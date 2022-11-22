Инновационная деятельность Hisense как главная движущая сила развития бренда

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Hisense

Nov 22, 2022, 09:10 ET

ЦИНДАО (Китай), 22 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Обеспечение роста на фоне глобальных потрясений стало сегодня одной из основных задач в деятельности компаний. В последние годы компания Hisense, всемирно признанный производитель бытовой техники и электроники, превратилась в одну из ведущих сил на рынке, став выбором номер один для миллионов клиентов. В целях раскрытия значительного потенциала роста компании Hisense, в газете Financial Times 21 ноября вышел партнерский материал, в котором рассказывается об усилиях бренда, направленных на достижение всесторонних успехов, и, в частности, ее инновационной стратегии, которая служит ключевым фактором в общем росте бренда.

Catherine Fang, Executive Vice President of Hisense International
Catherine Fang, Executive Vice President of Hisense International
Hisense Photovoltaic Power Generation
Hisense Photovoltaic Power Generation
Catherine Fang, Executive Vice President of Hisense International Hisense Photovoltaic Power Generation

Расширение возможностей роста за счет внедрения инноваций, основанных на ценностях 

Во времена неопределенности у компаний возникает соблазн принять относительно консервативную схему развития. Однако у Hisense именно динамичная инновационная стратегия обеспечивает непрерывное развитие бренда.

На сегодняшний день у Hisense открыто 23 научно-исследовательских центра и 31 производственная база по всему миру, и компания постоянно совершенствует качество обслуживания клиентов, внедряя новейшие решения. Эти дальновидные шаги позволяют Hisense расширить свое глобальное присутствие в непростое время. С января по октябрь мировые поставки телевизоров Hisense достигли 19,6 млн при темпах роста в 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило компании занять второе место на мировом рынке, по данным AVC Revo.

«Независимые инновации, лидерство и итеративная трансформация входят в число важнейших факторов успеха компании Hisense, — заявила исполнительный вице-президент Hisense International Кэтрин Фан (Catherine Fang). — Для Hisense новаторство — это одновременно пропозиция и ответ».

Помимо успеха в области интернационализации, в партнерской статье Financial Times также высоко оценены усилия компании Hisense по внедрению инноваций в рамках своих обязательств в области ESG. Например, компания Hisense внедрила технологии солнечной энергетики, что поможет ей достигнуть своих целей в области сокращения выбросов. Кроме того, Hisense удалось сократить толщину задних панелей телевизоров. Это позволит ежегодно экономить 4626 тонн пластика, что эквивалентно 514 миллионам пластиковых пакетов. Только в 2021 году Hisense Group сократила энергопотребление на 10,7% через энергосбережение и сокращение углеродных выбросов.

«На протяжении последнего десятилетия акцент на ESG побуждает компании перестать концентрироваться исключительно на рентабельности и учитывать экологические и социальные последствия своей деловой практики», — заявила г-жа Фан. Энергичные усилия компании Hisense в области ESG способствуют формированию органической инновационной стратегии и реализации ее программы устойчивого развития.

Кроме того, в статье представлен еще один основополагающий аспект инноваций Hisense на основе ценностей — ее концепция, заключающаяся в выполнении социальных обязательств и удовлетворении потребностей различных групп потребителей. Например, подразделение Hisense в ЮАР успешно стимулировало рост рабочих мест и показателей занятости на местном уровне. Компания Hisense также укрепляет связи с клиентами по всему миру, спонсируя лучшие спортивные мероприятия. В 2022 году Hisense стала официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™.

С энтузиазмом смотря в будущее, Hisense находится на пути к превращению в транснациональную корпорацию мирового класса. Опираясь на инновации на основе ценностей, компания Hisense будет придерживаться своих долгосрочных программ и стратегических целей, продолжая процветать в сферах технологий, исследований и разработок, логистических цепей, ценности бренда и талантов.

Для получения более подробной информации перейдите по ссылке:

https://www.ft.com/partnercontent/hisense/how-value-based-innovation-powers-growth-in-a-globalised-age.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pptAIupzJwQ

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1952141/image1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1952097/image2.jpg    

SOURCE Hisense

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