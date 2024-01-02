Новый скачок Bybit: торговля криптовалютами P2P с нулевым сбором за транзакции

ДУБАЙ, ОАЭ, 2 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, официально развернула структуру с нулевыми сборами на своей одноранговой торговой платформе (P2P). Эта политика устраняет сборы для покупателей и продавцов, обеспечивая более высокую экономию и максимальное повышение прибыли для трейдеров по всему миру.

Привлекательный подход Bybit с нулевыми сборами применяется ко всем фиатным торговым парам на платформе P2P, предлагая трейдерам совершать транзакции бесплатно. Независимо от того, являетесь вы пассивным участником рынка, отвечающим на существующие объявления, или активным участником, создающим новые торговые возможности, Bybit гарантирует, что вашим финансовым целям не помешают расходы на транзакции.

Bybit укрепляет свою приверженность безопасности и удовлетворению потребностей клиентов с внушительным показателем защиты от мошенничества 99,99 %. Приоритетом платформы является обеспечение безопасности за счет непрерывного совершенствования системы, строгих мер по управлению рисками, а также круглосуточной поддержки с целью формирования заслуживающей доверия торговой среды для глобального сообщества.

Удобный пользовательский интерфейс Bybit на мобильных и веб-платформах обеспечивает удобство покупки и продажи криптовалют, предлагая более 570 методов оплаты и более 60 местных валют. Состоящий из трех действий процесс торговли разработан для обеспечения эффективности.

Платформа P2P компании Bybit создана на основе прозрачности и коллективного доверия. Трейдеров приветствует яркое сообщество, в котором ценят мнения других и каждая транзакция проводится прозрачно и справедливо.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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