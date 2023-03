Soluções do setor HMS Core em exibição no MWC Barcelona 2023

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- HMS Core, uma coleção de recursos abertos fornecidos pelo Huawei Mobile Services (HMS), foi apresentada na arena do ecossistema HMS no MWC Barcelona 2023. Esse kit de ferramentas trouxe soluções avançadas do setor e tecnologias inovadoras para desenvolvedores globais e lançou a solução de operações precisas completa para todos os cenários com base no Account Kit, Push Kit e Analytics Kit. A história da parceria do HMS Core com o BIGO LIVE, um aplicativo de transmissão ao vivo e rede social que possui uma base de usuários global, também foi ilustrada na arena.

O HMS Core incorpora o dispositivo e os recursos abertos na nuvem fornecidos pelo HMS. O kit de ferramentas permite inovação incansável e torna recursos sofisticados globalmente acessíveis. Os desenvolvedores podem integrar kits HMS Core por meio de código simples, para desenvolvimento e crescimento de aplicativos rápidos e fáceis.

As soluções do setor HMS Core reinventam a experiência do aplicativo

O HMS Core aprimora constantemente suas soluções para abordar os pontos problemáticos dos desenvolvedores em vários setores. Essa biblioteca de recursos ajuda os desenvolvedores a criar novas funções de aplicativos e modelos de negócios sem esforço.

Por exemplo, em aplicativos de comércio eletrônico, uma ordem de produto bem-sucedida normalmente envolve várias fases, incluindo pesquisa e navegação, verificação de detalhes do produto, pagamento e pedido, logística e distribuição, e recebimento e comentários de produtos. O HMS Core oferece serviços diferenciados em várias etapas do processo de compra, ajudando os desenvolvedores a fornecer aos usuários uma experiência de compra de alta qualidade e conveniente em todo o processo. Na fase de pesquisa e navegação, o HMS Core ML Kit expande os métodos tradicionais de pesquisa baseados em texto para a pesquisa baseada em voz e imagem. Na fase de verificação de detalhes do produto, o HMS Core 3D Modeling Kit permite que os vendedores criem modelos 3D de produtos com baixo limiar e manipulem e animem automaticamente um modelo 3D humanoide bípede para dar vida ao produto. Com o 3D Modeling Kit, os produtos não precisam mais ser exibidos como imagens 2D monótonas, mas podem ser divertidos e interativos. Na indústria de mídia e entretenimento, o HMS Core Video Editor Kit e o Audio Editor Kit oferecem uma infinidade de recursos de edição de áudio e vídeo alimentados por IA, como sorriso automático e trocador de voz divertido. Esses truques acrescentam formas interativas novas e divertidas a um aplicativo, permitindo que os usuários liberem sua criatividade.

Uma solução de operações unificada para todos os cenários ajuda a alcançar uma monetização eficiente

O HMS Core fornece aos desenvolvedores uma solução de operações precisas completa para todos os cenários, combinando recursos como Account Kit, Push Kit e Analytics Kit, ajudando a impulsionar a monetização.

O Account Kit permite que os usuários façam login com um toque de forma segura em um aplicativo em dispositivos Huawei, como telefones celulares, tablets e produtos HUAWEI Vision, utilizando a leitura de código QR. O Push Kit oferece uma variedade de novos formulários de notificação e suporta sincronização inteligente da tela e operações precisas para impulsionar os toques em mensagens, enquanto o Analytics Kit informa eventos de conversão para a plataforma de anúncios da Huawei para mostrar o desempenho dos anúncios, a fim de que os desenvolvedores possam conduzir a atribuição de marketing e tomar decisões de negócios inteligentes com base em dados.

A história da parceria entre BIGO LIVE e HMS Core também foi um grande destaque do evento. Depois de integrar o Account Kit e o Push Kit, o aplicativo de streaming realizou o login com um toque e o envio preciso de mensagens. Ele seguiu com métodos de pagamento flexíveis e uma função de gerenciamento de pedidos para detectar falhas na entrega de pedidos, graças às compras dentro do aplicativo. Ao unir forças com o HMS Core, o BIGO LIVE viu seu número de usuários ativos e a taxa de conversão de pedidos aumentarem significativamente.

O HMS Core desenvolve com paixão tecnologias inovadoras em áreas avançadas e promove operações de aplicativos eficientes voltadas para a tecnologia. Ao colaborar com desenvolvedores de aplicativos globais, visa melhorar a experiência do aplicativo para os consumidores e criar um ecossistema de aplicativos móveis próspero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014381/image_5025758_29163829.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014386/image_5025758_29239330.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei