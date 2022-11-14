Фонд Alcazar Energy Partners II привлек 336,6 млн долл. инвестиций на 1-м этапе

Alcazar Energy Partners II SLP (SCSp) (AEP-II) объединил восемь государственных и частных институциональных инвесторов из Северной Америки, Европы и Азии

AEP II с целевым показателем в 500 млн долл. США и верхним пределом в 650 млн долл. мобилизует 2 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, создавая более 15 000 рабочих мест в строительстве

В рамках проектов AEP-II будут выделены 35 млн долл. на инициативы, адаптированные к потребностям местного населения

Шарм-эл-Шейх, Мисыр, 14 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Фонд устойчивой инфраструктуры Alcazar Energy Partners II, ориентированный на проекты в области возобновляемой энергетики коммунального масштаба на развивающихся рынках, заявил о завершении первого этапа привлечения средств в объеме 336,6 млн долл. США.

Alcazar Energy Partners II reaches US$336.6m First Close for Renewable Energy Projects

Эта знаковая сделка позволит реализовать инфраструктурные проекты в области экологически чистой энергетики мощностью более 2 ГВт на отдельных развивающихся рынках с планируемым общим уровнем выработки электроэнергии, эквивалентным энергоснабжению более 1 млн домохозяйств и сокращению выбросов парниковых газов на 3,2 млн тонн.

В число инвесторов AEP-II вошли: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); Европейский инвестиционный банк (ЕИБ); EMCAF, фонд, управляемый компанией AllianzGI и консультируемый ЕИБ; Международная финансовая корпорация (МФК), член группы Всемирного банка; Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ); Немецкий институт развития (DEG), член KfW Group; французский институт развития Proparco; голландский банк развития FMO.

Соучредитель и управляющий партнер Alcazar Energy Даниэль Кальдерон (Daniel Calderon) прокомментировал это событие следующим образом: «Успешное закрытие AEP-II — это дань уважения дисциплинированной и ответственной работе команды Alcazar. Для AEP-II это большая честь — заручиться доверием выдающейся группы государственных и частных учреждений, участвующих в инвестировании и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии с мобилизацией более 2 млрд долл. прямых иностранных инвестиций из стран ОЭСР для создания устойчивой инфраструктуры там, где она больше всего необходима».

Директор-распорядитель ЕБРР по устойчивой инфраструктуре Нандита Паршад (Nandita Parshad) заявила следующее: «Мы с радостью беремся за масштабирование возобновляемых источников энергии для ускорения перехода к экологически чистой энергетике по всему региону ЕБРР, взяв на себя обязательство выделить до 80 млн долл. США в новый фонд Alcazar Energy Partners II».

Вице-президент ЕИБ Амбруаз Файоль (Ambroise Fayolle) заявил:«Эта поддержка поможет привлечь новых инвесторов и позволит фонду выполнить свою важную функцию, заключающуюся в ускорении перехода к экологически чистой энергетике в странах присутствия».

Глава компании AllianzGI Тобиас Просс (Tobias Pross) добавил: «Развивающиеся рынки — это страны, больше всего нуждающиеся в финансировании для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Я горжусь тем, что инвестиции EMCAF сейчас набирают обороты в развивающихся странах, не только помогая бороться с изменением климата, но и поддерживая здоровый экономический рост в этом регионе».

Региональный директор МФК по Ближнему Востоку, Пакистану и Афганистану Каваджа Афтаб Ахмед (Khawaja Aftab Ahmed) заявил следующее: «Мы не можем справиться с изменением климата, не раскрыв потенциал частного сектора. Данный флагманский инвестиционный инструмент использует эту мощь, поддерживая адаптацию к изменению климата в странах на трех континентах. Мы гордимся тем, что вновь объединим усилия с нашим долгосрочным партнером Alcazar».

Саймон Хейлз (Simon Hailes)

Глава Edelman Smithfield, Middle East

Тел.: +971 50 973 1173

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Информация о компании Alcazar Energy

Alcazar Energy является одним из лидеров в области проектирования и реализации проектов возобновляемой энергетики, ориентированных на обеспечение перехода к альтернативным источникам энергии на развивающихся рынках.

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