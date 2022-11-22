Инновационная деятельность Hisense как главная движущая сила развития бренда

Во времена неопределенности у компаний возникает соблазн принять относительно консервативную схему развития. Однако у Hisense именно динамичная инновационная стратегия обеспечивает непрерывное развитие бренда.

На сегодняшний день у Hisense открыто 23 научно-исследовательских центра и 31 производственная база по всему миру, и компания постоянно совершенствует качество обслуживания клиентов, внедряя новейшие решения. Эти дальновидные шаги позволяют Hisense расширить свое глобальное присутствие в непростое время. С января по октябрь мировые поставки телевизоров Hisense достигли 19,6 млн при темпах роста в 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило компании занять второе место на мировом рынке, по данным AVC Revo.

«Независимые инновации, лидерство и итеративная трансформация входят в число важнейших факторов успеха компании Hisense, — заявила исполнительный вице-президент Hisense International Кэтрин Фан (Catherine Fang). — Для Hisense новаторство — это одновременно пропозиция и ответ».

Помимо успеха в области интернационализации, в партнерской статье Financial Times также высоко оценены усилия компании Hisense по внедрению инноваций в рамках своих обязательств в области ESG. Например, компания Hisense внедрила технологии солнечной энергетики, что поможет ей достигнуть своих целей в области сокращения выбросов. Кроме того, Hisense удалось сократить толщину задних панелей телевизоров. Это позволит ежегодно экономить 4626 тонн пластика, что эквивалентно 514 миллионам пластиковых пакетов. Только в 2021 году Hisense Group сократила энергопотребление на 10,7% через энергосбережение и сокращение углеродных выбросов.

«На протяжении последнего десятилетия акцент на ESG побуждает компании перестать концентрироваться исключительно на рентабельности и учитывать экологические и социальные последствия своей деловой практики», — заявила г-жа Фан. Энергичные усилия компании Hisense в области ESG способствуют формированию органической инновационной стратегии и реализации ее программы устойчивого развития.

Кроме того, в статье представлен еще один основополагающий аспект инноваций Hisense на основе ценностей — ее концепция, заключающаяся в выполнении социальных обязательств и удовлетворении потребностей различных групп потребителей. Например, подразделение Hisense в ЮАР успешно стимулировало рост рабочих мест и показателей занятости на местном уровне. Компания Hisense также укрепляет связи с клиентами по всему миру, спонсируя лучшие спортивные мероприятия. В 2022 году Hisense стала официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™.

С энтузиазмом смотря в будущее, Hisense находится на пути к превращению в транснациональную корпорацию мирового класса. Опираясь на инновации на основе ценностей, компания Hisense будет придерживаться своих долгосрочных программ и стратегических целей, продолжая процветать в сферах технологий, исследований и разработок, логистических цепей, ценности бренда и талантов.

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https://www.ft.com/partnercontent/hisense/how-value-based-innovation-powers-growth-in-a-globalised-age.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pptAIupzJwQ

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1952141/image1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1952097/image2.jpg

SOURCE Hisense