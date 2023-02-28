Оптимизированный модуль SIMCom LTE CAT 1 bis серии SIM7672x на MWC Barcelona 2023

На выставке MWC Barcelona 2023 SIMCom представляет экономичный оптимизированный модуль LTE CAT 1 bis серии SIM7672x с поддержкой глобального роуминга и опции GNSS

БАРСЕЛОНА (Испания), 28 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- На фоне заката 2G/3G, LTE Cat.1 может стать идеальной альтернативой для систем Интернета вещей (IoT), требующих промежуточной пропускной способности, оперативности реагирования в режиме реального времени и мобильности. Для удовлетворения меняющихся и быстро растущих потребностей рынка сотовой связи IoT, компания SIMCom представила оптимизированный модуль LTE Cat.1 bis серии SIM7672X, предлагая комплексное решение, обеспечивающее новое поколение быстрых, мощных и высокопроизводительных IoT-подключений с глобальным сетевым покрытием, меньшими затратами, меньшим форм-фактором и более высокой энергоэффективностью.

SIMCom unveils the optimized LTE CAT 1 bis module SIM7672x Series during the MWC Barcelona 2023

Глобальное покрытие: Модуль серии SIM7672X поддерживает стандарты 3GPP R14 и три региональных варианта, включая североамериканскую (включая US MNOs), европейскую и глобальную версии, поддерживающие глобальные диапазоны частот, что позволяет ему работать с существующей сотовой инфраструктурой LTE по всему миру. Благодаря возможности глобального роуминга, SIM7672X стал первым реальным глобальным модулем LTE Cat.1 bis, обеспечивающим клиентам по всему миру доступ к сети LTE.

Экономическая эффективность: Опираясь на значительный научно-исследовательский потенциал SIMCom, серия SIM7672X обеспечивает все необходимые функции экономичным способом, который выгоден для клиентов с разумным бюджетом. SIM7672X представляет собой модуль LTE-only, который значительно оптимизирован по стоимости за счет устранения аппаратной избыточности и интеграции специализированного программного обеспечения. Он поддерживает скорость передачи данных до 10 Mбит/с, множество встроенных сетевых протоколов, обилие драйверов программного обеспечения и операционных систем. Кроме того, в серии SIM7672X также доступен высокоточный приемник GNSS, что облегчает решение таких задач, как отслеживание ресурсов, управление автопарком, мониторинг микромобильности с использованием как многоступенчатой установки, так и беспроводной связи.

Компактный размер: Модуль серии SIM7672X имеет размер 24,0*24,0*2,4 мм, который соответствует размерам модулей 2G/LPWA/Cat.1 SIMCom, таким как SIM800, SIM800F, SIM7000X, SIM7070X и A7672X, что поможет производителям устройств беспрепятственно перейти от 2G/NB-IoT/Cat. M/Cat. 1 к Cat.1 bis.

Энергоэффективность: Благодаря высокоинтегрированной конструкции и режиму PSM, SIM7672x обеспечивает сверхнизкое потребление мощности в режиме ожидания, которая находится на аналогичном уровне модулей LPWA, тем самым продлевая срок службы аккумулятора таких систем, как интеллектуальные счетчики для коммунальных услуг, трекеры, электромобили, паркоматы, автоматизация домохозяйств и безопасность.

Модуль серии SIM7672X официально представлен на выставке MWC Barcelona 2023. Полный ассортимент беспроводных модулей SIMCom представлен на стенде SIMCom 1B20 Hall1. Для бронирования встречи с командой SIMCom на месте, вы можете отправить свой запрос по адресу: [email protected]. Более подробная информация о серии SIM7672X представлена на сайте компании SIMCom.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ SIMCom

Компания SIMCom уже более 20 лет занимается разработкой беспроводных модулей и предоставлением различных решений для сотовой связи, включая 5G, 4G, LPWA, LTE-A, интеллектуальные модули, автомобильные модули и GNSS. Имея в своем арсенале первоклассные лаборатории и профессиональные команды исследователей и разработчиков, SIMCom предоставляет передовые продукты и высококачественные услуги более чем 10 000 клиентов в 180 странах и регионах.

Подробная информация представлена на сайте: www.simcom.com

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010273/image_1.jpg

SOURCE SIMCom Wireless Solutions