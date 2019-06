"All Night", a terceira música da trilha sonora original do BTS WORLD, será lançada em 21 de junho

"All Night" é uma música de hip hop com ritmo moderado e uma vibe tranquila dos anos 90. Conta com participação do RM e SUGA do BTS, assim como do Juice WRLD, o rapper emo que dominou as rádios com hits como "Lucid Dreams".

A música, produzida pelo RM, incorpora beats do Powers Pleasant, co-fundador da Pro Era collective e produtor de hits como "Devastated", do Joey Bada$$, e tem como resultado um rap melódico.

Ela se junta à "Dream Glow" (Trilha Sonora do BTS WORLD Parte 1) e à "A Brand New Day" (Trilha Sonora do BTS WORLD Parte 2) e é o terceiro lançamento da trilha sonora original do BTS WORLD. A trilha completa, com toda a música nova do BTS exclusiva ao jogo, estará disponível em 28 de junho.

O BTS WORLD é um jogo narrativo de simulação que leva os jogadores de volta à época antes do início da banda. Cada jogador fará o papel de gerente do grupo, com a meta de transformá-los em superstars.

Os jogadores encontrarão várias missões em que escolherão cartas de membros do BTS para terminar a missão e avançar no jogo. Coletar e atualizar estas cartas fará com que novas histórias sejam abertas, e os jogadores poderão interagir virtualmente com o BTS como gerentes em vários conteúdos interativos 1:1.

Além da história principal do BTS WORLD, em que os jogadores transformam os BTS em superstars, o jogo terá histórias individuais de cada membro do grupo como personagem principal. A Netmarble lançou outra prévia dessas histórias individuais no site do BTS WORLD, com seis prévias agora disponíveis incluindo a do RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin e V. A última história, com o Jung Kook, estará disponível em 22 de junho.

O jogo será lançado no mundo todo (exceto alguns países) para dispositivos iOS e Android. Para mais informações sobre o BTS World, por favor visite http://btsw.netmarble.com. As últimas atualizações do BTS World também estão disponíveis em seu Twitter e Instagram .

Sobre a Netmarble

O objetivo da corporação Netmarble é entreter públicos de todas as idades e do mundo inteiro e prover uma ótima experiência em jogos mobile. Estabelecida na Coreia em 2000, a Netmarble é uma das empresas de mobile gaming com crescimento mais rápido e consistentemente aparece no ranking entre os maiores desenvolvedores e publicadores de jogos do mundo. Com mais de 6 mil empregados, a empresa criou jogos mobile de enorme sucesso, como o Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble e Seven Knights. A empresa é associada à Kabam, um dos principais desenvolvedores de jogos multiplayer massivos gratuitos do mundo, e é a maior acionista da Jam City, um desenvolvedor líder em jogos casuais/sociais. A Netmarble também tem uma parceria estratégica com a CJ ENM Coporation, a maior empresa de entretenimento da Ásia, com a Tencent Holdings, a maior empresa de internet da Ásia, e com a Ncsoft, uma empresa emergente de MMORPG. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Sobre a Big Hit Entertainment

Fundada em 2005 na Coreia do Sul pelo CEO and produtor Bang Si-Hyuk, a Big Hit se foca em produção musical, gerenciamento de artistas e publicações. Seus empreendimentos incorporam uma gama de conteúdo de artistas de primeira, incluindo o grupo BTS e seu novo lançamento TOMORROW X TOGETHER. Com sua missão de 'Música e Arte para Curar', a Big Hit busca ter uma influência positiva e prover conforto e inspiração para fans de música do mundo inteiro.

Sobre a Takeone Company

A Takeone Company Corp. é uma empresa de conteúdo inovador que usa a cultura pop no contexto dos jogos. Estabelecida em 2016, ela é líder no novo gênero de jogos mobile chamado 'Jogos Cinemáticos', que combina elementos de jogo interativos com um conceito narrativo baseado na cultura pop e em propriedades intelectuais originais. Os jogos incluem vídeos de movimentos completos e vários conteúdos visuais que elevam o patamar de narrativas de videogames. Anos de experiência em narrativas e desenvolvimento de jogos possibilitaram a criação de jogos cinemáticos como Take Urban e BTS World. A Takeone está atualmente desenvolvendo uma série de jogos cinemáticos para lançamento. Para mais informações, visite www.takeonecompany.com

Coreia (Seul)

HQ PR Team

Jinho Lee

globalpr-g@netmarble.com

82-2-2271-7444

Estados Unidos

Netmarble US PR

Chastity Irizarry

chastity.irizarry@netmarble.com

Rogers & Cowan

Joe Schneider

jschneider@rogersandcowan.com

Big Hit Entertainment

Irene Choi

irenechoi@bighitcorp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/925306/PR_BTSWORLD.jpg

FONTE Netmarble Corp.

Related Links

https://btsw.netmarble.com



SOURCE Netmarble Corp.