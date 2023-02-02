Поставки телевизоров Hisense достигли №1 в мире в декабре 2022 года

Еще один рекорд: поставки телевизоров Hisense достигли №1 на мировом рынке в декабре 2022 года

ЦИНДАО, Китай, 2 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно институт маркетинговых исследований AVC Revo опубликовал свой «Ежемесячный отчет о мировом объеме поставок тв-брендов за 2022 год». Он показал, что мировой объем поставок телевизоров Hisense в декабре 2022 года достиг 2,326 млн, достигнув первого места на мировом рынке. Компания Hisense достигла еще одного рекордного максимума после того, как с января по октябрь 2022 года она уже занимала второе место по поставкам телевизоров в мире.

Также, согласно опубликованным AVC Revo данным, мировые поставки телевизоров Hisense в 2022 году заняли 2 -е место по всему миру, а их рыночная доля достигла 12,06%. Зарубежные поставки телевизоров данной компании увеличились на 12,2% в годовом исчислении, благодаря быстрому росту в Европе, Японии и на развивающихся рынках.

На недавнем чемпионате мира по футболу ФИФА 2022 TM компания Hisense в качестве официального спонсора привлекла внимание благодаря своей светодиодной панели по периметру «Телевизоры Hisense, №1 в Китае, №2 в мире». Рекорд также показывает, что Hisense всегда неустанно стремится предоставлять больше высококачественных решений и обеспечивать клиентам новый уровень удовольствия.

Информация о компании Hisense

Штаб-квартира компании Hisense находится в Циндао (Китай). Последние 54 года Hisense всегда придерживалась основных ценностей: «добросовестность, инновации, ориентированность на клиента и устойчивость», а также стратегии развития «Мощная технологическая основа и надежное функционирование». Деятельность компании охватывает такие сферы, как мультимедийное оборудование, бытовая техника, интеллектуальная информация и современные сферы услуг. Благодаря быстрому развитию в последние годы деятельность компании Hisense охватывает более 160 стран и регионов. Смарт-телевизоры, которые в Hisense являются стержнем бизнеса B2C, всегда находились на передовой позиции мировой индустрии. Помимо B2C, Hisense также занимает лидирующее положение в мире в сферах B2B, включая интеллектуальный транспорт, точную медицину и оптическую связь.

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