Itinérance mondiale, rentabilité et GNSS en option, SIMCom dévoile le module optimisé LTE CAT 1 bis de la série SIM7672x au MWC Barcelona 2023

BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Face au déclin de la 2G/3G, la technologie LTE Cat.1 peut être une alternative idéale pour les applications IoT qui nécessitent une bande passante intermédiaire, une réactivité en temps réel et une mobilité. Pour répondre à l'évolution et à l'expansion rapides des besoins du marché de l'IoT cellulaire, SIMCom a lancé le module optimisé LTE Cat.1 bis de la série SIM7672X, offrant une solution globale dotée d'une nouvelle génération de connectivité IoT puissante et haute performance avec couverture du réseau mondial, coûts plus bas, facteur de forme réduit et efficacité énergétique accrue.

Couverture mondiale : la série SIM7672X est compatible avec les normes 3GPP R14 et existe en trois variantes régionales : les versions nord-américaines (dont les opérateurs de réseaux mobiles américains), européennes et mondiales, qui prennent en charge les bandes de fréquences mondiales, ce qui lui permet de fonctionner sur les infrastructures cellulaires LTE existantes dans le monde entier. La capacité d'itinérance mondiale de la série SIM7672X l'a également sacrée comme le premier module LTE Cat.1 bis mondial, accessible aux clients du monde entier grâce à sa connectivité LTE universelle.

Rentabilité : basée sur les capacités de R&D solides de SIMCom, la série SIM7672X répond économiquement à toutes les caractéristiques nécessaires, ce qui est positif pour les clients qui sont attentifs au budget de conception. La série SIM7672X est un module uniquement LTE dont le coût est largement optimisé grâce à la suppression des redondances matérielles et l'intégration de logiciels sur mesure. Elle accepte un débit de données pouvant aller jusqu'à 10 Mb/s, plusieurs protocoles réseau intégrés, un grand nombre de logiciels et de pilotes de systèmes d'exploitation. En outre, le récepteur GNSS de haute précision est également disponible dans la série SIM7672X, ce qui permet aux applications d'utiliser des fonctionnalités telles que le suivi des actifs, la gestion de flotte, la surveillance de la micro-mobilité avec le positionnement multi-constellation et la communication sans fil.

Taille compacte : la série SIM7672X mesure 24,0 x 24,0 x 2,4 mm, soit la même taille que les modules 2G/LPWA/Cat.1 de SIMCom comme SIM800, SIM800F, SIM7000X, SIM 7070X et A7672X, ce qui permettra aux fabricants d'appareils de migrer facilement de la 2G/NB-IoT/Cat. M/Cat. 1 à la Cat. 1 bis.

Efficacité énergétique : grâce à une conception de produit hautement intégrée et à un mode d'économie d'énergie (PSM), la série SIM7672x a atteint une puissance de courant de veille très faible qui est au même niveau que les modules LPWA, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie pour des applications telles que les compteurs intelligents, les trackers, la mobilité électronique, les parcmètres, la domotique et la sécurité.

La série SIM7672X a été officiellement lancée au MWC Barcelona 2023. Il existe également de nombreuses solutions de connectivité à explorer, car une gamme complète de modules sans fil SIMCom est présentée au stand 1B20 de SIMCom dans le Hall 1. Pour réserver un rendez-vous avec l'équipe sur place de SIMCom, vous pouvez envoyer votre demande à [email protected]. En savoir plus sur la série SIM7672X via le site Web de SIMCom .

