L'innovation basée sur les valeurs de Hisense devient le moteur essentiel de la croissance de la marque

En période d'incertitude, les entreprises sont tentées d'adopter un schéma de développement relativement conservateur. Toutefois, dans le cas de Hisense, c'est précisément sa stratégie d'innovation dynamique qui permet la croissance continue de la marque.

Actuellement, Hisense a ouvert 23 centres de recherche et développement et 31 sites de production dans le monde, transformant constamment l'expérience client en proposant les dernières solutions. Ces initiatives visionnaires lui permettent d'étendre sa portée mondiale au cours d'une période difficile. De janvier à octobre, les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense ont atteint 19,6 millions, avec un taux de croissance annuel de 18 %, ce qui place Hisense en deuxième position sur le marché mondial, comme le rapporte AVC Revo.

« L'innovation indépendante, le leadership et la transformation itérative sont parmi les facteurs de succès les plus importants pour Hisense », a déclaré Catherine Fang, vice-présidente exécutive de Hisense International. « Pour Hisense, l'innovation est à la fois une proposition et une réponse ».

Outre le succès de l'internationalisation, l'article du Financial Times applaudit les efforts de Hisense visant à intégrer l'innovation à ses engagements en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Ainsi, Hisense a adopté la production d'énergie photovoltaïque, ce qui contribuera à ses objectifs de réduction des émissions. En outre, Hisense a réussi à réduire l'épaisseur de la partie arrière de ses téléviseurs, ce qui permet d'économiser 4 626 tonnes de plastique chaque année, soit l'équivalent de 514 millions de sacs en plastique. En termes d'économie d'énergie et de réduction de carbone, Hisense Group a réduit sa consommation d'énergie de 10,7 % en 2021.

« Au cours de la dernière décennie, l'accent mis sur les facteurs ESG encourage les entreprises à cesser de se concentrer uniquement sur la rentabilité et à tenir compte de l'impact environnemental et social de leurs pratiques commerciales », a déclaré Fang. Les efforts de Hisense dans ses pratiques ESG facilitent l'élaboration d'une stratégie d'innovation organique et font progresser son programme de développement durable.

En outre, l'article présente un autre pilier de l'innovation basée sur les valeurs de Hisense : sa vision qui consiste à assumer des responsabilités sociales et à répondre aux besoins de divers groupes de consommateurs. Par exemple, Hisense South Africa a réussi à stimuler la croissance et les taux d'emploi locaux. Hisense a également renforcé la communication avec les clients internationaux en parrainant des événements sportifs de haut niveau. En 2022, l'entreprise est devenue le sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™.

Hisense est en passe de devenir une multinationale de classe mondiale. Grâce à l'innovation basée sur les valeurs, Hisense respectera ses programmes à long terme et ses objectifs stratégiques, en continuant à prospérer dans la technologie, la recherche et le développement, la chaîne d'approvisionnement, la valeur de marque et le talent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante : https://www.ft.com/partnercontent/hisense/how-value-based-innovation-powers-growth-in-a-globalised-age.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=pptAIupzJwQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952141/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952097/image2.jpg

