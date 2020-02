AfricaNoFilter annonce un financement collaboratif élargi et présente sa nouvelle directrice générale

L'Afrique est un continent qui compte 1,2 milliard d'habitants et 3 000 groupes ethniques différents qui parlent plus de 2 000 langues. Pourtant, le continent est souvent simplifié à l'excès, présenté comme monolithique et la vie des Africains est mal comprise par le reste du monde. L'initiative de collaboration #AfricaNoFilter permettra de mettre en relation des dirigeants et d'accélérer l'évolution et l'influence de récits plus vivants, plus diversifiés et non filtrés sur l'Afrique. Elle le fera en soutenant les voix africaines émergentes – en particulier les jeunes et les femmes – et en investissant dans l'écosystème d'organisations, d'individus et de partenaires qui s'efforcent de remettre en cause les discours dominants existants sur le continent.

Un premier projet pilote de #AfricaNoFilter comprenant un solide programme de bourses a suscité un intérêt enthousiaste de la part de dirigeants d'entreprise, d'innovateurs dans le domaine des médias, d'écrivains, d'institutions culturelles, d'artistes et de bailleurs de fonds au cours des dernières années. Aujourd'hui, un large groupe de bailleurs de fonds s'est réuni avec #AfricaNoFilter pour accroître les investissements dans l'écosystème déjà en pleine croissance du changement narratif en Afrique. Parmi les partenaires actuels, citons l'Access Bank du Nigeria et son Aspire Coronation Trust Foundation, Bloomberg Philanthropies, la fondation Ford, la fondation Andrew W. Mellon, Luminate et l'Open Society Foundations. Bon nombre de ces partenaires financiers sont présents depuis longtemps sur le continent et disposent d'une expertise programmatique importante. Ils ont investi pendant des décennies dans diverses régions. #AfricaNoFilter se félicite du soutien de nouveaux partenaires pour étendre sa présence et son impact en Afrique, et au-delà. Grâce à une collaboration stratégique dépassant les différents secteurs et les frontières, la collaboration vise à mettre à l'échelle ce travail narratif essentiel, actuel et futur.

« Les récits sur l'Afrique sont importants parce qu'ils définissent comment le reste du monde entend nos histoires, comment les entreprises investissent sur notre continent et comment l'avenir des générations futures sera façonné, » a déclaré Gbenga Oyebode, membre du conseil d'administration de la fondation Ford et conseiller clé d'Africa No Filter. « C'est un honneur de participer à une initiative soutenant les Africains de tous les secteurs qui racontent leurs propres histoires et remodèlent la façon dont les autres voient l'Afrique. »

La nouvelle initiative de collaboration accueille également son équipe de direction et sa nouvelle directrice générale, Moky Makura. Makura rejoint #AfricaNoFilter après avoir travaillé en tant que représentante de la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique du Sud, responsable des relations avec le gouvernement et de la supervision de la stratégie de programme. Auparavant, elle était directrice adjointe de Gates pour les communications en Afrique, où elle était chargée de construire et de gérer la réputation de la fondation sur le continent. Avant la fondation Gates, Makura était directrice de la communication de la fondation Tony Elumelu au Nigeria.

« Les écrivains marquants et les voix créatives ne manquent pas en Afrique, et en veillant à ce que ces histoires soient entendues, nous pouvons contribuer à lever les obstacles au progrès, à la justice et à l'inclusion, » a déclaré la nouvelle directrice générale Moky Makura. « Pendant des années, j'ai travaillé à la construction de récits et à la connexion d'histoires et de publics au-delà des frontières pour transmettre la beauté de ce continent. Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir continuer à soutenir les dirigeants de diverses communautés à travers l'Afrique qui font ce travail et je suis reconnaissante envers nos partenaires de s'engager dans la croissance et le succès de cette collaboration. »

Écrivaine, journaliste, productrice et éditrice accomplie, Makura apporte 25 ans d'expérience dans le secteur des médias et de la communication en Afrique et elle comprend l'importance de créer des récits nuancés et de connaître ceux qui écrivent ainsi que ceux sur qui ils écrivent. Pendant de nombreuses années, elle a été la présentatrice africaine et la journaliste de terrain de « Carte Blanche », une émission d'actualité primée d'Afrique du Sud. Elle a également créé Africa Our Africa, l'un des premiers sites web à recueillir des histoires positives concernant le continent et à présenter ses réussites. Makura a récemment écrit l'un des livres les plus vendus en Afrique du Sud, Africa's Greatest Entrepreneurs, sur les succès des meilleurs entrepreneurs du continent africain. Elle a obtenu une licence avec mention en politique, économie et droit à l'université de Buckingham au Royaume-Uni.

Luminate fait également partie des principaux bailleurs de fonds de l'initiative de collaboration croissante. « Chez Luminate, nous pensons que pour s'attaquer aux barrières bien établies, il faut changer les histoires et les récits qui définissent nos sociétés et qui déterminent nos comportements, » a déclaré Wendy Trott, conseiller en investissements. « C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir la mission de #AfricaNoFilter qui consiste à catalyser un monde où les écrivains, les dirigeants et les institutions peuvent travailler ensemble pour construire des sociétés plus justes et plus équitables. Nous sommes très heureux que Moky ait accepté d'apporter son talent et son expérience considérables pour faire avancer ce travail pour Africa No Filter. »

Lors du sommet #AfricaNoFilter de cette semaine, les délégués, dont des chefs d'entreprise, des militants communautaires, des artistes et des cinéastes indépendants, ont partagé leurs expériences sur la façon dont ils changent le récit autour de l'Afrique et ils ont célébré les réussites collectives. À ce jour, les partenaires de #AfricaNoFilter ont lancé un programme de bourses #AfricaNoFilter pour developper la créativité d'artistes et de journalistes innovants à travers le continent. Ils ont fourni des subventions à ARTerial Network, African Cultural Fund, DocuBox et d'autres organisations africaines travaillant à la pointe du changement narratif. Ils ont lancé une campagne médiatique numérique avec Kwesé TV pendant les retransmissions de la Coupe du monde et ils ont également commandé de nouvelles recherches sur la manière dont l'Afrique est couverte dans les médias occidentaux, ainsi que des recherches sur les racines historiques des récits africains. Sur la base de ce travail existant, des partenaires financiers supplémentaires et une nouvelle directrice générale positionneront Africa No Filter pour une expansion et un impact sans limite.

Pour en savoir plus sur Africa No Filter, consultez AfricaNoFilter.com.

Africa No Filter est une organisation collaborative multipartenaires qui soutient les voix africaines émergentes – en particulier les jeunes et les femmes – et investit dans de nouvelles plateformes pour amplifier leurs récits. En reliant mieux les histoires et les écrivains et en les amplifiant pour les publics locaux et mondiaux, Africa No Filter vise à accélérer l'évolution et l'influence de récits plus vivants, plus précis et non filtrés sur l'Afrique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. La collaboration recherche de nouveaux partenaires dans tous les secteurs afin d'étendre la portée des investissements individuels et d'avoir un impact plus profond et plus durable sur le continent, et au-delà.

