Alcazar Energy Partners II atteint 336,6 millions de dollars américains en première clôture pour des projets d'énergie renouvelable

Alcazar Energy Partners II SLP (SCSp) (« AEP-II ») rassemble huit investisseurs institutionnels publics et privés d'Amérique du Nord, d' Europe et d'Asie

Avec un objectif de 500 millions de dollars et un plafond absolu (« hard cap ») de 650 millions de dollars, AEP-II mobilisera 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, créant plus de 15 000 emplois dans le secteur de la construction

Les projets de AEP-II alloueront 35 millions de dollars à des initiatives adaptées aux besoins des communautés

CHARM EL-CHEIKH, Égypte, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alcazar Energy Partners II, un fonds d'infrastructure durable axé sur les projets d'énergie renouvelable à l'échelle commerciale dans les marchés émergents, a atteint une première clôture de 336,6 millions de dollars américains.

Alcazar Energy Partners II reaches US$336.6m First Close for Renewable Energy Projects

Cette transaction historique permettra le développement de plus de 2 GW d'infrastructures d'énergie propre dans les marchés émergents sélectionnés, visant à atteindre une production totale équivalente à l'alimentation de plus d'un million de foyers et une réduction annuelle de 3,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre.

Les investisseurs de AEP-II comprennent la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ; la Banque européenne d'investissement (BEI) ; l'EMCAF, un fonds géré par AllianzGI et conseillé par la BEI ; la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale ; la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII) ; l'institution allemande de développement DEG, membre du groupe KfW ; l'institution française de développement financier Proparco ; et la banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO.

Daniel Calderon, cofondateur et directeur associé d'Alcazar Energy, a déclaré : « La première clôture réussie de AEP-II est un hommage au travail discipliné et responsable de notre équipe Alcazar. AEP-II a le privilège d'avoir la confiance d'un groupe exceptionnel d'institutions publiques et privées pour investir et développer des projets d'énergie renouvelable, mobilisant plus de deux milliards de dollars d'investissements directs étrangers en provenance des économies de l'OCDE pour construire des infrastructures durables là où elles sont le plus nécessaires. »

Nandita Parshad, directrice générale de la BERD pour les infrastructures durables, s'est elle aussi exprimée : « Nous sommes ravis de développer les énergies renouvelables pour accélérer la transition vers l'énergie verte dans toute la zone où opère la BERD, en engageant jusqu'à 80 millions de dollars américains dans le nouveau fonds Alcazar Energy Partners II. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré à son tour : « Ce soutien permettra d'attirer d'autres contributions d'investisseurs et de garantir que le fonds joue un rôle important dans l'accélération de la transition verte dans les pays où il opère. »

Tobias Pross, le PDG d'AllianzGI, a ajouté : « Les marchés émergents sont ceux qui ont le plus besoin d'argent pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Je suis fier que nos investissements dans l'EMCAF prennent de l'ampleur dans les pays émergents, en aidant non seulement à lutter contre le changement climatique mais aussi en soutenant une croissance économique saine dans ces régions. »

Khawaja Aftab Ahmed, directeur régional de l'IFC pour le Moyen-Orient, le Pakistan et l'Afghanistan, a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous attaquer au changement climatique sans libérer le pouvoir du secteur privé. Cet investissement phare exploite cette puissance, en soutenant l'adaptation au climat dans les pays de trois continents. Nous sommes fiers de nous associer à nouveau à Alcazar, notre partenaire de longue date. »

Simon Hailes

Responsable chez Edelman Smithfield, Moyen-Orient

Tél. : +971 50 973 1173

Adresse mail : [email protected]

À propos d'Alcazar Energy

Alcazar Energy est un leader dans le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable, axés sur la transition énergétique dans les marchés émergents.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1945584/Alcazar_Energy.jpg

SOURCE Alcazar Energy