Outro recorde: as remessas de TVs Hisense atingiram a liderança no mercado global em dezembro de 2022

QINGDAO, China, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ — Recentemente, o AVC Revo, um instituto de pesquisa de mercado, lançou seu "Relatório mensal de 2022 sobre o volume global de remessas das marcas de TVs". O relatório mostrou que o volume global de remessas da Hisense TV em dezembro de 2022 foi de 2.326 milhões, alcançando o primeiro lugar no mercado global. A Hisense alcançou outro recorde após ter obtido o segundo lugar nas vendas globais de TVs de janeiro a outubro de 2022.

Além disso, de acordo com dados divulgados pelo AVC Revo, as remessas globais da Hisense TV em 2022 concederam-lhe o 2º lugar a nível global, e sua participação no mercado atingiu 12,06%. As remessas para o exterior da Hisense TV aumentaram 12,2% em relação ao ano anterior, observando-se um rápido crescimento na Europa, Japão e mercados emergentes.

Na recente Copa do Mundo da FIFA 2022TM, a Hisense chamou a atenção como patrocinador oficial com seu painel de publicidade "Hisense TV, n.º 1 da China, n.º 2 do mundo". O recorde também mostra que a Hisense sempre se comprometeu incansavelmente em oferecer mais soluções premium e proporcionar aos clientes uma experiência de nível superior.

Sobre a Hisense

A Hisense está sediada em Qingdao, China. Nos últimos 54 anos, a Hisense sempre aderiu aos valores centrais de "Integridade, Inovação, Foco no Cliente e Sustentabilidade" e à estratégia de desenvolvimento através de uma "Forte Base Tecnológica e Funcionamento Robusto". O negócio abrange áreas como multimídia, eletrodomésticos, informações inteligentes de TI e setores de serviços modernos. Com o rápido desenvolvimento no ano passado, os negócios da Hisense expandiram-se a mais de 160 países e regiões. A Smart TV, que é o centro dos negócios da Hisense B2C, sempre esteve na vanguarda do setor global. Além do B2C, a Hisense também está em um lugar de liderança global nos setores B2B, incluindo no transporte inteligente, medicina de precisão e comunicações ópticas.

