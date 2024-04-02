Выставка гетеропереходов Huasun в Абу-Даби: освещение будущего солнечной энергетики

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 2 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Переход к использованию экологически чистой солнечной энергии, широко признанной в качестве наиболее значимого источника энергии в настоящее время и в будущем, имеет решающее значение для создания планеты с нулевым выбросом углерода для всего человечества. Поскольку солнечная энергетика стремится генерировать энергию более эффективно, с меньшими затратами и более экологичным способом, инновации становятся движущей силой.

Huasun Energy's Heterojunction Tour in Abu Dhabi 2024

Технология гетеропереходов (HJT), ключевая инновация, привлекла широкое внимание в отрасли благодаря своей исключительной производительности в фотоэлектрических системах. Благодаря таким характеристикам, как сверхвысокая эффективность, надежность, экономическая эффективность и высокий выход энергии, гетеропереход стал переломным моментом. Huasun Energy, крупнейший в мире производитель гетеропереходов, гордится тем, что возглавляет усилия по продвижению и коммерциализации этой передовой технологии.

Чтобы продемонстрировать свою ведущую технологию гетеропереходов и самые современные продукты, связанные с гетеропереходами, включая полупроводниковые пластины, элементы и модули, подходящие для различных сценариев фотоэлектрических систем, в том числе крупномасштабные коммунальные, коммерческие и промышленные, жилые, морские и вертикальные установки, Huasun будет участвовать в предстоящем Всемирном саммите по энергии будущего (WFES) в Абу-Даби с 16 по 18 апреля на стенде 6420. Вместе с грандиозной выставкой Huasun представит свой совершенно новый гетеропереходный модуль Zero Busbar (0BB) впервые за пределами Китая 18 апреля, а также проведет серию презентаций, тематических исследований и эксклюзивный гала-ужин.

Обладая ведущим в отрасли температурным коэффициентом -0,24%, продукция гетеропереходов Huasun отличается высоким выходом энергии, особенно в жарком климате. Практические исследования показывают, что гетеропереходные солнечные модули генерируют больше электроэнергии в жарких условиях по сравнению с модулями с технологией TOPCon. Во время этого тура в Абу-Даби Huasun намерена продемонстрировать вершину инноваций HJT и предоставить первоклассные продукты региону Ближнего Востока.

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Краткая повестка дня: тур по гетеропереходу Huasun в Абу-Даби в 2024 году

15 апреля на саммите Solar Energy Storage Future MENA

- Джеки Чан (Jacky Chan), директор по продажам и развитию проектов за рубежом в Huasun Energy, поделится идеями об исключительной производительности передовых гетеропереходных солнечных технологий в различных фотоэлектрических применениях и их роли в движении к миру с нулевым уровнем выбросов углерода.

16-18 апреля на саммите World Future Energy, ADNEC

Стенд Huasun №6420

- Презентации — Технология HJT и применение на рынке

- Церемрния подписания партнерских соглашений

- Специальный выпуск журнала pv magazine Huasun — первого в отрасли издания о технологии HJT, рынках и применениях

- Постоянные развлекательные мероприятия: еда и напитки, панда-ресепшн, фотосъемка, волшебные китайские традиционные подарки...

18 апреля после обеда в Абу-Даби

Эксклюзивный семинар и гала-вечеринка Huasun HJT (совместно с Nextracker)

- Презентации — практический анализ HJT; Тенденции и анализ фотоэлектрического рынка; Решение для гетероперехода и интеллектуального солнечного трекера; Тематическое исследование — крупнейший в мире солнечный парк HJT

- Церемония открытия нового продукта Huasun HJT 0BB

Подробнее об обновлениях Huasun читайте в разделе «Huasun HJT» на LinkedIn.

О компании Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) — передовое технологическое инновационное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработках и крупномасштабном производстве сверхвысокоэффективных кремниевых гетеропереходных (HJT) солнечных пластин, элементов и модулей. Компания Huasun, признанная промышленным пионером технологии HJT в Китае, поставила более 4 ГВт продукции HJT в более чем 40 стран мира. В настоящее время Huasun имеет мощность 20 ГВт высокоэффективных продуктов HJT, что делает ее крупнейшим производителем HJT в мире. Компания планирует достичь мощности HJT в 40 ГВт к концу 2025 года.

Веб-сайт: www.huasunsolar.com

Электронная почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2375964/Huasun_Energy_s_Heterojunction_Tour_Abu_Dhabi_2024.jpg