Отраслевые решения HMS Core на выставке MWC 2023 в Барселоне

БАРСЕЛОНА (Испания), 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Набор открытых возможностей HMS Core от мобильных сервисов Huawei (HMS) был представлен на выставке MWC 2023 в Барселоне на площадке экосистемы HMS. Этот инструментарий обеспечивает разработчикам по всему миру передовые отраслевые решения и инновационные технологии и предлагает универсальное высокоточное решение для всех сценариев на основе комплектов Account Kit, Push Kit и Analytics Kit. На этой площадке также была проиллюстрирована история партнерства HMS Core с BIGO LIVE, приложением для прямых трансляций и социальных сетей, которое может похвастаться глобальной базой пользователей.

HMS Core соединяет в себе устройство и открытые облачные технологии, предоставляемые HMS. Этот инструментарий обеспечивает непрерывное внедрение инноваций и делает сложные функции доступными по всему миру. Разработчики могут интегрировать наборы HMS Core через простейший код для быстрой и простой разработки и масштабирования приложений.

Отраслевые решения HMS Core переосмысляют опыт работы приложений

HMS Core непрерывно совершенствует свои системы для решения проблем разработчиков во многих отраслях. Эта библиотека решений помогает разработчикам без труда создавать новые функции приложений и бизнес-модели.

Например, в приложениях для электронной коммерции успешный заказ на продукцию обычно проходит в несколько этапов, включая поиск и просмотр, знакомство с товаром, оплату и заказ, логистику и распространение, а также получение товара и комментарии. HMS Core предлагает дифференцированные услуги на различных этапах процесса совершения покупок, помогая разработчикам обеспечивать пользователям высококачественное и удобное обслуживание. На этапе поиска и просмотра HMS Core ML Kit добавляет к традиционным текстовым методам поиска возможности голосового и визуального поиска. На этапе знакомства с товаром HMS Core 3D Modeling Kit позволяет продавцам создавать 3D-модели товаров с низким порогом, а также автоматически монтировать и анимировать 3D-модель двуногого гуманоида, чтобы товар ожил. Благодаря технологии 3D Modeling Kit товары больше не должны отображаться в виде скучных 2D изображений, а могут быть забавными и интерактивными. В медиа и индустрии развлечений HMS Core Video Editor Kit и Audio Editor Kit обеспечивают множество возможностей для редактирования аудио- и видеосигналов на основе искусственного интеллекта, таких как автоматическая улыбка и забавное изменение голоса. Эти трюки добавляют приложению новые увлекательные интерактивные способы, позволяющие пользователям раскрывать свой творческий потенциал.

Универсальное операционное решение помогает обеспечить эффективную монетизацию

HMS Core предоставляет разработчикам универсальное точное операционное решение для всех сценариев за счет сочетания таких возможностей, как Account Kit, Push Kit и Analytics Kit, что способствует повышению монетизации.

Account Kit позволяет пользователям безопасно выполнять вход в приложение одним касанием с помощью QR-кода на всех устройствах Huawei, таких как мобильные телефоны, планшеты и продукты HUAWEI Vision. Push Kit предлагает множество принципиально новых форм уведомления и поддерживает интеллектуальные сроки отображения и точные операции для увеличения обращений к сообщению, в то время как Analytics Kit сообщает о случаях перехода на рекламную платформу Huawei, позволяя составить полную картину эффективности рекламы, чтобы разработчики могли определять эффективность методов маркетинга и принимать обоснованные бизнес-решения на основе данных.

Важным событием также стала история партнерства BIGO LIVE и HMS Core. После интеграции Account Kit и Push Kit приложение для потоковой передачи реализовало вход в систему одним касанием и точную отправку сообщений. За этим, благодаря реализации функции покупок внутри приложения, последовали гибкие способы оплаты и функция управления заказами для выявления сбоев в доставке заказов. Объединив усилия с HMS Core, компания BIGO LIVE продемонстрировала значительное увеличение числа активных пользователей, а показатель конверсии заказов значительно вырос.

HMS Core с энтузиазмом разрабатывает инновационные технологии в передовых областях и способствует эффективной работе приложений на основе высоких технологий. Целью сотрудничества с разработчиками приложений по всему миру является повышение качества приложений для потребителей и создание процветающей экосистемы мобильных приложений.

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SOURCE Huawei