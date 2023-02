Kolejny rekord: telewizory Hisense na pierwszym miejscu pod względem światowej sprzedaży w grudniu 2022 r.

QINGDAO, Chiny, 2 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Instytut badań rynku AVC Revo opublikował niedawno swój comiesięczny raport o światowym wolumenie sprzedaży telewizorów: „2022 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands". Jak wynika z publikacji, w grudniu 2022 r. światowy wolumen sprzedaży telewizorów Hisense ukształtował się na poziomie 2,326 mln sztuk - najwyższym spośród wszystkich marek. Jest to kolejny rekord Hisense. Wcześniej firma uplasowała się na drugim miejscu pod względem światowego wolumenu sprzedaży telewizorów w okresie styczeń-październik 2022 r.

W raporcie AVC Revo można ponadto przeczytać, że Hisense zajęła drugie miejsce również w kategorii globalnej sprzedaży za cały rok 2022 r, a jej udział w rynku wyniósł 12,06%. Wolumen sprzedaży zagranicznej telewizorów Hisense wzrósł o 12,2% r/r. Szczególnie dynamiczny wzrost w tym zakresie odnotowano w Europie, Japonii i na rynkach wschodzących.

Podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej „FIFA World Cup 2022TM" uwagę widzów zwracały produkowane przez Hisense bandy reklamowe LED z napisem „Hisense TV, numer jeden w Chinach, numer dwa na świecie". Osiągnięty przez Hisense rekord pokazuje również, że firma cały czas stara się udoskonalać swoje rozwiązania, aby użytkownicy czerpali z nich jeszcze więcej radości.

O firmie Hisense

Siedziba główna Hisense znajduje się w chińskim Qingdao. Działająca od 54 lat firma od początku kieruje się czterema podstawowymi wartościami: etyką, innowacyjnością, potrzebami klienta i zrównoważonym rozwojem. Z kolei objęta przez nią strategia rozwojowa wyraża się w haśle: „Solidne fundamenty technologiczne i dynamiczny rozwój działalności". Jej oferta obejmuje urządzenia multimedialne, artykuły AGD i RTV, inteligentne rozwiązania informatyczne i nowoczesne usługi. W minionym roku firma odnotowała dynamiczny rozwój, a jej produkty i usługi dostępne są już w ponad 160 państwach i regionach. Telewizory Smart TV, stanowiące trzon oferty Hisense w segmencie B2C, od samego początku wiodą prym w branży. Hisense jest również liderem w szeregu branż B2B, w tym w dziedzinach inteligentnego transportu, medycyny precyzyjnej czy komunikacji optycznej.

