Развивая технологию F5G, Huawei запускает три корпоративные оптические сети

News provided by

Huawei

23 Sep, 2023, 15:34 ET

ШАНХАЙ, 23 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- На саммите «Эволюция F5G, повсеместное внедрение интеллекта», проведенном в рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023, компания Huawei поделилась своими методами применения технологии F5G с глобальными клиентами и партнерами в различных отраслях, от электроэнергетики до образования, недвижимости, производства и здравоохранения. Кроме того, компания объявила о выпуске ряда инновационных продуктов и решений.

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Richard Jin, President of Huawei Optical Business Product Line
Richard Jin, President of Huawei Optical Business Product Line

Ричард Джин (Richard Jin), президент направления оптической бизнес-продукции в компании Huawei, в своем основном докладе сказал: «На фоне растущего применения ИИ наша отрасль предъявляет новые требования к сенсорным функциям и функциям связи. Интеллектуальная составляющая отрасли требует оснащенных сенсорами и полностью оптических сетей. В период интеллектуальной эволюции отрасли компания Huawei продолжает исследовать отраслевые сенсорные полностью оптические сети кампусов, производственные сети WAN, соединения между центрами обработки данных и сети жилых районов. Кроме того, мы выпустили ряд инновационных продуктов и решений F5G для расширения возможностей отраслей, использующих искусственный интеллект».

Сценарии для кампусов Компания Huawei выпустила решение FTTO 2.0. Это решение, основанное на технологии XGS-PON Pro, поддерживает скорости 12,5 G / 25 G для помещений, 2,5 G / 10 G для точек доступа и 2,5 G для настольных компьютеров, позволяя создавать полностью оптические экологичные сети со скоростью передачи данных 10 G и поддерживать интеллектуальные функции кампусов. Это решение, предлагающее ультраширокополосные, упрощенные, высококачественные и экологичные сети, можно использовать в различных сценариях, чтобы обеспечить унификацию нагрузки всех служб по единому оптоволокну и удовлетворение требований клиентов в плане создания сетей нового поколения для кампусов.

Электроэнергетическая и транспортная отрасли Компания Huawei выпустила решение SE-OTN, которое применяется для реконструкции сетей SDH на различных станциях, включая силовые подстанции, железнодорожные подстанции, станции сбора платы и линейные крановые узлы нефте- и газопроводов. С помощью стандарта оптических блоков обслуживания (OSU) нового поколения для развития сетей SDH это предложение обеспечивает 10-кратное расширение полосы по сравнению с прошлыми сетями SDH и наследует высокую безопасность и надежность таких сетей. И в отличие от решений OTN, решения SE-OTN не требуют сложных устройств оптического уровня, что значительно упрощает планирование и эксплуатационно-техническое обслуживание сетей, а также эффективно сокращает расходы на создание сетей. Таким образом, это решение представляет собой оптимальный выбор для отраслей, планирующих развитие своих производственных сетей SDH.

Сценарии защиты периметра: Компания Huawei выпустила первое в отрасли решение для защиты периметра, которое обеспечивает оптико-визуальную связь и многомерные сенсорные функции. На саммите компания Huawei совместно с партнерами опубликовала технический информационный документ Визуально-оптическая связь для защиты периметра (Optical-Visual Linkage for Perimeter Protection Technical White Paper).

В будущем компания Huawei продолжит инновационные разработки на основе технологии F5G, разработку продуктов и решений, а также работу с клиентами и партнерами для поддержки интеллектуального обновления в различных отраслях.

Контакты
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2218513/image_986294_33275276.jpg

SOURCE Huawei

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