничества перейдите по этой ссылке.

#Bybit / #TheCryptoArk

‌Bybit — это криптовалютная биржа, основанная в марте 2018 года, которая предлагает профессиональную платформу со сверхбыстрым торговым движком, первоклассное обслуживание и многоязычную поддержку клиентов. ‌Bybit является партнёром действующих чемпионов среди пилотов и конструкторов, гоночной команды Формулы-1 Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд Astralis, Alliance, Made in Brazil (MIBR) и Oracle Red Bull Racing Esports.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

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