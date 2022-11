Inovação baseada em valor da Hisense torna-se força motriz fundamental para o crescimento da marca

Em tempos de incerteza, as empresas tendem a adotar um esquema de desenvolvimento relativamente conservador. No entanto, para a Hisense, é exatamente sua estratégia de inovação dinâmica que possibilita o crescimento contínuo da marca.

Atualmente, a Hisense abriu 23 centros de P&D e 31 bases de produção em todo o mundo, transformando de forma consistente a experiência do cliente ao lançar as soluções mais modernas. Essas manobras visionárias da Hisense permitem que ela amplie seu alcance global em um momento desafiador. De janeiro a outubro, as remessas globais de TVs Hisense atingiram 19,6 milhões, com uma taxa de crescimento de 18% em relação ao ano anterior, posicionando a Hisense no segundo lugar do mercado global, conforme relatado pelo AVC Revo.

"Inovação independente, liderança e transformação iterativa estão entre os fatores de sucesso mais importantes da Hisense", disse Catherine Fang, vice-presidente executiva da Hisense International. "Para a Hisense, a inovação é uma proposta e uma resposta."

Além do sucesso na internacionalização, o artigo em parceria com o Financial Times também aplaude os esforços da Hisense para incorporar a inovação em seus compromissos de ESG. Por exemplo, a Hisense adotou a geração de energia fotovoltaica, o que beneficiará suas metas de redução de emissões. Além disso, a Hisense conseguiu reduzir a espessura das tampas traseiras de seus televisores, o que pode levar a uma economia de 4.626 toneladas de plástico por ano, uma quantidade equivalente a 514 milhões de sacolas plásticas. Em termos de economia de energia e redução de carbono, o Hisense Group reduziu seu consumo de energia em 10,7% apenas em 2021.

"Na última década, a ênfase em ESG tem incentivado as empresas a parar de se concentrar exclusivamente nos lucros e a considerar o impacto ambiental e social de suas práticas comerciais", disse Fang. Os esforços vigorosos da Hisense em suas práticas de ESG viabilizam a criação de uma estratégia de inovação orgânica e promovem a agenda de sustentabilidade da Hisense.

Além disso, outra espinha dorsal da inovação baseada em valor da Hisense também é revelada no artigo: sua visão de assumir responsabilidades sociais e atender às necessidades de diversos grupos de consumidores. A Hisense South Africa, por exemplo, conseguiu aumentar a criação de empregos e as taxas de emprego locais. A Hisense também intensificou a comunicação com clientes globais, patrocinando grandes eventos esportivos. Em 2022, ela tornou-se patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™.

Esperando pelo futuro, a Hisense está a caminho de se tornar uma empresa multinacional de classe mundial. Impulsionada pela inovação baseada em valor, a Hisense cumprirá suas agendas e metas estratégicas de longo prazo, continuando a prosperar em tecnologia, P&D, cadeia de suprimentos, valor de marca e talentos.

